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YUVA : పారిశ్రామిక వేత్తగా ఎదగాలనుకుంటున్నారా? - అయితే ఈ పోర్టల్​తో అవకాశాలు అపారం

చిన్న తరహా వ్యాపారస్తులకు అండగా నిలుస్తున్న కేంద్రం - ఉద్యమ్​ పోర్టల్​తో సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా వ్యాపారులకు అపార అవకాశాలు - పోర్టల్​లో రిజిస్టర్​ అయితే ప్రభుత్వ పథకాలు, వ్యాపారాభివృద్ధికి లోన్లు

Importance Of Udyam Portal
Importance Of Udyam Portal (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 6:25 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 6:33 PM IST

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Importance Of Udyam Portal Interview : ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలకు కేంద్రం పలు ప్రోత్సహకాలు అందిస్తోంది. వీధి వ్యాపారుల నుంచి మొదలుకొని సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు నిర్వహించే వాళ్లకు పలు రకాలు పథకాలను అమలు చేస్తోంది. ఇందులో రాయితీపైనే అందిస్తున్నవి కొన్నైతే మరికొన్నింటికి మాత్రం బ్యాంకర్లు, లబ్దిదారుల మధ్య సంధానకర్తగా ఉంటోంది. కేంద్రం నుంచి ఎంఎస్​ఎంఈలకు ఎలాంటి ప్రోత్సాహకాలు అందుతున్నాయో కేంద్ర సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల శాఖ సంయుక్త సంచాలకులు సీఎస్​ఎస్​ రావు మాటల్లో తెలుసుకుందాం.

YUVA : పారిశ్రామిక వేత్తగా ఎదగాలనుకుంటున్నారా? - అయితే పోర్టల్​తో అవకాశాలు అపారం (ETV Bharat)

ప్రశ్న : దీనిని ప్రారంభించడం వెనక కేంద్రం లక్ష్యం ఏంటి?
దేశంలో ఎవరెవరు సంస్థలు నెలకొల్పారు అనే విషయం కేంద్రానికి సులభంగా అర్థమవుతుంది. అలా కాకుండా సొంతంగా చేస్తే ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే పథకాలు పొందేందుకు అర్హులు కారు.

ప్రశ్న : గతంలో ఎంఎస్​ఎంఈ రిజిస్ట్రేషన్​ పోర్టల్​కు ఉద్యమ్​కు తేడా ఏంటి?
గతంలో రిజిస్ట్రేషన్​ను ఉద్యోగ ఆధార్​ మెమొరాండమ్ -1,2​ అని పిలిచేవారు. జిల్లా ఉద్యోగ కేంద్రం జనరల్​ మేనేజర్​కు పై రెండింటింటినీ సమర్పించాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఆ సమస్య లేకుండా పోర్ట్​లో రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. గత పోర్టల్​లో రిజిస్టరైనవారూ ఉద్యమ్​కి అప్​డేట్​ చేసుకోవాలి.

ప్రశ్న : ఉద్యమ్​లో రిజిస్టర్​ అయ్యే సమయంలో సమస్యలొస్తే ఎవరిని సంప్రదించాలి?
దీనికోసం ఆధార్​, పాన్​ కార్డులతో పాటు ఆధార్​ లింక్​ అయిన ఫోన్ నంబర్​తో 5 నిమిషాల్లో పూర్తవుతుంది. లేదా ఎంస్​ఎంఈ కార్యాలయాలను పనిదినాల్లో ఉదయం 9 నుంచి 5.30 వరకు సందర్శించవచ్చు. లేదా ఫోన్​ చేయవచ్చు.

ప్రశ్న : దేశవ్యాప్తంగా ఎంతమంది రిజిస్టరయ్యారు? తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఎంతమంది రిజిస్టరయ్యారు?
తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు 22.87 లక్షలకు పైగా రిజిస్టర్​ అయ్యాయి. ఏపీలో 23.26 ఎంఎస్​ఎంఈలు రిజిస్టర్​ అయ్యాయి. అదే దేశవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే 5.2 కోట్లకు పైగా ఉద్యమ్​ రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగాయి.

ప్రశ్న : దీనిలో రిజిస్టర్​ అయితే వచ్చే లాభాలేంటి?
ఎంఎస్​ఎంఈ శాఖ నుంచి ఏ పథకం రావాలన్నా దీనిలో తప్పకుండా రిజిస్టర్​ అవ్వాలి. దీనిలో సొంతంగా, కాంపిటిషన్​, ఉత్పాదకతను పెంచే, స్కిల్​ను పెంచే స్కీమ్స్​ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇలాంటి పథకాల్లో లబ్ధి పొందాలంటే దీనిలో రిజిస్టర్​ అవ్వాలి.

ప్రశ్న : దీనిలో ఎలాంటి వ్యాపారస్తులు రిజిస్టర్​ చేసుకోవాలి?
దీనిలో మూడు రకాలున్నాయి. ఉత్పాదక (మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్​) రంగం, సేవల రంగం, ట్రేడింగ్​. అయితే మొదటి రెండింటికీ దీనినుంచి సాయం అందుతుంది. కానీ ట్రేడింగ్​కు లోన్స్ తప్ప ఎలాంటి పథకాలు, సౌకర్యాలు ఉండవు. మిగతా రంగాల్లో ఇన్​ఫ్రా, క్వాలిటీ, స్కిల్​, అనేక లాభాలున్నాయి. సీఏ, కన్సల్​టెంట్​తో డీపీఆర్ తయారు చేయించి, పోర్ట్​లో రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకుని బ్యాంకును సందర్శిస్తే వారు పరిశీలించి లోన్​ తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యమున్నట్లు భావిస్తే సులభంగా లోన్​ ఇస్తారు.

ప్రశ్న : ట్రేడర్స్ దీని ద్వారా ఎలాంటి సాయం పొందగలరు?
లోన్​కు సంబంధించిన స్కీమ్స్​ రెండు ఉన్నాయి. ముద్ర, పీఎంఈజీపీ(ప్రధాన్​మంత్రి ఎంప్లాయ్​మెంట్​ జనరేషన్​ ప్రొగ్రాం​), సీజీటీఎంఎస్ఈ (క్రెడిగ్ గ్యారెంటీ ట్రస్ట్​ ఫండ్​ స్కీమ్​ ఫర్​ ఎంఎస్​ఈఎస్​) వీటిలో వివిధ రకాల పరిమితులున్నాయి. ముద్రలో రూ.10 లక్షలు, పీఎంఈజీపీలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్​లో రూ.50 లక్షలు, సర్వీస్​ రంగంలో అయితే రూ.20 లక్షలు, సీజీటీఎంఎస్ఈలో రూ. 10 కోట్ల వరకు లోన్​ ఇస్తారు.

ప్రశ్న : పోర్టల్​లో రిజిస్టర్​ అయితే లోన్​, సబ్సిడీ, ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ ​ఎలా ఉంటాయి?
రిజిస్టర్​ అయిన వ్యక్తులు లోన్స్​ కోసం బ్యాంకుల వెళితే వారడిగే ప్రశ్న 'ఈ వ్యాపారంలో మీ పెట్టుబడి ఎంత?' అని అడుగుతారు. వారిలో లోన్ కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో పెట్టుపడిగా పెడతారో వారికే లోన్​ ఇచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పీఎంఈజీపీలో మేల్​ జనరల్​ వ్యక్తులకు 25 శాతం సబ్సిడీ ఉంటుంది. ఎస్​సీ, ఎస్టీ, మహిళలకు, దివ్యాంగులకు 35 శాతం సబ్సిడీ వస్తుంది. అర్బన్​ సర్వీస్​ మేల్​ క్యాండిడేట్స్​కు 15 శాతం, మహిళలు, ఎస్​సీ, ఎస్​టీలకు 25 శాతం సబ్సిడీ ఇస్తారు. సీజీటీఎంఎస్ఈ ఇది కొలేటరల్​ ఫ్రీ లోన్​ రూ. 10 కోట్ల వరకు ఇస్తారు. దీనికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 75 శాతం సొమ్ముకు హామీ ఇస్తోంది.

ప్రశ్న : మహిళలు, ఎస్​సీ, ఎస్​టీలకు సబ్సిడీ వచ్చే పథకాలున్నాయా?
మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రొక్యూర్​మెంట్​ అండ్ మార్కెటింగ్​ సపోర్ట్ స్కీమ్ ఉంది. ప్రతి పథకంలోనూ 10 శాతం అధికంగా కేంద్రం ప్రోత్సహిస్తోంది.

ప్రశ్న : సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు ఎలాంటి సాయం అందిస్తారు?
ప్రభుత్వం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్​ రంగం, సేవల రంగానికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. దీనికోసం ప్రతి సంవత్సరం రెండు రోజుల పాటు పబ్లిక్​ సెక్టార్ ఎంటర్​ప్రైజెస్​తో వెండర్​ డెవలప్​మెంట్​ ప్రొగ్రాం నిర్వహిస్తాం. రిజిస్టర్​ అయిన ఎంఎస్​ఎంఈలను ఆహ్వానిస్తాం.

ప్రశ్న : ఉద్యమ్​ పోర్ట్​ ద్వారా లాభాలేంటి? దీనికి మీరు తీసుకుంటున్న చర్యలేంటి?
ప్రతి కలెక్టరేట్​లో జిల్లా ఉద్యోగ కేంద్రం ఉంటుంది. దీనిలో జనరల్ మేనేజర్​ కిందన కొంతమంది అధికారులు స్టాఫ్ ఉంటారు. వ్యాపారాలు చేయాలనుకునేవారు వీరిని కలిసి తగిన సేవలను పొందొచ్చు. ప్రతి సంవత్సరం ఎంటర్ ​ప్రెన్యూర్​షిప్​ అవేర్​నెస్​ ప్రొగ్రాంలను నిర్వహిస్తాం. ఇది నిరుద్యోగ యువతకు వారికి కావాల్సిన ట్రైనింగ్​ ఇస్తాం. ఉద్యోగం చేయడానికి వీలుగా వారిని తయారు చేస్తాం.

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Last Updated : August 14, 2026 at 6:33 PM IST

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