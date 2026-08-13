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రూ.30 వేల అప్పు తీర్చలేదని - 21 రోజుల పసికందు కిడ్నాప్​! - టిఫిన్​ చేయిస్తానని చెప్పి

అప్పు తిరిగి చెల్లించడం లేదని పసిబిడ్డ కిడ్నాప్​నకు యత్నించిన రుణదాత - టిఫిన్ చేయిస్తామని చెప్పి పరారీ - పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో తిరిగి తల్లి చెంతకు - కేసు దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు

Attempt to kidnap an infant
Attempt to kidnap an infant (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 4:48 PM IST

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Attempt to kidnap an infant : తీసుకున్న అప్పు తిరిగి చెల్లించడం లేదని ముక్కుపచ్చలారని పసిబిడ్డను కిడ్నాప్ చేసుందుకు యత్నించాడో వ్యక్తి. తనకు ఇవ్వాల్సిన బాకీ చెల్లిస్తేనే పసికందును తిరిగి ఇస్తానని చెప్పడంతో చేసేది లేక బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో సదరు వ్యక్తి పసికందును అప్పగించాడు. హైదరాబాద్​ నగరంలోని రాజేంద్రనగర్​లో జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

బాధితులు, పోలీసుల కథనం ప్రకారం, రాజేంద్రనగర్​లోని మానికేశ్వర్​ నగర్​లో అనిత, రాఘవేందర్ దంపతులు నివాసం ఉండేవారు. గతంలో వారు స్థానికంగా ఉండే మిట్టు, మంజుల దంపతుల వద్ద రూ.30,000 అప్పుగా తీసుకున్నారు. అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల సమయానికి తిరిగి అప్పు చెల్లించలేకపోయారు. దీంతో డబ్బులు చెల్లించాలని మిట్టు తరచూ వారి ఇంటికి వచ్చి ఒత్తిడి చేసేవాడు. ఈ క్రమంలో వారు రాజేంద్రనగర్​లోని హనుమాన్​నగర్​లోని తమ బంధువుల ఇంటికి వెళ్లి అక్కడే ఉంటున్నారు.

ఆ దంపతులు ఇటీవలే ఓ ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. ఆ పసికందుకు ప్రస్తుతం 21 రోజుల వయసు ఉంటుంది. అయితే వారు ఉంటున్న ఇంటి వివరాలు తెలుసుకున్న మిట్టు, భార్య మంజులతో పాటు మరో మహిళను తీసుకుని అక్కడికి వెళ్లాడు. తాము ఇచ్చిన అప్పును చెల్లించాలిని డిమాండ్ చేశారు. అప్పు తీర్చేందుకు కొంత సమయం ఇవ్వాలని కోరినప్పటికీ వారు ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు. బాకీ డబ్బులు చెల్లించనట్లయితే పసికందును ఎత్తుకుపోతామని వారు బెదిరించారు. ఈ క్రమంలో వారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది.

టిఫిన్​ చేయిస్తామని చెప్పి పసికందుతో పరారీ : టిఫిన్ చేయిస్తామని చెప్పి మిట్టు, మంజుల పసిబిడ్డను తీసుకుని అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. అయితే దీనిపై అనుమానం కలిగి బాధితురాలు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. విషయం పోలీసుల వరకు వెళ్లడంతో వారు తిరిగి కొద్ది సేపటికి పసికందును తీసుకొచ్చి తిరిగి తల్లికి అప్పగించారు.

తన బిడ్డను అపహరించిన వారిపై పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాలని బాధితురాలు కోరింది. మిట్టు వల్ల తన కుటుంబానికి ప్రమాదం ఉందని వాపోయింది. పోలీసులు అతనిపై కేసు నమోదు చేయాలని డిమాండ్‌ చేసింది. పసికందును ఎత్తుకుపోయిన వారి గురించి పోలీసులు పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపించింది. ఇదిలా ఉండగా మిట్టును అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు బాధితురాలి ఫిర్యాదుపై విచారణ జరుపుతున్నట్టు చెబుతున్నారు.

అవసరాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని : కొంతమంది వడ్డీ వ్యాపారులు రుణ గ్రహీతల అవసరాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని రూ.లక్షకు గరిష్ఠంగా 20 శాతం వడ్డీని వసూలు చేస్తున్నారు. ఇంకొంత మంది వాహనాలు, ఇల్లు, భూముల్ని తనఖా పెట్టుకుంటున్నారు. కొందరు వ్యాపారులు రోజులు, వారాల లెక్కన ఎక్కువ వడ్డీలకు రుణాలిస్తున్నారు. అప్పు ఇచ్చే సమయంలోనే నెల, వారం వడ్డీని మినహాయించుకుంటున్నారు. తర్వాత వాయిదా గడువు దాటితే మిత్తీలకు తోడు అదనపు వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారు.

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INFANT KIDNAPPED IN HYDERABAD
BABY KIDNAPPED IN RAJENDRANAGAR
హైదరాబాద్​లో శిశువు అపహరణ
ATTEMPT TO KIDNAP AN INFANT IN HYD
ATTEMPT TO KIDNAP AN INFANT IN HYD

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