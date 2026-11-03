ఇవి క్వారీ గుంతలా? చావు గుంతలా? - హైదరాబాద్ శివార్లలో అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి బలవుతున్న ప్రాణాలు
Quarries Claimes Peoples Lives : హైదరాబాద్ శివార్లలోని క్వారీల వద్ద అధికారుల నిర్లక్ష్యం ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటోంది. గుంతలు తవ్విన తర్వాత హెచ్చరికల బోర్డులు లేకపోవడంతో యువకులు, చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
Published : November 3, 2026 at 1:23 PM IST
కాంట్రాక్టర్ల తవ్వకాలు గనుల శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా హైదరాబాద్ నగర శివార్లలోని క్వారీలు యువకులు, విద్యార్థుల ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటున్నాయి. జవహర్నగర్ పరిధిలోని మల్కారం క్వారీలో రెండు రోజుల క్రితం ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు సయాన్, రోహిత్ మరణించడం ఇందుకు తాజా నిదర్శనం. కొండలను తవ్వేస్తున్న కాంట్రాక్టర్లు, గనుల శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే తమ పిల్లలు చనిపోతున్నారని బాధితుల తల్లిదండ్రులు, స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అనుమతులు కొంత మేరకే కానీ తవ్వేది కొండంత
కంకర ఉత్పత్తి కోసం కొండలు, గుట్టలు తవ్వడానికి అనుమతులు తీసుకునే కాంట్రాక్టర్లు నిబంధనలను పట్టించుకోవడం లేదు. కుత్బుల్లాపూర్, మేడ్చల్ నియోజకవర్గాల్లో డజన్ల కొద్దీ చిన్న, పెద్ద క్వారీలు ఉన్నప్పటికీ గనుల శాఖ అధికారులు వాటి వద్దకు రావడం లేదు.
ఉదాహరణకు ఒక క్వారీలో 1,000 మెట్రిక్ టన్నుల కంకర తీయాల్సి ఉండగా, 3-4,000 మెట్రిక్ టన్నులు తవ్వుకుంటున్నారు. జవహర్నగర్ సమీపంలోని మల్కారం, మల్లెలగూడ, అరుంధతి నగర్, శామీర్పేట్లోని బొమ్మరాశిపేట, ఎల్లంపేట్ ప్రాంతంలోని తిమ్మాపూర్లలోని క్వారీలను చూస్తే, కాంట్రాక్టర్లు ఎంత పని చేయడానికి సిద్ధపడ్డారో తెలుస్తుంది. కంకర తవ్వకాలలో పెద్ద పెద్ద గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. వర్షాలు పడినప్పుడు అవి నీటితో నిండి చెరువుల్లా మారుతున్నాయి. విద్యార్థులు, యువకులు అందులో ఈత కొట్టడానికి వెళ్తున్నారు.
ఈత కొట్టడానికి వెళ్లి శవమై తిరిగి వచ్చి
గనుల శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలో క్వారీ గుంతలలో ఈత కొట్టడానికి వెళ్లిన విద్యార్థులు మరణిస్తున్నారు. ఏడాది వ్యవధిలోనే ఏడుగురు విద్యార్థులు మృతి చెందారు.
- గత నెల రెండో వారంలో జవహర్నగర్ పరిధిలోని మల్కారం క్వారీలో తన స్నేహితులతో కలిసి ఈత కొడుతుండగా ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి ఎం. సాయి ప్రణవ్ మునిగిపోయాడు.
- తార్నాకకు చెందిన ఐదుగురు ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు అన్నోజిగూడ క్వారీలోని గుంతలలో స్నానం చేయడానికి వెళ్లారు. వారిలో ఇద్దరు లోతైన గుంతలో పడి మరణించారు.
- గత సంవత్సరం మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల్లో మల్కరం క్వారీలో ఈత కొట్టడానికి వచ్చిన ఇద్దరు యువకులు లోతును అంచనా వేయలేక మునిగిపోయారు.
ఈత కొట్టేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు ఇవే
- పిల్లలను ఈత కొట్టడానికి చెరువులు, బావులు, నదులకు ఒంటరిగా పంపకూడదు. తోడుగా పెద్దవారు ఒక్కరైనా వెళ్లాలి.
- నీటిలోకి దిగే ముందు ఆ ప్రదేశం ఎంత లోతు ఉందో తెలుసుకోవాలి.
- ఈత సరిగ్గా రానివారు లోతైన నీటిలోకి వెళ్లకూడదు.
- నదులు, కాలువల్లో ప్రవాహ వేగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సుడిగుండాలు ఉండే ప్రమాదం ఉంటుంది. వాటికి దూరంగా ఉండాలి.
- పిల్లలు ఈత కొట్టేటపుడు తల్లిదండ్రులు దృష్టి వారిపైనే ఉండాలి. ఫోన్లు చూడటం, పక్కవారితో మాట్లాడటం చేయరాదు.
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