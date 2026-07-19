క్షణికావేశంలో అధికారులపై దాడి - ఆపై జీవితమే తలకిందులు
సోషల్ మీడియా ప్రభావంతో విధుల్లో ఉన్న అధికారులను కించపరుస్తూ రీల్స్ - క్షణికావేశంలో అధికారులపై దాడులు - ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో రెండేళ్లలో 20కి పైగా నమోదు - వారికీపరిస్థితి తప్పదంటున్న అధికారులు
Published : July 19, 2026 at 9:45 PM IST
Attacks On Government Officials Telangana : భార్యలు కాపురానికి రావడం లేదని భర్తలు సెల్ టవర్లు ఎక్కడం ఓ ఆనవాయితీగా మారింది. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీల్లో అనేకమంది మద్యం మత్తులో పోలీసులపైనే దాడులకు దిగుతున్నారు. ఆక్రమణల తొలగింపు, భూ తగాదాలు, పోలీస్ తనిఖీల్లో కొందరు సహనం కోల్పోతున్నారు. అధికారులు, సిబ్బందిపై చేయిచేసుకుంటున్నారు. శిక్షలు పడ్డాక కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతూ అవస్థలు పడుతున్నారు.
సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావం యువతపై అధికంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సోషల్ మీడియా ప్రభావంతో కొందరు విధుల్లో ఉన్న అధికారులను కించపరుస్తూ రీల్స్ చేస్తున్నారు. దీని పర్యవసానంగా జీవితమే ఛిన్నాభిన్నం అవుతుంది. చట్టం పట్ల గౌరవం, కాస్త సంయమనం కనబరిస్తే ఈ సమస్యల్లో చిక్కుకోకుండా పరిష్కారం లభిస్తుందనేది మానసిక నిపుణుల సూచన.
ఇటీవల జరిగిన ఉదంతాలు :
- ఎందుకు ఉన్నారని ప్రశ్నించినందుకు : సంవత్సరం కిందట నిజామాబాద్ జిల్లా మాక్లూర్ మండలంలోని దాబా వద్ద నిల్చున్న నలుగురు యువకులు గస్తీ పోలీసులపై దాడికి పాల్పడ్డారు. ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నారని పోలీసులు ప్రశ్నించగా, క్షణికావేశంలో వారిని గాయపరిచారు. ఈ ఘటన నిందితుల జీవితాలను తలకిందులు చేసింది. వీరిపై న్యాయమూర్తి తాజాగా మూడేళ్ల జైలు శిక్ష విధించారు.
- మాకు మద్యం కావాల్సిందే : మరో ఘటనలో కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో రాత్రి సమయం కావడంతో వైన్ షాపులు మూసేశారు. కొందరు మందుబాబులు మాకు మద్యం కావాల్సిందే అంటూ పట్టుపట్టారు. దుకాణాలు తెరవాలంటూ నినాదాలు చేశారు. ఆపై షాపులోని ఉద్యోగుల వాహనాలను కదలనివ్వలేదు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇది వైరల్గా మారింది. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.
- విధులను అడ్డగించినందుకు : నిజామాబాద్ గ్రామీణంలోని ఒక గ్రామంలో కోర్టు ఆదేశాల మేరకు భూమిని కొలిచేందుకు అధికారులు వెళ్లారు. అయితే అక్కడి ప్రజలు ఆ అధికారులను అడ్డుకున్నారు. వారి చేతిలోని పత్రాలను లాక్కొన్నారు. వాటిని చించేసి, వారి వాహనాలను కదలకుండా అడ్డుపడ్డారు. దీంతో విధులను అడ్డగించినందుకుగానూ గ్రామంలోని పలువురిపై కేసులు నమోదయ్యాయి.
సమాజంలో చిన్నచూపు : ఈ తరహాలో తెలిసీ తెలియక చేసిన తప్పుల కారణంగా అనేక మంది అవస్థలు పడుతున్నారు. పిలిచిన ప్రతి సారి కోర్టుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. దీంతో అక్కడికి వచ్చినప్పుడు సమయం, డబ్బు వృథా అవుతుంది. దీనికి తోడు మానసిక ప్రశాంతతను కోల్పోతారు. కుటుంబ సంబంధాలు దెబ్బతింటాయి. మొన్నటివరకు ఆప్యాయంగా పలకరించినవారంతా మిమ్మల్ని దూరం పెడతారు. దీనితో పాటు ఆర్థికంగాను నష్టపోయే ప్రమాదముంది. దీంతో బంధువుల్లో, సమాజంలో గౌరవం కోల్పోవాల్సి వస్తుంది.
భవిత అంధకారంలో : కోపం, క్షణికావేశం కారణంగా తప్పులు చేసి కేసుల్లో యువత ఇరిక్కుపోతే భవిష్యత్తు అంధకారమయ్యే ప్రమాదముంది. ప్రధానంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య వంటి కలలుంటే ఆశలు వదులుకోవాల్సిందే. ప్రముఖ సంస్థలు సైతం నేపథ్యాన్ని పరిశీలించాకే అవకాశాలు కల్పిస్తాయనే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి. పెద్ద నేరాల్లో ఇరుక్కుంటే కళాశాలలు సైతం ప్రవేశాలను రద్దు చేస్తాయి.
శిక్షలు ఇలా : ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై దాడిచేసినా, వారి విధులకు ఆటంకం కలిగించింనా, ఐపీసీ 353, భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్) సెక్షన్ 132 కింద కేసు నమోదు చేస్తారు. ప్రభుత్వ అధికారులను కించపరుస్తూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు పెడితే ఐటీ యాక్ట్ కింద చర్యలు తీసుకుంటారు. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా గత రెండు సంవత్సరాల్లో ఈతరహా కేసులు 20కి పైగా నమోదయ్యాయి. దీనిలో భాగంగా కొందరిని సామాజిక సేవ, జరిమానా వంటి శిక్షలతో వదిలేస్తే మరికొందరు జైలు పాలయ్యారు. అనేక సందర్భాల్లో పోలీసులు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి మానవీయ దృక్పథంతో వదిలేస్తున్నారు.
రెయిడ్ చేయడానికి వెళ్లిన ఈడీ టీమ్పై దాడి - అధికారికి గాయాలు