జాతీయ రహదారులపై బిక్కుబిక్కుమంటూ ప్రయాణం - చిమ్మచీకట్లో రక్తసిక్తమవుతున్న రోడ్లు

సూచిక బోర్డులు, సిగ్నల్స్‌ లేని దైన్యం - సెంట్రల్‌ లైటింగ్‌ ఏర్పాటు చేసినా అని పని చేయని పరిస్థితి - అవస్థలు పడుతున్న ప్రయాణికులు - రక్తసిక్తమవుతున్న రోడ్లు

Power Supply Issues In Highways
Power Supply Issues In Highways (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 10:09 PM IST

3 Min Read
Power Supply Issues in Highways : పేరుకు మాత్రమే జాతీయ రహదారులైనా తీరులో సౌకర్యాల లేమితో కునారిల్లుతున్నాయి. ప్రధాన కూడళ్లు, చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో సైతం చిమ్మచీకట్లో ప్రయాణించాల్సిన దైన్యం కళ్లకు కడుతోంది. డివైడర్లు, సిగ్నల్స్, ప్రమాద సూచికలు లేక తరచూ అనేక మంది ప్రయాణికులు ప్రాణాలొదులుతున్నారు. ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో ఇంతలా రోడ్లు రక్తసిక్తమవుతున్నా అధికారులు మాత్రం నిమ్మకునీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారన్న విమర్శలు ఉన్నాయి.

చిమ్మచీకట్లో బిక్కుబిక్కుమంటూ :

  • విజయవాడ-హైదరాబాద్‌ జాతీయ రహదారిలో గొల్లపూడి, తుమ్మలపాలెం, గుంటుపల్లి, ఇబ్రహీంపట్నం వరకు సెంట్రల్‌ లైటింగ్‌ ఏర్పాటు చేసినా అవి కొన్నేళ్లుగా వెలగడం లేదు. జూపూడి, కేతనకొండ, దొనకొండ, మూలపాడు, పరిటాల ప్రాంతాలకు విద్యుత్తు సౌకర్యం లేదు. పరిటాల మొదలుకొని కంచికచర్ల వరకు ఉన్న బైపాస్‌లో 70 శాతం దీపాలు దాదాపు సంవత్సరం నుంచి వెలగడం లేదు. ఆ పరిధిలో ఉన్న సర్వీస్‌ రోడ్లపై అంధకారంలో వెళ్లాల్సిందే. అంబారుపేట, నందిగామ, అనాసాగరం, ఐతవరం, తోటచర్ల, గౌరవరం, చిల్లకల్లు వరకు సగంచోట్ల విద్యుత్​ దీపాలు వెలగని దుస్థితి ఉంది.
  • ఇబ్రహీంపట్నం-ఛత్తీస్‌గఢ్‌ జాతీయ రహదారిలో ఇబ్రహీంపట్నం నుంచి కొండపల్లి, జి.కొండూరు, కట్టుబడిపాలెం పరిధిలో కొండపల్లిలో అక్కడడక్కడా మాత్రమే విద్యుత్​ దీపాలు వెలుగుతున్నాయి. మిగిలిన చోట్ల మాత్రం ప్రయాణికులకు అవస్థలే.
  • విజయవాడ నుంచి మచిలీపట్నం వెళ్లే రహదారిలో బెంజిసర్కిల్‌ నుంచి గంగూరు వరకు విద్యుత్తు సౌకర్యం ఉంది. అక్కడ నుంచి దాదాపు ఎక్కడా కూడా విద్యుత్తు కాంతులు లేవు. కత్తిపూడి - ఒంగోలు రహదారిపై కృత్తివెన్ను మండల పరిధిలో గరిశపూడి, లక్ష్మీపురం, రంగాసెంటర్, సీతనపల్లి, కృత్తివెన్ను ప్రధాన కూడలి అత్యంత ప్రమాదకర ప్రాంతాలైనా కూడా ఇక్కడ విద్యుత్తు సౌకర్యం లేదు.

సదుపాయాలు మృగ్యం :

  • గొల్లపూడిలో ట్రాఫిక్‌ సిగ్నల్స్‌ ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉన్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. కత్తిపూడి - ఒంగోలు రహదారిపై తొమ్మిది బ్లాక్‌ స్పాట్లను గుర్తించినా ఎక్కడా ప్రమాద సూచికలు మాత్రం కనిపించవు. గ్రామాల్లో నుంచి జాతీయ రహదారి ఎక్కే రోడ్ల చివర వేగ నియంత్రికలు కూడా ఈ ప్రాంతాల్లో అరకొరగానే ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో గ్రామాల నుంచి హైవే ఎక్కేవారు వేగంగా రావడంతో అనేక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
  • గత సంవత్సర కాలంలో జాతీయ రహదారుల్లో సుమారు 668 ప్రమాదాలు జరిగితే 237 మంది వరకు చనిపోయారు. 610 మంది గాయాలపాలయ్యారు. ఇందులో 30 నుంచి 40 శాతం వరకు రాత్రుళ్లు, మౌలిక సదుపాయాల లేమితోనే ప్రమాదాలు జరిగాయి.
  • హైదరాబాద్‌- విజయవాడ జాతీయ రహదారిలో(ఎన్‌హెచ్‌-65) గొల్లపూడి మార్కెట్‌ యార్డ్‌ సమీపంలో ఓ మహిళ ద్విచక్రవాహనంపై రోడ్డు దాటుతుండగా వేగంగా వచ్చిన వ్యాన్‌ ఢీకొని అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. వేగంగా వస్తున్న వ్యాన్‌ డ్రైవర్‌కు, విద్యుత్తు దీపాలు లేక దగ్గరకు వచ్చే వరకు ఆ మహిళ కనిపించకపోవడంతోనే ప్రమాదం జరిగింది.
  • ఇబ్రహీంపట్నం కేరళ హోటల్‌ కూడలి వద్ద యాచకులు రాత్రి సమయాల్లో రహదారి దాటుతూ ఉంటారు. ఆ ప్రాంతంలో విద్యుత్తు దీపాలు లేకపోవడంతో దగ్గరకు వచ్చే వరకు కూడా రోడ్డు దాటుతున్న వారు కనిపించక ఈ కూడలిలోనే గత రెండు సంవత్సరాలలో 8 మంది చనిపోయారు. గుంటుపల్లి, ఇబ్రహీంపట్నం, కేతనకొండ, నల్లకుంట కూడళ్లలో ఇదే తరహా ప్రమాదాల్లో రెండేళ్లలో దాదాపు 11 మంది మృతి చెందారు. కత్తిపూడి-ఒంగోలు రహదారిపై కృత్తివెన్ను మండల పరిధిలోనే సంవత్సరంలో 11 మంది మృతి చెందారు.

అధికారులను ఆదేశించాం : దీనిపై కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ కలెక్టర్లు బాలాజీ, లక్ష్మీశ మాట్లాడుతూ, 'జాతీయ రహదారుల్లో మౌలిక సదుపాయాల సమస్య మా దృష్టిలో ఉంది. రహదారుల భద్రత సమావేశాల్లో ఈ సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఇప్పటికే అధికారులను మేం ఆదేశించాం. ఈ పనుల ప్రగతి పరిశీలనకు నెలకోసారి జరగాల్సిన సమావేశాన్ని ప్రస్తుతం 15 రోజులకోసారి నిర్వహిస్తాం' అని తెలిపారు.

