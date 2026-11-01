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పెళ్లిళ్లు, జన్మదిన వేడుకల్లో 'లైవ్​ పెయింటింగ్'​ - హైదరాబాద్​లో ఎక్కడ చూసినా ఇదే ట్రెండింగ్!

Live Painting Trend In Hyderabad - హైదరాబాద్​లో లైవ్​ పెయింటింగ్​ అనేది నయా ట్రెండ్​గా మారింది. అప్పటికప్పుడు అందంగా వేసే చిత్రాలను చూసుకుని నగరవాసులంతా మురిసిపోతున్నారు.

Live Painting Trend In Hyderabad
పెళ్లిళ్లు, జన్మదిన వేడుకల్లో 'లైవ్​ పెయింటింగ్'​ (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2026 at 5:39 PM IST

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పెళ్లిళ్లు, జన్మదిన వేడుకలు ఇలా ఎలాంటి శుభకార్యమైనా సరే తప్పకుండా పాటలు, దానికి తగ్గ చిందులు ఉండాల్సిందే. అవి లేకపోతే ఫంక్షన్​లో ఏదో వెలితిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ తరహాలోనే శుభకార్యాల్లో 'లైవ్​ పెయింటింగ్​' నయా ట్రెండ్​గా మారింది. శుభకార్యానికి పాటలు ఎంత ముఖ్యమో లైవ్​ పెయింటింగ్​ కూడా అంతే ముఖ్యమని అంటున్నారు హైదరాబాదీలు. ఎందుకంటే దీని ద్వారా అద్భుతమైన చిత్రాన్ని అప్పటికప్పుడు గీయించుకునే వీలుంటుంది. అలాగే ఇది వచ్చిన అతిథులకు ఎంతో వినోదాన్ని అందిస్తోంది. దీని జోరు అధికంగా హైదరాబాద్​లోనే నడుస్తోంది.

ఆసక్తికరమైన అనుభవంగా

వేడుక అంతా ముగిశాక చిత్రాకారుడు కుంచెతో అందంగా వేసిన వారి చిత్రాల్ని చూసి మురిసిపోతుంటారు. దానిని భద్రంగా దాచుకుంటున్నారు. ఇది అతిథులందరికీ ఓ ఆసక్తికరమైన అనుభవంగా ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది ఈ లైవ్​ పెయింటింగ్​ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం విస్తృతంగా వాడుతున్న ఏఐ అందిస్తున్న ఫొటోలు, అలాగే డిజిటల్​ వాటి కన్నా ఈ చిత్రాలు ప్రత్యేకవైనవి అంటున్నారు. ఎందుకంటే రంగుల ఎంపిక, కుంచె కదలికలు, అందులో దాగి ఉన్న కళాకారుడి శైలి చిత్రానికి ఎంతో గుర్తింపును తెచ్చిపెడతాయి. ప్రస్తుతం ఇది కళపై ఆసక్తి, నైపుణ్యం ఉన్న వారికి ఉపాధిగా మారుతోంది.

ఉదాహరణ ఇదే!

ఇటీవల ఎల్బీనగర్​కు చెందిన కిరణ్​ అతని సోదరి జన్మదినం సందర్భంగా పార్టీలో లైవ్​ పెయింటింగ్​ను ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడికి వచ్చిన అతిథుల చిత్రాలను కళాకారుడు అప్పటికప్పుడు పేపర్​పై గీశాడు. దాంతో వేడుకకు హాజరైన వారంతా దాన్ని చూసి సంతోషించారు. అంతేకాదు 'మా వేడుకల్లో కూడా గీస్తారా' అని కళాకారుడిని కోరారు. నిజానికి ఈ వృత్తి కూడా కొన్ని సవాళ్లతో కూడుకుని ఉంటుందని అంటున్నారు. చిత్రాన్ని పరిమిత గంటల్లో వేయటం, వెలుతురు, స్థలం, అతిథుల రద్దీ ఇలా ఎన్నో అంశాలు వారిపై ప్రభావం చూపుతాయి.

live painting of couple
లైవ్​ పెయింటింగ్ వేయించుకున్న ఓ జంట (eenadu)

కార్యక్రమానికి అనుగుణంగా సంపాదన

అయితే అందరి పెయింటింగ్​ వేసి ఆనందపరిచే కళాకారుడి సంపాదన వివిధ అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

  • అంటే అతడి నైపుణ్యం, అనుభవం, నగరం, చిత్ర పరిమాణం అలాగే పని గంటలు, డిమాండ్​పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
  • చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు అయితే రూ.1000 నుంచి రూ. 15 వేల వరకు తీసుకుంటున్నారు.
  • వివాహ వేడుకల్లో ప్రత్యేక చిత్రాలు కావాలంటే దానికి అదనంగా డబ్బు తీసుకుంటున్నారు.
  • ఒకవేళ క్లిష్టమైన చిత్రాలు, పెద్ద బ్రాండ్​ కార్యక్రమాలకు వేయాల్సి ఉంటే వాటికి మరింత అధికంగా ధర ఉండొచ్చు.
  • దూరానికి అనుగుణంగా కూడా ధరలు మారే అవకాశం ఉంటుంది.

అలంకరణ మాత్రమే కాదు

ఈ లైవ్​ పెయింటింగ్​ కేవలం అలంకరణ మాత్రమే కాదని, కళను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే చక్కని వేదిక అని సికింద్రాబాద్​కు చెందిన రియల్​టైం క్యారీకేచర్​ ఆర్టిస్ట్​ భాను ప్రకాశ్ అంటున్నారు. ఇది ఒకవైపు కుటుంబానికి మధుర జ్ఞాపకాన్ని అందిస్తూనే, మరోవైపు కళాకారుడికి ఉపాధి కల్పిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఇటీవల కాలంలో ప్రజలు ఈ చిత్రాలపై మక్కువ చూపిస్తున్నారని తెలిపారు.

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హైదరాబాద్​లో లైవ్​ పెయింటింగ్​
లైవ్​ పెయింటింగ్​ ప్రత్యేకతలు ఏంటి

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