పెళ్లిళ్లు, జన్మదిన వేడుకల్లో 'లైవ్ పెయింటింగ్' - హైదరాబాద్లో ఎక్కడ చూసినా ఇదే ట్రెండింగ్!
Live Painting Trend In Hyderabad - హైదరాబాద్లో లైవ్ పెయింటింగ్ అనేది నయా ట్రెండ్గా మారింది. అప్పటికప్పుడు అందంగా వేసే చిత్రాలను చూసుకుని నగరవాసులంతా మురిసిపోతున్నారు.
Published : November 1, 2026 at 5:39 PM IST
పెళ్లిళ్లు, జన్మదిన వేడుకలు ఇలా ఎలాంటి శుభకార్యమైనా సరే తప్పకుండా పాటలు, దానికి తగ్గ చిందులు ఉండాల్సిందే. అవి లేకపోతే ఫంక్షన్లో ఏదో వెలితిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ తరహాలోనే శుభకార్యాల్లో 'లైవ్ పెయింటింగ్' నయా ట్రెండ్గా మారింది. శుభకార్యానికి పాటలు ఎంత ముఖ్యమో లైవ్ పెయింటింగ్ కూడా అంతే ముఖ్యమని అంటున్నారు హైదరాబాదీలు. ఎందుకంటే దీని ద్వారా అద్భుతమైన చిత్రాన్ని అప్పటికప్పుడు గీయించుకునే వీలుంటుంది. అలాగే ఇది వచ్చిన అతిథులకు ఎంతో వినోదాన్ని అందిస్తోంది. దీని జోరు అధికంగా హైదరాబాద్లోనే నడుస్తోంది.
ఆసక్తికరమైన అనుభవంగా
వేడుక అంతా ముగిశాక చిత్రాకారుడు కుంచెతో అందంగా వేసిన వారి చిత్రాల్ని చూసి మురిసిపోతుంటారు. దానిని భద్రంగా దాచుకుంటున్నారు. ఇది అతిథులందరికీ ఓ ఆసక్తికరమైన అనుభవంగా ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది ఈ లైవ్ పెయింటింగ్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం విస్తృతంగా వాడుతున్న ఏఐ అందిస్తున్న ఫొటోలు, అలాగే డిజిటల్ వాటి కన్నా ఈ చిత్రాలు ప్రత్యేకవైనవి అంటున్నారు. ఎందుకంటే రంగుల ఎంపిక, కుంచె కదలికలు, అందులో దాగి ఉన్న కళాకారుడి శైలి చిత్రానికి ఎంతో గుర్తింపును తెచ్చిపెడతాయి. ప్రస్తుతం ఇది కళపై ఆసక్తి, నైపుణ్యం ఉన్న వారికి ఉపాధిగా మారుతోంది.
ఉదాహరణ ఇదే!
ఇటీవల ఎల్బీనగర్కు చెందిన కిరణ్ అతని సోదరి జన్మదినం సందర్భంగా పార్టీలో లైవ్ పెయింటింగ్ను ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడికి వచ్చిన అతిథుల చిత్రాలను కళాకారుడు అప్పటికప్పుడు పేపర్పై గీశాడు. దాంతో వేడుకకు హాజరైన వారంతా దాన్ని చూసి సంతోషించారు. అంతేకాదు 'మా వేడుకల్లో కూడా గీస్తారా' అని కళాకారుడిని కోరారు. నిజానికి ఈ వృత్తి కూడా కొన్ని సవాళ్లతో కూడుకుని ఉంటుందని అంటున్నారు. చిత్రాన్ని పరిమిత గంటల్లో వేయటం, వెలుతురు, స్థలం, అతిథుల రద్దీ ఇలా ఎన్నో అంశాలు వారిపై ప్రభావం చూపుతాయి.
కార్యక్రమానికి అనుగుణంగా సంపాదన
అయితే అందరి పెయింటింగ్ వేసి ఆనందపరిచే కళాకారుడి సంపాదన వివిధ అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
- అంటే అతడి నైపుణ్యం, అనుభవం, నగరం, చిత్ర పరిమాణం అలాగే పని గంటలు, డిమాండ్పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
- చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు అయితే రూ.1000 నుంచి రూ. 15 వేల వరకు తీసుకుంటున్నారు.
- వివాహ వేడుకల్లో ప్రత్యేక చిత్రాలు కావాలంటే దానికి అదనంగా డబ్బు తీసుకుంటున్నారు.
- ఒకవేళ క్లిష్టమైన చిత్రాలు, పెద్ద బ్రాండ్ కార్యక్రమాలకు వేయాల్సి ఉంటే వాటికి మరింత అధికంగా ధర ఉండొచ్చు.
- దూరానికి అనుగుణంగా కూడా ధరలు మారే అవకాశం ఉంటుంది.
అలంకరణ మాత్రమే కాదు
ఈ లైవ్ పెయింటింగ్ కేవలం అలంకరణ మాత్రమే కాదని, కళను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే చక్కని వేదిక అని సికింద్రాబాద్కు చెందిన రియల్టైం క్యారీకేచర్ ఆర్టిస్ట్ భాను ప్రకాశ్ అంటున్నారు. ఇది ఒకవైపు కుటుంబానికి మధుర జ్ఞాపకాన్ని అందిస్తూనే, మరోవైపు కళాకారుడికి ఉపాధి కల్పిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఇటీవల కాలంలో ప్రజలు ఈ చిత్రాలపై మక్కువ చూపిస్తున్నారని తెలిపారు.