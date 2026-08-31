Veligonda project Phase-1 Inauguration Live Updates: వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ప్రస్థానం - 1996లో శంకుస్థాపన, నేడు తొలి దశ జాతికి అంకితం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 7:29 AM IST|
Updated : August 31, 2026 at 8:05 AM IST
ఉమ్మడి పశ్చిమ ప్రకాశం చిరకాల స్వప్నం కాసేపట్లో సాకారం కాబోతోంది. 3 దశాబ్దాల నిరీక్షణకు మరికొన్ని గంటల్లో తెరపడబోతోంది. దుర్భిక్ష ప్రాంత దశ, దిశను మార్చే వెలిగొండ ప్రాజెక్టును ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు. 1996లో శంకుస్థాపన చేసిన చేతులతోనే వెలిగొండ ప్రాజెక్టు తొలి దశను జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. వెలిగొండ జలాలతో ఉద్యాన పంటల సాగు విస్తరించడంతో పాటు అగ్రో ప్రాసెసింగ్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగాలకు ఊతం లభించనుంది. మార్కాపురం ప్రాంతాన్ని హార్టికల్చర్ హబ్గా అభివృద్ధి చేసే అవకాశాలకూ వెలిగొండ జలాలు బాటలు వేయనున్నాయి.
LIVE FEED
ఇవాళ్టి నుంచి ప్రకాశం జిల్లాలో కరవు అనే మాట వినపడదు: మంత్రి సంధ్యారాణి
30 ఏళ్ల వెలిగొండ ప్రాజెక్టు కలనెరవేరిందని మంత్రి సంధ్యారాణి అన్నారు. ఆనాడు కొబ్బరికాయ కొట్టింది, ఈనాడు గుమ్మడికాయ కట్టింది చంద్రబాబేనని మంత్రి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇది కేవలం ప్రాజెక్టు కాదు, కరవు నేల ప్రజలకు వరం అని అన్నారు. సాగునీటితో పాటు ఫ్లోరైడ్ లేని స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందుతుందని, ఇవాళ్టి నుంచి ప్రకాశం జిల్లాలో కరవు అనే మాట వినపడదని మంత్రి సంధ్యారాణి తెలిపారు.
వెలిగొండ జలాలు ప్రజల జీవితాల్లోకి అడుగుపెట్టడం ఎంతో సంతోషాన్నిస్తోంది: చంద్రబాబు
మూడు దశాబ్దాల నిరీక్షణకు ముగింపు మూడు జిల్లాల్లో లక్షలాది ప్రజల భవిష్యత్తుకు తొలి అడుగు అంటూ వెలిగొండ ప్రాజెక్టుపై సీఎం చంద్రబాబు భావోద్వేగంతో స్పందించారు. కరవుతో అల్లాడుతున్న పశ్చిమ ప్రకాశం ప్రజల కష్టాలు తీర్చాలన్న సంకల్పంతో 1996లో శంకుస్థాపన చేసిన ప్రాజెక్టు తొలి దశను పూర్తి చేసి, ప్రారంభించే అవకాశం రావడం తనను భావోద్వేగానికి గురిచేస్తోందన్నారు. వెలిగొండ జలాలు ప్రజల జీవితాల్లోకి అడుగుపెట్టడం ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తోందని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
'వెలిగొండ జలసిరులు అభివృద్ధికి రెక్కలు'
సొరంగం నుంచి తొలిసారి కృష్ణా జలాలు వెలువడిన దృశ్యం ఎంతో ఉద్వేగానికి గురిచేసిందని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. 'వెలిగొండ జలసిరులు అభివృద్ధికి రెక్కలు' అంటూ ఓ వీడియోను లోకేశ్ పోస్ట్ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో చరిత్ర సృష్టించాలన్నా ఆ చరిత్రను తిరగరాయాలన్నా చంద్రబాబుకే సాధ్యమని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ స్పష్టం చేశారు. వెనుకబడిన మార్కాపురాన్ని జిల్లాగా ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు హార్టికల్చర్ హబ్లో చేర్చడం, వెలిగొండ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించడం చంద్రబాబు నాయకత్వంలోనే సాధ్యమైందన్నారు. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పేరు ఎత్తే అర్హత వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు లేదని మండిపడ్డారు. కరువు నేలకు కృష్ణమ్మ వరప్రదాయినిగా వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిలుస్తుందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లా ప్రజల గుండెల్లో చంద్రబాబు చెరగని ముద్ర వేశారని వెలిగొండ ప్రారంభోత్సవం చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే రోజని టీడీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా అన్నారు.
నిర్వాసితులకు బాసట
3 విడతల్లో రూ.768 కోట్ల ఆర్ అండ్ ఆర్ పరిహారం
తొలి విడతలో రూ.2,557 కుటుంబాలకు రూ.318 కోట్లు
రెండో విడతలో 1,622 కుటుంబాలకు రూ.200 కోట్లు
మూడో విడతలో 2,027 కుటుంబాలకు రూ.250 కోట్లు
కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో పెండింగ్ బిల్లులతో మొదలుపెట్టి
రూ.140 కోట్ల పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లించిన కూటమి ప్రభుత్వం
3,850 క్యూ.మీ. హెడ్ రెగ్యులేటర్ పనులు 14 నెలల్లోనే పూర్తి
రెండో టన్నెల్లో 4.924 కి.మీ. తవ్వకం, 6.988 కి.మీ. లైనింగ్ పనులు పూర్తి
ఫీడర్ కాలువ పునరుద్ధరణ
21.8 కి.మీ. కాలువ పొడవుకు 18.75 కి.మీ. లైనింగ్ పనులు
5.30 కి.మీ. మేర రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మాణం
2019-24 మధ్య
ఐదేళ్లలో రూ.982 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు
ఐదేళ్లలో పూర్తి కాని టన్నెళ్ల తవ్వకం
రెండో టన్నెల్లో 2.770 కి.మీ. మాత్రమే తవ్వకం
మొదటి టన్నెల్లో 2.868 కి.మీ. మేర లైనింగ్
హెడ్ రెగ్యులేటర్లలో 6,942 క్యూబిక్ మీటర్ల పని
2014-19 మధ్య
పనులు నిలిపివేసిన గుత్తేదార్లతో ప్రభుత్వం చర్చలు
ప్రత్యేక జీవోలతో అదనపు నిధులు
ధరల పెంపు అమలుతో మళ్లీ పట్టాలెక్కిన పనులు
ఐదేళ్లలో రూ.1,388.81 కోట్లు ఖర్చు
మొదటి టన్నెల్లో 7.215 కి.మీ. పెండింగ్ పనిలో 4.331 కి.మీ. తవ్వకం
రెండో టన్నెల్లో 10.04 కి.మీ. పెండింగ్ పనిలో 2.355 కి.మీ. తవ్వకం
పునరావాస కాలనీల్లో రూ.63 కోట్లు ఖర్చుతో వసతులు
2004- 2014 వరకు
వైఎస్ హయాంలో రూ.1,446 కోట్లతో తొలి దశ పనుల ప్రారంభం
మొదటి దశ పనులు ప్రారంభించకుండా రెండో దశకు ఒప్పందాలు
రూ.2,625 కోట్లతో రెండో దశకు ఒప్పందాలు
2014 నాటికి ప్రధాన కాలువ మొత్తం 518 కి.మీ.కు గానూ 351 కి.మీ. తవ్వకం
కాలువపై 1,060 కట్టడాలకు గానూ 87 మాత్రమే పూర్తి
పదేళ్లలో రూ.3,610 కోట్లు ఖర్చు
మొదటి టన్నెల్ 11.634 కి.మీ. మేర లైనింగ్ పూర్తి
రెండో టన్నెల్ 8.738 కి.మీ. మేర తవ్వకం
మట్టిపనికి ఎక్కువ నిధులు ఖర్చు చేశారనే విమర్శలు
2014 నాటికి పనులు ఆపేసిన గుత్తేదారు ఏజన్సీలు
1985 నుంచి 1999 వరకు
1985: వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ఆలోచనకు బీజం వేసిన ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్
1989: ప్రాథమిక ప్రాజెక్టు నివేదిక
1994: పూర్తి డీపీఆర్ సిద్ధం
1996 మార్చి 5: ప్రాజెక్టుకు సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన
1998: సుంకేశుల, గొట్టిపడియ ఆనకట్టలకు రూ.138 కోట్లతో పాలనా అనుమతులు
1999: సుంకేశుల గ్యాప్ పనులు ప్రారంభం