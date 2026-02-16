ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : మహాశివరాత్రి జాతర సందర్భంగా ఏడుపాయల వనదుర్గమ్మ విశేషాలంకరణ

live updates
live updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 16, 2026 at 6:54 AM IST

|

Updated : February 16, 2026 at 8:29 AM IST

Choose ETV Bharat

Telangana State Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

LIVE FEED

8:28 AM, 16 Feb 2026 (IST)

పంచామృతం, మంజీరా జలాలతో అమ్మవారికి అభిషేకం

  • మహాశివరాత్రి జాతర సందర్భంగా ఏడుపాయల వనదుర్గమ్మ విశేషాలంకరణ
  • పంచామృతం, మంజీరా జలాలతో అమ్మవారికి అభిషేకం
  • సహస్ర నామార్చన, కుంకుమార్చన ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు
  • ఏడుపాయల జాతరలో ప్రధాన ఘట్టం బండ్ల ఊరేగింపు
  • ఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో 900 మంది పోలీసులతో పటిష్ట భద్రత

8:25 AM, 16 Feb 2026 (IST)

గాలిలో చక్కర్లు కొడుతున్న బిల్‌గేట్స్‌ ప్రత్యేక విమానం

గన్నవరం: బిల్‌గేట్స్‌ ప్రత్యేక విమానం ల్యాండింగ్‌కు అంతరాయం

గన్నవరం: గాలిలో చక్కర్లు కొడుతున్న బిల్‌గేట్స్‌ ప్రత్యేక విమానం

పొగమంచు వల్ల గన్నవరం విమానాశ్రయంలో ల్యాండింగ్‌కు అంతరాయం

బిల్‌గేట్స్‌కు స్వాగతం పలికేందుకు వచ్చిన కలెక్టర్‌, ఎస్పీ, ప్రజాప్రతినిధులు

6:59 AM, 16 Feb 2026 (IST)

శివరాత్రి సందర్భంగా కొమురవెల్లి మల్లన్నఆలయంలో మహాన్యాస పూర్వక రుద్రాభిషేకం

  • సిద్దిపేట: శివరాత్రి సందర్భంగా కొమురవెల్లి మల్లన్న ఆలయంలో పెద్దపట్నం
  • లింగోద్భవ సమయంలో మహాన్యాస పూర్వక రుద్రాభిషేకం
  • కొమురవెల్లి పురవీధుల్లో మల్లన్నస్వామి ఊరేగింపు
  • తోట బావి వద్ద పంచవర్ణాలతో పట్నం వేసిన ఓగ్గు కళాకారులు
  • తెల్లవారుజామున ఉత్సవమూర్తులచే పెద్దపట్నం దాటినా అర్చకులు
  • సిద్దిపేట: పెద్దపట్నం దాటేందుకు పోటీ పడిన భక్తులు
  • మల్లన్న నామస్మరణతో మారుమోగిన ఆలయ పరిసరాలు
  • పెద్దపట్నం దాటి మల్లన్నస్వామి దర్శనం చేసుకున్న భక్తులు

6:59 AM, 16 Feb 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌లో 63 పోలీస్‌ స్టేషన్‌ల సీఐలు బదిలీ

  • హైదరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌లో 63 పోలీస్‌ స్టేషన్‌ల సీఐలు బదిలీ
  • సీఐలను బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సీపీ సజ్జనార్‌

6:58 AM, 16 Feb 2026 (IST)

శ్రీశైలంలో నేత్రపర్వంగా సాగిన మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలు

  • శ్రీశైలంలో నేత్రపర్వంగా సాగిన మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలు
  • శివరాత్రి సందర్భంగా అర్ధరాత్రి ఘనంగా స్వామివారి కల్యాణ ఘట్టం
  • శ్రీశైలం: స్వామిఅమ్మవార్లకు వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవ కల్యాణం

6:58 AM, 16 Feb 2026 (IST)

పురపోరులో ఇవాళ పూర్తికానున్న అంతిమ ఘట్టం

  • పురపోరులో ఇవాళ పూర్తికానున్న అంతిమ ఘట్టం
  • నేడు ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్న కొత్తగా ఎన్నికైన కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు
  • 116 మున్సిపాల్టీల్లో 2,594 మంది కౌన్సిలర్లు ప్రమాణస్వీకారం
  • కార్పొరేషన్లలో 414 మంది కార్పొరేటర్లు ప్రమాణస్వీకారం
  • ఉదయం 11గం.కు ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్న కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు
  • మధ్యాహ్నం 12.30గం.కు మున్సిపల్‌ ఛైర్‌పర్సన్లు, వైస్‌ ఛైర్‌పర్సన్ల ఎన్నిక
  • కార్పొరేషన్ మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్ల ఎన్నిక ప్రక్రియ
  • ఏకగ్రీవం కాని చోట చేయిఎత్తే విధానం ద్వారా ఎన్నిక
  • ఈనెల 11న 116 మున్సిపాల్టీలు, ఏడు కార్పొరేషన్లకు జరిగిన ఎన్నికలు

6:56 AM, 16 Feb 2026 (IST)

కరీంనగర్ కార్పొరేషన్‌ను వద్దనుకున్న కాంగ్రెస్

  • కరీంనగర్ కార్పొరేషన్‌ను పూర్తిగా కాంగ్రెస్ వదులుకునే అవకాశం
  • కలిసొచ్చే పార్టీల సభ్యులు, ఎక్స్ ఆఫీషియో సభ్యులతో లెక్కకు రాని మ్యాజిక్ ఫిగర్
  • బీఆర్‌ఎస్ సభ్యులతో మ్యాజిక్ అవకాశం లేకపోవడంతో వదులుకునే యోచనలో కాంగ్రెస్
  • దీర్ఘకాలిక రాజకీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా కార్పొరేషన్ వద్దనుకున్న కాంగ్రెస్

6:56 AM, 16 Feb 2026 (IST)

ఈనెల 20 వరకు ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్

  • నేటి నుంచి ఈనెల 20 వరకు ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్
  • భారత్ మండపం, సుష్మాస్వరాజ్ భవన్, అంబేడ్కర్‌ సెంటర్‌లో నిర్వహణ
  • 2 లక్షల మందికిపైగా వస్తారనే అంచనాలతో పోలీసుల ఏర్పాట్లు
  • దిల్లీ: సదస్సుకు హాజరుకానున్న 20 దేశాల అధినేతలు
  • సదస్సుకు రానున్న దేశ, విదేశాలకు చెందిన 40 కంపెనీల సీఈవోలు

6:55 AM, 16 Feb 2026 (IST)

టీ20 ప్రపంచకప్‌లో పాకిస్థాన్‌పై 8వ సారి భారత్‌ గెలుపు

  • టీ20 ప్రపంచకప్‌లో పాకిస్థాన్‌పై 8వ సారి భారత్‌ గెలుపు
  • టీ20 ప్రపంచకప్‌లో 9 సార్లు తలపడిన భారత్-పాకిస్థాన్‌
  • ప్రపంచకప్‌లో 8 సార్లు భారత్, ఒక మ్యాచ్‌లో పాక్ విజయం

6:55 AM, 16 Feb 2026 (IST)

పాక్‌ను మరోసారి చిత్తు చేసిన భారత్

  • టీ20 ప్రపంచకప్‌లో పాకిస్థాన్‌పై భారత్‌ ఘనవిజయం
  • టీ20 ప్రపంచకప్‌లో పాక్‌ను మరోసారి చిత్తు చేసిన భారత్
  • కొలంబో: పాక్‌పై 61 పరుగుల తేడాతో భారత్‌ గెలుపు
  • 176 పరుగుల ఛేదనలో 114 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అయిన పాక్‌
  • టీ20 ప్రపంచకప్‌ స్కోర్లు: భారత్‌-175/7, పాక్‌-114 ఆలౌట్‌(18 ఓవర్లు)
  • భారత్‌ బౌలింగ్‌: బుమ్రా, పాండ్యా, అక్షర్‌, వరుణ్‌ చక్రవర్తి తలో 2 వికెట్లు
  • భారత్‌ బౌలింగ్‌: కుల్దీప్‌యాదవ్‌, తిలక్‌వర్మ చెరో వికెట్‌
  • మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌- ఇషాన్‌ కిషన్‌ (40 బంతుల్లో 77 పరుగులు)
  • టీ20 ప్రపంచకప్‌లో భారత్‌కు హ్యాట్రిక్‌ విజయం
  • టీ20 ప్రపంచకప్‌: గ్రూప్‌-ఏ నుంచి సూపర్‌-8 కు చేరుకున్న భారత్‌

6:54 AM, 16 Feb 2026 (IST)

టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నేడు మూడు మ్యాచ్‌లు

  • టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నేడు మూడు మ్యాచ్‌లు
  • దిల్లీలో ఉదయం 11 గం.కు అఫ్గానిస్థాన్‌, యూఏఈ మ్యాచ్
  • కోల్‌కతాలో మధ్యాహ్నం 3 గం.కు ఇంగ్లాండ్‌, ఇటలీ మ్యాచ్
  • పల్లెకెలెలో రాత్రి 7 గం.కు శ్రీలంక, ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్

6:52 AM, 16 Feb 2026 (IST)

తారిఖ్‌ రెహమాన్‌ ప్రమాణస్వీకారానికి హాజరుకానున్న ఓం బిర్లా

  • రేపు బంగ్లాదేశ్‌లో కొలువుదీరనున్న కొత్త ప్రభుత్వం
  • ప్రధానిగా బంగ్లాదేశ్‌ నేషనలిస్ట్ పార్టీ ఛైర్మన్‌ తారిఖ్‌ రెహమాన్‌ ప్రమాణస్వీకారం
  • తారిఖ్‌ రెహమాన్‌ ప్రమాణస్వీకారానికి హాజరుకానున్న ఓం బిర్లా
  • ఇటీవల బంగ్లాదేశ్‌ 13వ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బీఎన్‌పీ భారీ విజయం
Last Updated : February 16, 2026 at 8:29 AM IST

TAGGED:

TELANGANA LIVE UPDATES
TELANGANA TOP NEWS TODAY
LIVE UPDATE NEWS TELANGANA
LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.