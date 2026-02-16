LIVE UPDATES : మహాశివరాత్రి జాతర సందర్భంగా ఏడుపాయల వనదుర్గమ్మ విశేషాలంకరణ
Telangana State Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
పంచామృతం, మంజీరా జలాలతో అమ్మవారికి అభిషేకం
- పంచామృతం, మంజీరా జలాలతో అమ్మవారికి అభిషేకం
- సహస్ర నామార్చన, కుంకుమార్చన ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు
- ఏడుపాయల జాతరలో ప్రధాన ఘట్టం బండ్ల ఊరేగింపు
- ఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో 900 మంది పోలీసులతో పటిష్ట భద్రత
గాలిలో చక్కర్లు కొడుతున్న బిల్గేట్స్ ప్రత్యేక విమానం
గన్నవరం: గాలిలో చక్కర్లు కొడుతున్న బిల్గేట్స్ ప్రత్యేక విమానం
పొగమంచు వల్ల గన్నవరం విమానాశ్రయంలో ల్యాండింగ్కు అంతరాయం
బిల్గేట్స్కు స్వాగతం పలికేందుకు వచ్చిన కలెక్టర్, ఎస్పీ, ప్రజాప్రతినిధులు
శివరాత్రి సందర్భంగా కొమురవెల్లి మల్లన్నఆలయంలో మహాన్యాస పూర్వక రుద్రాభిషేకం
- సిద్దిపేట: శివరాత్రి సందర్భంగా కొమురవెల్లి మల్లన్న ఆలయంలో పెద్దపట్నం
- లింగోద్భవ సమయంలో మహాన్యాస పూర్వక రుద్రాభిషేకం
- కొమురవెల్లి పురవీధుల్లో మల్లన్నస్వామి ఊరేగింపు
- తోట బావి వద్ద పంచవర్ణాలతో పట్నం వేసిన ఓగ్గు కళాకారులు
- తెల్లవారుజామున ఉత్సవమూర్తులచే పెద్దపట్నం దాటినా అర్చకులు
- సిద్దిపేట: పెద్దపట్నం దాటేందుకు పోటీ పడిన భక్తులు
- మల్లన్న నామస్మరణతో మారుమోగిన ఆలయ పరిసరాలు
- పెద్దపట్నం దాటి మల్లన్నస్వామి దర్శనం చేసుకున్న భక్తులు
హైదరాబాద్ కమిషనరేట్లో 63 పోలీస్ స్టేషన్ల సీఐలు బదిలీ
- సీఐలను బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సీపీ సజ్జనార్
శ్రీశైలంలో నేత్రపర్వంగా సాగిన మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలు
- శివరాత్రి సందర్భంగా అర్ధరాత్రి ఘనంగా స్వామివారి కల్యాణ ఘట్టం
- శ్రీశైలం: స్వామిఅమ్మవార్లకు వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవ కల్యాణం
పురపోరులో ఇవాళ పూర్తికానున్న అంతిమ ఘట్టం
- నేడు ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్న కొత్తగా ఎన్నికైన కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు
- 116 మున్సిపాల్టీల్లో 2,594 మంది కౌన్సిలర్లు ప్రమాణస్వీకారం
- కార్పొరేషన్లలో 414 మంది కార్పొరేటర్లు ప్రమాణస్వీకారం
- ఉదయం 11గం.కు ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్న కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు
- మధ్యాహ్నం 12.30గం.కు మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నిక
- కార్పొరేషన్ మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్ల ఎన్నిక ప్రక్రియ
- ఏకగ్రీవం కాని చోట చేయిఎత్తే విధానం ద్వారా ఎన్నిక
- ఈనెల 11న 116 మున్సిపాల్టీలు, ఏడు కార్పొరేషన్లకు జరిగిన ఎన్నికలు
కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ను వద్దనుకున్న కాంగ్రెస్
- కలిసొచ్చే పార్టీల సభ్యులు, ఎక్స్ ఆఫీషియో సభ్యులతో లెక్కకు రాని మ్యాజిక్ ఫిగర్
- బీఆర్ఎస్ సభ్యులతో మ్యాజిక్ అవకాశం లేకపోవడంతో వదులుకునే యోచనలో కాంగ్రెస్
- దీర్ఘకాలిక రాజకీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా కార్పొరేషన్ వద్దనుకున్న కాంగ్రెస్
ఈనెల 20 వరకు ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్
- భారత్ మండపం, సుష్మాస్వరాజ్ భవన్, అంబేడ్కర్ సెంటర్లో నిర్వహణ
- 2 లక్షల మందికిపైగా వస్తారనే అంచనాలతో పోలీసుల ఏర్పాట్లు
- దిల్లీ: సదస్సుకు హాజరుకానున్న 20 దేశాల అధినేతలు
- సదస్సుకు రానున్న దేశ, విదేశాలకు చెందిన 40 కంపెనీల సీఈవోలు
టీ20 ప్రపంచకప్లో పాకిస్థాన్పై 8వ సారి భారత్ గెలుపు
- టీ20 ప్రపంచకప్లో 9 సార్లు తలపడిన భారత్-పాకిస్థాన్
- ప్రపంచకప్లో 8 సార్లు భారత్, ఒక మ్యాచ్లో పాక్ విజయం
పాక్ను మరోసారి చిత్తు చేసిన భారత్
- కొలంబో: పాక్పై 61 పరుగుల తేడాతో భారత్ గెలుపు
- 176 పరుగుల ఛేదనలో 114 పరుగులకే ఆలౌట్ అయిన పాక్
- టీ20 ప్రపంచకప్ స్కోర్లు: భారత్-175/7, పాక్-114 ఆలౌట్(18 ఓవర్లు)
- భారత్ బౌలింగ్: బుమ్రా, పాండ్యా, అక్షర్, వరుణ్ చక్రవర్తి తలో 2 వికెట్లు
- భారత్ బౌలింగ్: కుల్దీప్యాదవ్, తిలక్వర్మ చెరో వికెట్
- మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్- ఇషాన్ కిషన్ (40 బంతుల్లో 77 పరుగులు)
- టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత్కు హ్యాట్రిక్ విజయం
- టీ20 ప్రపంచకప్: గ్రూప్-ఏ నుంచి సూపర్-8 కు చేరుకున్న భారత్
టీ20 ప్రపంచకప్లో నేడు మూడు మ్యాచ్లు
- దిల్లీలో ఉదయం 11 గం.కు అఫ్గానిస్థాన్, యూఏఈ మ్యాచ్
- కోల్కతాలో మధ్యాహ్నం 3 గం.కు ఇంగ్లాండ్, ఇటలీ మ్యాచ్
- పల్లెకెలెలో రాత్రి 7 గం.కు శ్రీలంక, ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్
తారిఖ్ రెహమాన్ ప్రమాణస్వీకారానికి హాజరుకానున్న ఓం బిర్లా
- రేపు బంగ్లాదేశ్లో కొలువుదీరనున్న కొత్త ప్రభుత్వం
- ప్రధానిగా బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ ఛైర్మన్ తారిఖ్ రెహమాన్ ప్రమాణస్వీకారం
- తారిఖ్ రెహమాన్ ప్రమాణస్వీకారానికి హాజరుకానున్న ఓం బిర్లా
- ఇటీవల బంగ్లాదేశ్ 13వ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బీఎన్పీ భారీ విజయం
