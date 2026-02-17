LIVE UPDATES : వాయిదాపడిన 11 మున్సిపాల్టీల్లో నేడు ఛైర్పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నిక
TELANGANA STATE LIVE UPDATES (ETV Bharat)
Telangana State Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు ఛైర్పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నిక ప్రక్రియ
- వాయిదాపడిన 11 మున్సిపాల్టీల్లో ఛైర్పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నిక నేడు
- నేడు సుల్తానాబాద్, ఇబ్రహీంపట్నం, ఇల్లందు మున్సిపాల్టీల్లో ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నిక
- నేడు కాగజ్నగర్, క్యాతనపల్లి, ఖానాపూర్ మున్సిపాల్టీల్లో ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నిక
- నేడు జహీరాబాద్, ఇంద్రేశం, డోర్నకల్ మున్సిపాల్టీల్లో ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నిక
- నేడు జనగామ, తొర్రూరు మున్సిపాల్టీల్లో ఛైర్ పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నిక
- ఉదయం 11 గంటలకు కౌన్సిలర్లతో ప్రమాణం
- మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు ఛైర్పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నిక ప్రక్రియ ప్రారంభం
- ఇవాళ కోరం లేకపోతే ఎస్ఈసీకి నివేదించనున్న స్థానిక ఎన్నికల అధికారులు
- కోరం లేకపోతే ఎన్నిక కోసం మరో తేదీని ఖరారు చేయనున్న రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం
- రెండోసారి కోరం లేకపోయినా ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నిక పూర్తి చేయనున్న ఎస్ఈసీ
హంగ్ మున్సిపాలిటీలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన కాంగ్రెస్
- హంగ్ మున్సిపాలిటీలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన కాంగ్రెస్
- 8 మున్సిపాలిటీలకు ప్రత్యేక అబ్జర్వర్లను నియమించిన కాంగ్రెస్
- తొర్రూరుకు ఎంపీ రఘురాంరెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు రాజేందర్రెడ్డి, నాగరాజు నియామకం
- జనగాం మున్సిపాలిటీకి బీర్ల ఐలయ్య, గండ్ర సత్యనారాయణ నియామకం
- ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీకి ఎమ్మెల్యేలు బాలు నాయక్, వీర్లపల్లి శంకర్ నియామకం
- కైతాన్పల్లికి మంత్రి పొన్నం, ఎమ్మెల్యే సత్యనారాయణ నియామకం
- ఖానాపూర్కు ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్యే భూపతిరెడ్డి నియామకం
- ఇంద్రేశం మున్సిపాలిటీకి ఎమ్మెల్యేలు రామ్మోహన్రెడ్డి, శ్రీ గణేష్ నియామకం
- కాగజ్నగర్కు ప్రభుత్వ సలహాదారుడు సుదర్శన్రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే ప్రేమ సాగర్రావు నియామకం
- జహీరాబాద్ మున్సిపాలిటీకి మంత్రి అజారుద్దీన్, ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి నియామకం
- మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నిక సజావుగా జరిగేలా పార్టీ పరంగా అబ్జర్వర్ల నియామకం
భారత్లో పర్యటించనున్న ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్
- ఇవాళ్టి నుంచి ఈనెల 19 వరకు భారత్లో పర్యటించనున్న ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్
- ఇవాళ ముంబయిలో ప్రధాని మోదీతో సమావేశం కానున్న ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు
- ఇండియా ఫ్రాన్స్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్-2026 కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్న మోదీ, మెక్రాన్
- భారత్-ఫ్రాన్స్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య పురోగతిని సమీక్షించనున్న మోదీ, మెక్రాన్
- ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలపైనా చర్చిస్తారని తెలిపిన విదేశాంగశాఖ
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య మళ్లీ చర్చలకు రంగం సిద్ధం
- అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య మళ్లీ చర్చలకు రంగం సిద్ధం
- అణు కార్యక్రమంపై ప్రతిష్టంభన తొలగించేందుకు ఇవాళ భేటీ కానున్న ఇరుదేశాలు
- స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవాలో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య రెండో దశ చర్చలు
- అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చలకు మధ్యవర్తిగా వ్యవహరిస్తోన్న ఒమన్
- అమెరికాతో అణు చర్చల కోసం జెనీవా వెళ్లిన ఇరాన్ విదేశాంగమంత్రి
- ఇరాన్తో చర్చలకు వచ్చిన ట్రంప్ ప్రత్యేక ప్రతినిధులు స్టీవ్ విట్కాఫ్, జారెడ్ కుష్నర్
దిల్లీ విమానాశ్రయంలో భారీగా డ్రగ్స్ పట్టుకున్న కస్టమ్స్ అధికారులు
- దిల్లీ విమానాశ్రయంలో భారీగా డ్రగ్స్ పట్టుకున్న కస్టమ్స్ అధికారులు
- బ్యాంకాక్ నుంచి తరలిస్తున్న 6 కిలోల అత్యంత ఖరీదైన గంజాయి స్వాధీనం
- మాదక ద్రవ్యాల విలువ సుమారు రూ.6 కోట్లు ఉంటుదని వెల్లడి
- దిల్లీ: డ్రగ్స్ తరలిస్తున్న ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసిన కస్టమ్స్ అధికారులు
విశాఖ సాగర తీరంలో నేటి నుంచి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూ
- విశాఖ సాగర తీరంలో నేటి నుంచి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూ
- విశాఖ: 71 నౌకలు ఆరు వరుసలలో పరేడ్ నిర్వహణ
- ఇప్పటికే విశాఖ తీరానికి చేరుకున్న ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్తో పాటు 45 యుద్ధ నౌకలు
- ఐఎఫ్ఆర్లో పాల్గొనేందుకు విశాఖ చేరుకున్న 19 విదేశీ యుద్ధ నౌకలు
- యుద్ధ నౌకల సమీక్షకు హాజరై గౌరవ వందనం స్వీకరించనున్న రాష్ట్రపతి
- సాయంత్రం విశాఖ చేరుకోనున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము
- ఇప్పటికే విశాఖ చేరుకున్న దాదాపు 70 దేశాల నౌకాదళ బృందాలు, ప్రతినిధులు