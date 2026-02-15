ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలు

Telangana top News Today
LIVE UPDATES (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 15, 2026 at 7:07 AM IST

|

Updated : February 15, 2026 at 7:18 AM IST

Choose ETV Bharat

Telangana State Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

LIVE FEED

7:17 AM, 15 Feb 2026 (IST)

టీ20 ప్రపంచకప్: రాత్రి 7 గం.కు కొలంబోలో భారత్-పాక్ అమీతుమీ

  • టీ20 ప్రపంచకప్: నేడే భారత్-పాకిస్థాన్ పోరు
  • రాత్రి 7 గం.కు కొలంబోలో భారత్-పాక్ అమీతుమీ
  • టీ20 ప్రపంచకప్: భారత్-పాక్ మ్యాచ్‌కు వర్షం ముప్పు
  • వర్షం పడే అవకాశాలు 70 శాతం ఉన్నట్లు వాతావరణశాఖ అంచనా
  • వర్షం వల్ల భారత్-పాక్ మ్యాచ్‌ రద్దయితే ఇరు జట్లకు చెరో పాయింట్
  • టీ20 ప్రపంచకప్‌లో 8 సార్లు తలపడిన భారత్-పాక్
  • 8 మ్యాచుల్లో 7 భారత్, ఒక మ్యాచ్‌లో పాక్ విజయం

7:10 AM, 15 Feb 2026 (IST)

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలు

  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలు
  • మహా శివరాత్రి సందర్భంగా భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న శివాలయాలు
  • హైదరాబాద్‌: వనస్థలిపురం శివాలయంలో కిక్కిరిసిన భక్తులు
  • ఖమ్మం, నిజామాబాద్‌, నల్గొండలో మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలు
  • సంగారెడ్డి, వరంగల్‌, ఆదిలాబాద్‌లో మహా శివరాత్రి వేడుకలు

7:09 AM, 15 Feb 2026 (IST)

మహాశివరాత్రి సందర్భంగా వనదుర్గ భవాని అమ్మవారి విశేషా అలంకరణ

  • మెదక్: మహాశివరాత్రి సందర్భంగా వనదుర్గ భవాని అమ్మవారి విశేషా అలంకరణ
  • మంజీరా నది జలలాతో అమ్మవారికి అభిషేకం
  • నేటి నుంచి మూడు రోజులపాటు ఏడుపాయలలో జాతర మహోత్సవాలు
  • ఈనెల 17న రథోత్సవం కార్యక్రమంతో జాతర ముగింపు

7:08 AM, 15 Feb 2026 (IST)

వేములవాడలో మహా శివరాత్రి వేడుకలు

  • వేములవాడలో మహా శివరాత్రి వేడుకలు
  • ఈనెల 16 వరకు వేములవాడలో జాతర మహోత్సవం
  • భీమేశ్వర ఆలయంలో కొనసాగుతున్న భక్తుల దర్శనాలు
  • వేకువజామున ఆలయ శుద్ధి, సుప్రభాత సేవ అనంతరం భక్తులకు దర్శనాలు
  • వేములవాడలో కోడెమొక్కులు సమర్పించుకుంటున్న భక్తులు
  • ప్రభుత్వం తరఫున పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించనున్న మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్
  • సాయంత్రం మహాలింగర్చన, రాత్రి లింగోద్భవ సమయంలో మహాన్యాస ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం

7:08 AM, 15 Feb 2026 (IST)

ఝరాసంగం కేతకి సంగమేశ్వర ఆలయంలో శివరాత్రి సందడి

  • సంగారెడ్డి: ఝరాసంగం కేతకి సంగమేశ్వర ఆలయంలో శివరాత్రి సందడి
  • తెల్లవారుజాము నుంచే ఇరుముడి సమర్పిస్తున్న శివస్వాములు
  • సంగమేశ్వర ఆలయంలో భక్తుల రద్దీతో కిక్కిరిసిన క్యూలైన్లు
  • కేతకి సంగమేశ్వరుడిని దర్శించుకుంటున్న కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర భక్తులు

7:08 AM, 15 Feb 2026 (IST)

కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్‌పై అవగాహనకు వచ్చిన కాంగ్రెస్‌, సీపీఐ

  • కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్‌పై అవగాహనకు వచ్చిన కాంగ్రెస్‌, సీపీఐ
  • మేయర్‌ పదవిని రెండున్నరేళ్ల చొప్పున పంచుకోవాలని నిర్ణయం
  • మొదటి రెండున్నరేళ్లు సీపీఐకి మేయర్‌, కాంగ్రెస్‌కు డిప్యూటీ మేయర్‌ పదవి
  • తర్వాత రెండున్నరేళ్లు కాంగ్రెస్‌కు మేయర్‌, సీపీఐకి డిప్యూటీ మేయర్‌

7:08 AM, 15 Feb 2026 (IST)

టీ20 ప్రపంచకప్‌లో న్యూజిలాండ్‌పై దక్షిణాఫ్రికా విజయం

  • టీ20 ప్రపంచకప్‌లో న్యూజిలాండ్‌పై దక్షిణాఫ్రికా విజయం
  • టీ20 ప్రపంచకప్‌: న్యూజిలాండ్‌పై 7 వికెట్ల తేడాతో దక్షిణాఫ్రికా గెలుపు
  • స్కోర్లు: న్యూజిలాండ్ 175/7, దక్షిణాఫ్రికా 178/3 (17.1 ఓవర్లు)
  • టీ20 ప్రపంచకప్‌లో వరుసగా హ్యాట్రిక్‌ విజయం సాధించిన దక్షిణాఫ్రికా

7:08 AM, 15 Feb 2026 (IST)

రాష్ట్ర ప్రజలకు మహా శివ‌రాత్రి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

  • రాష్ట్ర ప్రజలకు మహా శివ‌రాత్రి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • ప్రజలకు సుఖసంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని మహాశివుడిని ప్రార్థిస్తున్నా: సీఎం
  • ఉపవాస పూజలు చేస్తున్న భక్తులకు శివయ్య ఆశీర్వాదం ఉండాలని సీఎం ఆకాంక్ష

7:08 AM, 15 Feb 2026 (IST)

భారత్‌, పాక్‌ మ్యాచ్‌కు పొంచి ఉన్న వరుణుడి ముప్పు

  • టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నేడు మూడు మ్యాచ్‌లు
  • ముంబయిలో ఉదయం 11 గం.కు వెస్టిండీస్‌, నేపాల్‌ మ్యాచ్
  • చెన్నైలో మధ్యాహ్నం 3 గం.కు అమెరికా, నమీబియా మ్యాచ్
  • కొలంబోలో రాత్రి 7 గం.కు భారత్‌, పాకిస్థాన్‌ మ్యాచ్
  • భారత్‌, పాక్‌ మ్యాచ్‌కు పొంచి ఉన్న వరుణుడి ముప్పు

6:59 AM, 15 Feb 2026 (IST)

ప్రభుత్వం తరఫున స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు, తలంబ్రాలు సమర్పించిన శ్రీధర్‌బాబు

  • మహాశివరాత్రి సందర్భంగా కీసరగుట్టలో మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు ప్రత్యేక పూజలు
  • ప్రభుత్వం తరఫున స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు, తలంబ్రాలు సమర్పించిన శ్రీధర్‌బాబు
  • సతీ సమేతంగా స్వామివారి కల్యాణంలో పాల్గొన్న శ్రీధర్‌బాబు
Last Updated : February 15, 2026 at 7:18 AM IST

TAGGED:

LIVE UPDATES
TELANGANA LIVE UPDATES
TELANGANA TOP NEWS TODAY
TELANGANA TOP NEWS TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.