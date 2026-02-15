LIVE UPDATES : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలు
Telangana State Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
టీ20 ప్రపంచకప్: రాత్రి 7 గం.కు కొలంబోలో భారత్-పాక్ అమీతుమీ
- రాత్రి 7 గం.కు కొలంబోలో భారత్-పాక్ అమీతుమీ
- టీ20 ప్రపంచకప్: భారత్-పాక్ మ్యాచ్కు వర్షం ముప్పు
- వర్షం పడే అవకాశాలు 70 శాతం ఉన్నట్లు వాతావరణశాఖ అంచనా
- వర్షం వల్ల భారత్-పాక్ మ్యాచ్ రద్దయితే ఇరు జట్లకు చెరో పాయింట్
- టీ20 ప్రపంచకప్లో 8 సార్లు తలపడిన భారత్-పాక్
- 8 మ్యాచుల్లో 7 భారత్, ఒక మ్యాచ్లో పాక్ విజయం
- మహా శివరాత్రి సందర్భంగా భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న శివాలయాలు
- హైదరాబాద్: వనస్థలిపురం శివాలయంలో కిక్కిరిసిన భక్తులు
- ఖమ్మం, నిజామాబాద్, నల్గొండలో మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలు
- సంగారెడ్డి, వరంగల్, ఆదిలాబాద్లో మహా శివరాత్రి వేడుకలు
- మెదక్: మహాశివరాత్రి సందర్భంగా వనదుర్గ భవాని అమ్మవారి విశేషా అలంకరణ
- మంజీరా నది జలలాతో అమ్మవారికి అభిషేకం
- నేటి నుంచి మూడు రోజులపాటు ఏడుపాయలలో జాతర మహోత్సవాలు
- ఈనెల 17న రథోత్సవం కార్యక్రమంతో జాతర ముగింపు
- వేములవాడలో మహా శివరాత్రి వేడుకలు
- ఈనెల 16 వరకు వేములవాడలో జాతర మహోత్సవం
- భీమేశ్వర ఆలయంలో కొనసాగుతున్న భక్తుల దర్శనాలు
- వేకువజామున ఆలయ శుద్ధి, సుప్రభాత సేవ అనంతరం భక్తులకు దర్శనాలు
- వేములవాడలో కోడెమొక్కులు సమర్పించుకుంటున్న భక్తులు
- ప్రభుత్వం తరఫున పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించనున్న మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్
- సాయంత్రం మహాలింగర్చన, రాత్రి లింగోద్భవ సమయంలో మహాన్యాస ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం
- సంగారెడ్డి: ఝరాసంగం కేతకి సంగమేశ్వర ఆలయంలో శివరాత్రి సందడి
- తెల్లవారుజాము నుంచే ఇరుముడి సమర్పిస్తున్న శివస్వాములు
- సంగమేశ్వర ఆలయంలో భక్తుల రద్దీతో కిక్కిరిసిన క్యూలైన్లు
- కేతకి సంగమేశ్వరుడిని దర్శించుకుంటున్న కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర భక్తులు
- కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్పై అవగాహనకు వచ్చిన కాంగ్రెస్, సీపీఐ
- మేయర్ పదవిని రెండున్నరేళ్ల చొప్పున పంచుకోవాలని నిర్ణయం
- మొదటి రెండున్నరేళ్లు సీపీఐకి మేయర్, కాంగ్రెస్కు డిప్యూటీ మేయర్ పదవి
- తర్వాత రెండున్నరేళ్లు కాంగ్రెస్కు మేయర్, సీపీఐకి డిప్యూటీ మేయర్
- టీ20 ప్రపంచకప్లో న్యూజిలాండ్పై దక్షిణాఫ్రికా విజయం
- టీ20 ప్రపంచకప్: న్యూజిలాండ్పై 7 వికెట్ల తేడాతో దక్షిణాఫ్రికా గెలుపు
- స్కోర్లు: న్యూజిలాండ్ 175/7, దక్షిణాఫ్రికా 178/3 (17.1 ఓవర్లు)
- టీ20 ప్రపంచకప్లో వరుసగా హ్యాట్రిక్ విజయం సాధించిన దక్షిణాఫ్రికా
- రాష్ట్ర ప్రజలకు మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- ప్రజలకు సుఖసంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని మహాశివుడిని ప్రార్థిస్తున్నా: సీఎం
- ఉపవాస పూజలు చేస్తున్న భక్తులకు శివయ్య ఆశీర్వాదం ఉండాలని సీఎం ఆకాంక్ష
- టీ20 ప్రపంచకప్లో నేడు మూడు మ్యాచ్లు
- ముంబయిలో ఉదయం 11 గం.కు వెస్టిండీస్, నేపాల్ మ్యాచ్
- చెన్నైలో మధ్యాహ్నం 3 గం.కు అమెరికా, నమీబియా మ్యాచ్
- కొలంబోలో రాత్రి 7 గం.కు భారత్, పాకిస్థాన్ మ్యాచ్
- భారత్, పాక్ మ్యాచ్కు పొంచి ఉన్న వరుణుడి ముప్పు
ప్రభుత్వం తరఫున స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు, తలంబ్రాలు సమర్పించిన శ్రీధర్బాబు
- మహాశివరాత్రి సందర్భంగా కీసరగుట్టలో మంత్రి శ్రీధర్బాబు ప్రత్యేక పూజలు
- ప్రభుత్వం తరఫున స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు, తలంబ్రాలు సమర్పించిన శ్రీధర్బాబు
- సతీ సమేతంగా స్వామివారి కల్యాణంలో పాల్గొన్న శ్రీధర్బాబు
