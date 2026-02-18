18-02-2026 LIVE UPDATES : ముంబయి క్లైమేట్ వీక్లో నేడు పాల్గొననున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
18-02-2026 Telangana State Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
ముంబయి క్లైమేట్ వీక్లో నేడు పాల్గొననున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- ముంబయి క్లైమేట్ వీక్లో నేడు పాల్గొననున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి(CM Revanth Reddy)
- ఈనెల 19 వరకు ముంబయిలో క్లైమెట్ వీక్ అంతర్జాతీయ సదస్సు
- బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్లోని జియో కన్వెన్షన్ సెంటర్లో సదస్సు
- క్లైమేట్ సదస్సును కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్న ప్రధాని మోదీ
- కార్యక్రమానికి రేవంత్రెడ్డిని ఆహ్వానించిన మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడణవీస్
- రాష్ట్ర అభివృద్ధి, పరిపాలన, ఇతర అంశాలు వివరించనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
మిగిలిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై నేడు, రేపు స్పీకర్ విచారణ
- మిగిలిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై నేడు, రేపు స్పీకర్ విచారణ
- నేడు దానం నాగేందర్, రేపు కడియం శ్రీహరి అనర్హత పిటిషన్లపై స్పీకర్ విచారణ
- ఉ. 11గం.కు పిటిషనర్ల నుంచి సాక్ష్యాలను రికార్డు చేయనున్న స్పీకర్
- దానం నాగేందర్పై అనర్హత వేటు వేయాలని కౌశిక్రెడ్డి, మహేశ్వర్ రెడ్డి పిటిషన్లు
- రేపు కడియం శ్రీహరిపై దాఖలైన అనర్హత పిటిషన్పై స్పీకర్ విచారణ
- కడియంపై అనర్హత వేటు వేయాలంటూ కోరుట్ల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ పిటిషన్
నేటి నుంచి ఈనెల 28 వరకు యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు
- నేటి నుంచి ఈనెల 28 వరకు యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు
- ఉదయం 10 గంటలకు విష్వక్సేన ఆరాధన, స్వస్తీవాచనం, రక్షాబంధనం
- యాదగిరిగుట్ట: సాయంత్రం మృత్సంగ్రహణం, అంకురారోపణ
- యాదగిరిగుట్ట: రేపు ఉదయం స్వామివారికి అగ్నిప్రతిష్ఠ, ధ్వజారోహణం
- యాదగిరిగుట్ట: రేపు సాయంత్రం స్వామివారికి భేరీపూజ, దేవతాహ్వానం, హవనం
- ఈ నెల 20న ఉదయం మత్స్యావతార అలంకార సేవ, వేదపారాయణం
- యాదగిరిగుట్ట: ఈ నెల 20న రాత్రి 7గంటలకు శేషవాహన సేవ
- ఈ నెల 21న ఉదయం వటపత్రశాయి అలంకార సేవ, రాత్రి హంసవాహన సేవ
- ఈ నెల 22న ఉదయం శ్రీకృష్ణాలంకార సేవ, రాత్రి పొన్నవాహన సేవ
- ఈ నెల 23న ఉదయం గోవర్ధనగిరిధారి అలంకార సేవ, రాత్రి సింహవాహన సేవ
- ఈ నెల 24న ఉదయం జగన్మోహిని అలంకార సేవ, రాత్రి అశ్వవాహన సేవ
- ఈ నెల 25న ఉదయం హనుమంత వాహన సేవ, రాత్రి గజవాహన సేవ
- యాదగిరిగుట్ట: ఈ నెల 25న రాత్రి స్వామిఅమ్మవార్ల తిరుకల్యాణోత్సవం
- ఈ నెల 26న ఉదయం గరుడవాహన సేవ, రాత్రి దివ్య విమాన రథోత్సవం
- ఈ నెల 27ఉదయం మహా పూర్ణాహుతి, చక్రతీర్థం, సాయంత్రం శ్రీపుష్పయాగం, దేవతోద్వాసన
- ఈ నెల 28న ఉదయం స్వామివారికి అష్టోత్తర శతఘటాభిషేకం
- ఈ నెల 28న రాత్రి స్వామివారి శృంగార డోలోత్సవంతో ఉత్సవాలు సమాప్తి
- బ్రహ్మోత్సవాలు సందర్భంగా ఆర్జిత సేవలు, నిత్య కల్యాణం, ఇతర సేవలు రద్దు