18-02-2026 LIVE UPDATES : ముంబయి క్లైమేట్ వీక్‌లో నేడు పాల్గొననున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 18, 2026 at 6:54 AM IST

18-02-2026 Telangana State Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

LIVE FEED

6:46 AM, 18 Feb 2026 (IST)

ముంబయి క్లైమేట్ వీక్‌లో నేడు పాల్గొననున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

  • ముంబయి క్లైమేట్ వీక్‌లో నేడు పాల్గొననున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి(CM Revanth Reddy)
  • ఈనెల 19 వరకు ముంబయిలో క్లైమెట్ వీక్ అంతర్జాతీయ సదస్సు
  • బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్‌లోని జియో క‌న్వెన్షన్‌ సెంటర్‌లో సదస్సు
  • క్లైమేట్‌ సదస్సును కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్న ప్రధాని మోదీ
  • కార్యక్రమానికి రేవంత్‌రెడ్డిని ఆహ్వానించిన మహారాష్ట్ర సీఎం ఫ‌డణవీస్
  • రాష్ట్ర అభివృద్ధి, ప‌రిపాల‌న, ఇతర అంశాలు వివరించనున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

6:45 AM, 18 Feb 2026 (IST)

మిగిలిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై నేడు, రేపు స్పీకర్‌ విచారణ

  • మిగిలిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై నేడు, రేపు స్పీకర్‌ విచారణ
  • నేడు దానం నాగేందర్‌, రేపు కడియం శ్రీహరి అనర్హత పిటిషన్లపై స్పీకర్ విచారణ
  • ఉ. 11గం.కు పిటిషనర్ల నుంచి సాక్ష్యాలను రికార్డు చేయనున్న స్పీకర్‌
  • దానం నాగేందర్‌పై అనర్హత వేటు వేయాలని కౌశిక్‌రెడ్డి, మహేశ్వర్‌ రెడ్డి పిటిషన్లు
  • రేపు కడియం శ్రీహరిపై దాఖలైన అనర్హత పిటిషన్‌పై స్పీకర్ విచారణ
  • కడియంపై అనర్హత వేటు వేయాలంటూ కోరుట్ల ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌ పిటిషన్‌

6:44 AM, 18 Feb 2026 (IST)

నేటి నుంచి ఈనెల 28 వరకు యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు

  • నేటి నుంచి ఈనెల 28 వరకు యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు
  • ఉదయం 10 గంటలకు విష్వక్సేన ఆరాధన, స్వస్తీవాచనం, రక్షాబంధనం
  • యాదగిరిగుట్ట: సాయంత్రం మృత్సంగ్రహణం, అంకురారోపణ
  • యాదగిరిగుట్ట: రేపు ఉదయం స్వామివారికి అగ్నిప్రతిష్ఠ, ధ్వజారోహణం
  • యాదగిరిగుట్ట: రేపు సాయంత్రం స్వామివారికి భేరీపూజ, దేవతాహ్వానం, హవనం
  • ఈ నెల 20న ఉదయం మత్స్యావతార అలంకార సేవ, వేదపారాయణం
  • యాదగిరిగుట్ట: ఈ నెల 20న రాత్రి 7గంటలకు శేషవాహన సేవ
  • ఈ నెల 21న ఉదయం వటపత్రశాయి అలంకార సేవ, రాత్రి హంసవాహన సేవ
  • ఈ నెల 22న ఉదయం శ్రీకృష్ణాలంకార సేవ, రాత్రి పొన్నవాహన సేవ
  • ఈ నెల 23న ఉదయం గోవర్ధనగిరిధారి అలంకార సేవ, రాత్రి సింహవాహన సేవ
  • ఈ నెల 24న ఉదయం జగన్మోహిని అలంకార సేవ, రాత్రి అశ్వవాహన సేవ
  • ఈ నెల 25న ఉదయం హనుమంత వాహన సేవ, రాత్రి గజవాహన సేవ
  • యాదగిరిగుట్ట: ఈ నెల 25న రాత్రి స్వామిఅమ్మవార్ల తిరుకల్యాణోత్సవం
  • ఈ నెల 26న ఉదయం గరుడవాహన సేవ, రాత్రి దివ్య విమాన రథోత్సవం
  • ఈ నెల 27ఉదయం మహా పూర్ణాహుతి, చక్రతీర్థం, సాయంత్రం శ్రీపుష్పయాగం, దేవతోద్వాసన
  • ఈ నెల 28న ఉదయం స్వామివారికి అష్టోత్తర శతఘటాభిషేకం
  • ఈ నెల 28న రాత్రి స్వామివారి శృంగార డోలోత్సవంతో ఉత్సవాలు సమాప్తి
  • బ్రహ్మోత్సవాలు సందర్భంగా ఆర్జిత సేవలు, నిత్య కల్యాణం, ఇతర సేవలు రద్దు

