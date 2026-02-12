రేపు ఉదయం 8 గంటలకు పుర ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం
పుర ఎన్నికల్లో 73.01శాతం పోలింగ్ నమోదు
- 116 మున్సిపాలిటీల్లో 75.88 శాతం పోలింగ్ నమోదు
- ఏడు కార్పొరేషన్లలో 66.05 శాతం పోలింగ్ నమోదు
- మున్సిపాలిటీల్లో అత్యధికంగా చౌటుప్పల్లో 91.91 శాతం పోలింగ్
- మున్సిపాలిటీల్లో అతితక్కువగా నందికొండలో 59.68 శాతం పోలింగ్
- కార్పొరేషన్లలో అత్యధికంగా నల్గొండలో 77.36 శాతం పోలింగ్
- కార్పొరేషన్లలో అతితక్కువగా నిజామాబాద్లో 59.12 శాతం పోలింగ్
- పురుషుల కంటే మహిళల ఓటింగ్ శాతం ఎక్కువగా నమోదు
- పురుషుల్లో 72.63శాతం, మహిళలు 73.39శాతం పోలింగ్ నమోదు
- నిన్న 116 మున్సిపాలిటీల్లోని 2,569 వార్డులకు ఎన్నికలు
- నిన్న ఏడు కార్పొరేషన్లలోని 412 డివిజన్లకు ఎన్నికలు
- రేపు 138 కేంద్రాల్లో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు
- ఈనెల 16న మున్సిపల్ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక
- ఈనెల 16న కార్పొరేషన్ మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నిక
నేడు తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ఉద్యమకారుల ఆత్మగౌరవ సభ
- ఉదయం 10:30 గంటలకు ప్రారంభంకానున్న ఆత్మగౌరవ సభ
- బాగ్లింగంపల్లిలోని ఆర్టీసీ కల్యాణ మండపంలో ఆత్మగౌరవ సభ
- ఉద్యమకారులు పెద్దఎత్తున హాజరవ్వాలని కవిత పిలుపు