ETV Bharat / state

రేపు ఉదయం 8 గంటలకు పుర ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం

Today Telangana News Live Updates
Today Telangana News Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 12, 2026 at 6:56 AM IST

Choose ETV Bharat

Today Telangana News Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

LIVE FEED

6:47 AM, 12 Feb 2026 (IST)

పుర ఎన్నికల్లో 73.01శాతం పోలింగ్ నమోదు

  • 116 మున్సిపాలిటీల్లో 75.88 శాతం పోలింగ్ నమోదు
  • ఏడు కార్పొరేషన్లలో 66.05 శాతం పోలింగ్ నమోదు
  • మున్సిపాలిటీల్లో అత్యధికంగా చౌటుప్పల్‌లో 91.91 శాతం పోలింగ్
  • మున్సిపాలిటీల్లో అతితక్కువగా నందికొండలో 59.68 శాతం పోలింగ్
  • కార్పొరేషన్లలో అత్యధికంగా నల్గొండలో 77.36 శాతం పోలింగ్
  • కార్పొరేషన్లలో అతితక్కువగా నిజామాబాద్‌లో 59.12 శాతం పోలింగ్
  • పురుషుల కంటే మహిళల ఓటింగ్ శాతం ఎక్కువగా నమోదు
  • పురుషుల్లో 72.63శాతం, మహిళలు 73.39శాతం పోలింగ్ నమోదు
  • నిన్న 116 మున్సిపాలిటీల్లోని 2,569 వార్డులకు ఎన్నికలు
  • నిన్న ఏడు కార్పొరేషన్లలోని 412 డివిజన్లకు ఎన్నికలు

6:46 AM, 12 Feb 2026 (IST)

రేపు ఉదయం 8 గంటలకు పుర ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం

  • రేపు 138 కేంద్రాల్లో మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు
  • ఈనెల 16న మున్సిపల్ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక
  • ఈనెల 16న కార్పొరేషన్ మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నిక

6:46 AM, 12 Feb 2026 (IST)

నేడు తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ఉద్యమకారుల ఆత్మగౌరవ సభ

  • ఉదయం 10:30 గంటలకు ప్రారంభంకానున్న ఆత్మగౌరవ సభ
  • బాగ్‌లింగంపల్లిలోని ఆర్టీసీ కల్యాణ మండపంలో ఆత్మగౌరవ సభ
  • ఉద్యమకారులు పెద్దఎత్తున హాజరవ్వాలని కవిత పిలుపు

TAGGED:

MORE INFORMATION NEWS
LIVE UPDATES ON TELANGANA
RECENT TELANGANA LIVE UPDATES
తెలంగాణ లైవ్​ అప్​డేట్స్​
TELANGANA LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.