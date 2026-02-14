నేడు అనధికారంగా రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశం
Today Telangana News Live Updates (ETV Bharat)
Today Telangana News Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
మహబూబ్నగర్ కార్పొరేషన్ కాంగ్రెస్ కైవసం
- మహబూబ్నగర్లో 60 డివిజన్లకుగాను 29 చోట్ల కాంగ్రెస్ విజయం
- మహబూబ్నగర్లో బీఆర్ఎస్-15, బీజేపీ-8 డివిజన్లలో గెలుపు
- మహబూబ్నగర్లో ఎంఐఎం-03 ఇతరులు-05డివిజన్లలో విజయం
నేడు అనధికారంగా రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశం
- ఇవాళ సాయంత్రం 4 గంటలకు మంత్రివర్గ సమావేశం
- కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో మంత్రివర్గ భేటీ
- ఇది అనధికార మంత్రివర్గ సమావేశమని ప్రభుత్వవర్గాల సమాచారం
రాత్రి చౌటుప్పల్ మండలం ఎల్లగిరిలో రసాయన పరిశ్రమలో అగ్నిప్రమాదం
- రసాయన పరిశ్రమలో రియాక్టర్ పేలి ఎగిసిపడుతున్న మంటలు
- భారీగా ఎగిసిపడుతున్న మంటలు, పలువురు కార్మికులకు గాయాలు
- రెండు ఫైరింజన్లతో మంటలు ఆర్పుతున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది
- రియాక్టర్ పేలిన భారీ శబ్దానికి భయాందోళనకు గురైన స్థానికులు