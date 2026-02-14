ETV Bharat / state

నేడు అనధికారంగా రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశం

Today Telangana News Live Updates
Today Telangana News Live Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 14, 2026 at 7:00 AM IST

Today Telangana News Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

LIVE FEED

6:45 AM, 14 Feb 2026 (IST)

మహబూబ్‌నగర్‌ కార్పొరేషన్‌ కాంగ్రెస్‌ కైవసం

  • మహబూబ్‌నగర్‌లో 60 డివిజన్లకుగాను 29 చోట్ల కాంగ్రెస్‌ విజయం
  • మహబూబ్‌నగర్‌లో 60 డివిజన్లకుగాను 29 చోట్ల కాంగ్రెస్‌ విజయం
  • మహబూబ్‌నగర్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌-15, బీజేపీ-8 డివిజన్లలో గెలుపు
  • మహబూబ్‌నగర్‌లో ఎంఐఎం-03 ఇతరులు-05డివిజన్లలో విజయం

6:45 AM, 14 Feb 2026 (IST)

నేడు అనధికారంగా రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశం

  • ఇవాళ సాయంత్రం 4 గంటలకు మంత్రివర్గ సమావేశం
  • ఇవాళ సాయంత్రం 4 గంటలకు మంత్రివర్గ సమావేశం
  • కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో మంత్రివర్గ భేటీ
  • ఇది అనధికార మంత్రివర్గ సమావేశమని ప్రభుత్వవర్గాల సమాచారం

6:43 AM, 14 Feb 2026 (IST)

రాత్రి చౌటుప్పల్ మండలం ఎల్లగిరిలో రసాయన పరిశ్రమలో అగ్నిప్రమాదం

  • రసాయన పరిశ్రమలో రియాక్టర్ పేలి ఎగిసిపడుతున్న మంటలు
  • రసాయన పరిశ్రమలో రియాక్టర్ పేలి ఎగిసిపడుతున్న మంటలు
  • భారీగా ఎగిసిపడుతున్న మంటలు, పలువురు కార్మికులకు గాయాలు
  • రెండు ఫైరింజన్లతో మంటలు ఆర్పుతున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది
  • రియాక్టర్ పేలిన భారీ శబ్దానికి భయాందోళనకు గురైన స్థానికులు

