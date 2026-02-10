పురపాలికలు, నగరపాలిక ఎన్నికలకు సిద్ధమైన తెలంగాణ
- పురపాలికలు, నగరపాలిక ఎన్నికలకు సిద్ధమైన తెలంగాణ
- రేపు ఉదయం 7నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు పోలింగ్
- మొత్తం 116 మున్సిపాల్టీలు, 7 కార్పొరేషన్లలో ఎన్నికలు
- 12,930 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యం తేల్చనున్న 52.5 లక్షల మంది ఓటర్లు
- ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ తరఫున 12 మంది, బీఆర్ఎస్ నుంచి ఇద్దరు ఏకగ్రీవం
- 2,996వార్డుల్లో 8,203 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు
- పురుషుల కంటే మహిళా ఓటర్లే ఎక్కువగా
- మున్సిపల్ ఎన్నికలు: పురుష ఓటర్లు 25,62,369 మంది
- మున్సిపల్ ఎన్నికలు: మహిళా ఓటర్లు 26,80,014 మంది
- మున్సిపల్ ఎన్నికలకు16,031 బ్యాలెట్ బాక్సులు ఉపయోగం
- మున్సిపల్ ఎన్నికలకు 742మంది జోనల్ అధికారులు, 279 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్లు
- మున్సిపల్ ఎన్నికలకు 381స్క్వాడ్లు, 1370మంది రిటర్నింగ్ అధికారులు
- మున్సిపల్ ఎన్నికలకు1,547 ఏఆర్వోలు, 9,560మంది పోలింగ్ అధికారులు
- మున్సిపల్ ఎన్నికల విధుల్లో 31,428 మంది సిబ్బంది
- మున్సిపల్ ఎన్నికలకు 25వేల మందితో పోలీసు బందోబస్తు
- మున్సిపల్ ఎన్నికలకు అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో వెబ్ కాస్టింగ్ ఏర్పాట్లు
- ఎక్కడైనా రీపోలింగ్ అవసరమైతే మరుసటిరోజు నిర్వహించనున్నట్లు ఎస్ఈసీ వెల్లడి
- ఈనెల 13న మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు
- ఈనెల 16న మున్సిపల్ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక
- ఈనెల 16న కార్పొరేషన్ మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నిక
రేపటి నుంచి జీహెచ్ఎంసీలో అమల్లోకి ప్రత్యేక అధికారి పాలన
- నేటితో ముగియనున్న గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పాలకవర్గం గడువు
- రేపటి నుంచి జీహెచ్ఎంసీలో అమల్లోకి ప్రత్యేక అధికారి పాలన
- జీహెచ్ఎంసీకి ముఖ్య కార్యదర్శి హోదా కలిగిన ప్రత్యేక అధికారిని నియమించే అవకాశం
- జీహెచ్ఎంసీలో ప్రత్యేక అధికారి పాలనపై ఇవాళ ఉత్తర్వులు వెలువడే అవకాశం
- జూన్లోపు జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని యోచిస్తున్న ప్రభుత్వం