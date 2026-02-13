ETV Bharat / state

సత్తెనపల్లిలో కన్నతల్లిని సజీవ దహనం చేసిన కుమార్తె

ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్ర వార్తలు (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 7:25 AM IST

Updated : February 13, 2026 at 10:08 AM IST

  • 13-02-2026 ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్ర వార్తలు - రెండో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం

LIVE FEED

10:06 AM, 13 Feb 2026 (IST)

కుటుంబవివాదంతో పల్నాడు జిల్లాలో తల్లి సజీవ దహనం చేసిన కుమార్తె

  • పల్నాడు: సత్తెనపల్లిలో కన్నతల్లిని సజీవ దహనం చేసిన కుమార్తె
  • పల్నాడు: కుటుంబవివాదంతో తల్లి రమాదేవిని చంపిన కుమార్తె
  • తల్లి నిద్రపోయాక చీరలు ఒంటిపై వేసి పెట్రోలుతో నిప్పంటించిన కుమార్తె
  • ఈనెల 8న క్రిస్టియన్‌పేటలో మంటల్లో చిక్కుకొని మరణించిన రమాదేవి
  • అనుమానాస్పద మృతిగా భావించి కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు
  • పోలీసుల దర్యాప్తులో కుమార్తె తల్లిని చంపినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు

9:46 AM, 13 Feb 2026 (IST)

అన్ని వర్గాలను ఇబ్బంది పెట్టిందే కాక తగ్గేదేలే అంటూ సైగలు చేస్తారా?: అనురాధ

  • అల్లుఅర్జున్ కూడా సిగ్గుపడేలా అంబటి సైగలు ఉన్నాయి: పంచుమర్తి అనురాధ
  • ప్రజలను నిత్యం భయభ్రాంతులకు గురిచేసే క్రిమినల్ అంబటి: పంచుమర్తి అనురాధ
  • అడ్డగోలుగా అంబటి దోచుకుని ఇప్పుడు కులం కార్డు బయటకు తీసారు: అనురాధ
  • అరాచకశక్తులకు కులం కార్డు తీసే అర్హత లేదు: పంచుమర్తి అనురాధ
  • చిరంజీవి, పవన్‌ను జగన్ తిట్టించినప్పుడు అంబటికి కాపు కులం గుర్తు రాలేదా?: అనురాధ
  • అన్ని వర్గాలను ఇబ్బంది పెట్టిందే కాక తగ్గేదేలే అంటూ సైగలు చేస్తారా?: అనురాధ

9:45 AM, 13 Feb 2026 (IST)

శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రం గిరి ప్రదక్షిణ మార్గం నిర్మాణానికి వర్చువల్‌గా శంకుస్థాపన చేసిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్

  • శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రం గిరి ప్రదక్షిణ మార్గానికి వర్చువల్‌గా శంకుస్థాపన
  • గిరి ప్రదక్షిణ మార్గానికి వర్చువల్‌గా శంకుస్థాపన చేసిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్

9:34 AM, 13 Feb 2026 (IST)

నేడు చిత్తూరు, అనకాపల్లి జిల్లాల ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో లోకేష్ ఆత్మీయ సమావేశం

  • నేడు చిత్తూరు, అనకాపల్లి జిల్లాల ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో లోకేష్ ఆత్మీయ సమావేశం
  • ప్రజా ప్రతినిధులను కుటుంబసభ్యులతో సహా విందుకు ఆహ్వానించిన లోకేష్
  • తనకు ఇచ్చిన అర్జీల స్థితిపై నివేదికను నేతలకు ఇవ్వనున్న లోకేష్
  • రాజకీయ చర్చలకు దూరంగా పూర్తి ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో సాగనున్న సమావేశం

8:56 AM, 13 Feb 2026 (IST)

చిత్తూరు: కారు-కంటైనర్ ఢీకొని ఐదుగురు మృతి

  • చిత్తూరు: ఇరువారం వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం
  • చిత్తూరు: కారు-కంటైనర్ ఢీకొని ఐదుగురు మృతి
  • ప్రమాదంలో గాయపడిన మరొకరి పరిస్థితి విషమం
  • కారుపై కంటైనర్ పడి సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగి మృతి
  • చిత్తూరు జిల్లా గుడిపాల మండలం రామాపురానికి చెందిన సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగి అనుదీప్ మృతి

8:52 AM, 13 Feb 2026 (IST)

డాక్టర్‌ నమ్రతకు ఈనెల 26 వరకు రిమాండ్‌ విధించిన నాంపల్లి కోర్టు

  • సృష్టి ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ కేసు ప్రధాన నిందితురాలు నమ్రతకు రిమాండ్‌
  • డాక్టర్‌ నమ్రతకు ఈనెల 26 వరకు రిమాండ్‌ విధించిన నాంపల్లి కోర్టు
  • తెలంగాణ, ఏపీలో నమోదైన కేసుల ఆధారంగా మనీలాండరింగ్‌ చట్టం కింద మరో కేసు
  • సరోగసి పేరుతో శిశు విక్రయాలకు పాల్పడిన డాక్టర్‌ నమ్రతను అరెస్టు చేసిన ఈడీ

8:23 AM, 13 Feb 2026 (IST)

సుప్రీంకోర్టు బార్‌ కౌన్సిల్ ఛాంబర్‌లో ఏపీ బార్‌ కౌన్సిల్ ఎన్నికల పోలింగ్ కేంద్రం

  • సుప్రీంకోర్టు బార్‌ కౌన్సిల్ ఛాంబర్‌లో ఏపీ బార్‌ కౌన్సిల్ ఎన్నికల పోలింగ్ కేంద్రం
  • సుప్రీంకోర్టులో ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్న పలువురు న్యాయవాదులు
  • ఏపీ బార్‌ కౌన్సిల్‌లో సభ్యులుగా ఉన్న పలువురు సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాదులు
  • పోలింగ్ అధికారులుగా న్యాయవాదులు శ్రీధర్ పోతరాజు, అల్లంకి రమేష్
  • పోలింగ్ అధికారులుగా పట్టాభి, చంద్రమోహన్‌ను నియమించిన ఏపీ బార్ కౌన్సిల్
  • సుప్రీంకోర్టు బార్ కౌన్సిల్‌లో ఓటు వేయనున్న సుమారు 40 మంది న్యాయవాదులు
  • ఏపీ బార్ కౌన్సిల్ విజ్ఞప్తి మేరకు ఏర్పాట్లు చేసిన సుప్రీంకోర్టు బార్ కౌన్సిల్

7:28 AM, 13 Feb 2026 (IST)

ఎమ్మెల్యేలతో దాదాపు 4 గంటలకు పైగా చంద్రబాబు, లోకేష్ భేటీ

  • కృష్ణా జిల్లా ఎమ్మెల్యేలతో చంద్రబాబు, లోకేష్ విడివిడిగా భేటీ
  • ఎమ్మెల్యేలతో దాదాపు 4 గంటలకు పైగా చంద్రబాబు, లోకేష్ భేటీ
  • నియోజకవర్గ సమస్యలకు ప్రత్యక్ష పరిష్కారం చూపే నూతన సంస్కృతికి శ్రీకారం
  • కృష్ణా జిల్లాలో నియోజకవర్గాల వారీగా అభివృద్ధి పనులపై సీఎం సమీక్ష
  • ఆయా ఎమ్మెల్యేలు, వారి కుటుంబసభ్యులతో నారా లోకేష్ ఆత్మీయ విందు
  • బందరు పోర్టు పనులు వేగవంతం చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం ఆదేశాలు
  • సముద్రానికి దగ్గరగా వెళ్లేలా కోస్టల్‌ కారిడార్‌ జాతీయ రహదారి డీపీఆర్‌ రూపొందించాలని ఆదేశం
  • ఆయా నియోజకవర్గాల్లోని పెండింగ్‌ పనులను ఎమ్మెల్యేలను అడిగి తెలుసుకున్న సీఎం
  • పెండింగ్ పనుల పూర్తయ్యేలా చూడాలని అధికారులకు సీఎం ఆదేశం
  • కొన్ని సమస్యలకు అక్కడికక్కడే పరిష్కారం చూపిన సీఎం చంద్రబాబు
  • కలెక్టర్, ఎస్పీలు ప్రజాప్రతినిధులతో సమన్వయం చేసుకోవాలని దిశానిర్దేశం
  • కృష్ణా జిల్లాలో అభివృద్ధి పనులు పరుగులెత్తేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్న సీఎం
  • కృష్ణా జిల్లాలో నీటిపారుదల పనుల సమస్యలను సీఎం దృష్టికి తెచ్చిన ఎమ్మెల్యేలు
  • కుటుంబసభ్యులతో సహా ఎమ్మెల్యేలను తన ఇంటికి ఆహ్వానించిన లోకేష్
  • ఎమ్మెల్యేల కుటుంబసభ్యులకు విందు ఏర్పాటు చేసిన మంత్రి లోకేష్
  • త‌న ఇంటికి వ‌చ్చిన ఆడ‌ప‌డుచుల‌కు మంగళగిరి చేనేత చీరలు బహూకరించిన లోకేష్
  • లోక్‌సభ సమావేశాలు ఉండడంతో సమావేశానికి హాజరుకాని ఎంపీ బాలశౌరి
  • విదేశీ పర్యటనలో ఉన్నందున సమావేశాలకు హాజరుకాని ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము

6:45 AM, 13 Feb 2026 (IST)

రేపు వార్షిక బడ్జెట్‌ను సమర్పించనున్న ప్రభుత్వం

  • రేపు వార్షిక బడ్జెట్‌ను సమర్పించనున్న ప్రభుత్వం
  • చట్టసభలకు రేపు 2026-27 వార్షిక బడ్జెట్ సమర్పించనున్న ప్రభుత్వం
  • అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్
  • ప్రశ్నోత్తరాలు, శూన్య గంట ముగిశాక 11 గం.కు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న పయ్యావుల
  • రూ.3.38 లక్షల కోట్ల నుంచి 3.48 లక్షల కోట్ల మధ్య బడ్జెట్ ఉండే అవకాశం
  • 2025-26బడ్జెట్‌తో పోల్చితే 5 నుంచి 10శాతం పెరుగుదలకు అవకాశం
  • రేపు ఉదయం అసెంబ్లీలోని సీఎం ఛాంబర్‌లో భేటీకానున్న రాష్ట్ర మంత్రివర్గం
  • బడ్జెట్‌కు ఆమోదం తెలపనున్న క్యాబినెట్
  • సూపర్ సిక్స్ పథకాల అమలుకు బడ్జెట్‌లో తొలి ప్రాధాన్యం
  • సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, వ్యవసాయం రంగంపై బడ్జెట్‌లో ప్రాధాన్యం
  • ఆరోగ్యం, గ్రామాల అభివృద్ధి, విద్యకు బడ్జెట్‌లో ప్రాధాన్యం

6:45 AM, 13 Feb 2026 (IST)

నేడు రెండో రోజు కొనసాగనున్న బడ్జెట్ సమావేశాలు

  • నేడు రెండో రోజు కొనసాగనున్న బడ్జెట్ సమావేశాలు
  • గవర్నర్ ప్రసంగంపై ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చించనున్న సీఎం
  • అసెంబ్లీ, మండలిలో ఇవాళ కొనసాగనున్న చర్చ
  • బీఏసీలో నిర్ణయాలను మండలికి సమర్పించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • గవర్నర్‌ ప్రసంగంపై ధన్యవాద ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలపనున్న అసెంబ్లీ
  • శాసనసభలో నేడు మూడు బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం

6:44 AM, 13 Feb 2026 (IST)

నేటి నుంచి శ్రీశైలం వచ్చే వాహనాలకు టోల్ మినహాయింపు

  • నేటి నుంచి శ్రీశైలం వచ్చే వాహనాలకు టోల్ మినహాయింపు
  • నేటి నుంచి ఈనెల 16 వరకు టోల్‌గేట్ల వద్ద రుసం మినహాయింపు
  • శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం నిర్ణయం
  • శ్రీశైలం వచ్చే భక్తుల కోసం మెుత్తం 3 వేల బస్సులు ఏర్పాటు
  • రాత్రివేళల్లోనూ అందుబాటులో వాహన సౌకర్యం
AP LATEST NEWS
TODAY NEWS
ETV BHARAT NEWS
ఆంధ్రప్రదేశ్​ తాజా వార్తలు
ETV BHARAT AP NEWS

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

