సత్తెనపల్లిలో కన్నతల్లిని సజీవ దహనం చేసిన కుమార్తె
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వార్తలు (ETV Bharat)
Published : February 13, 2026 at 7:25 AM IST
Updated : February 13, 2026 at 10:08 AM IST
కుటుంబవివాదంతో పల్నాడు జిల్లాలో తల్లి సజీవ దహనం చేసిన కుమార్తె
అన్ని వర్గాలను ఇబ్బంది పెట్టిందే కాక తగ్గేదేలే అంటూ సైగలు చేస్తారా?: అనురాధ
శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రం గిరి ప్రదక్షిణ మార్గం నిర్మాణానికి వర్చువల్గా శంకుస్థాపన చేసిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్
నేడు చిత్తూరు, అనకాపల్లి జిల్లాల ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో లోకేష్ ఆత్మీయ సమావేశం
చిత్తూరు: కారు-కంటైనర్ ఢీకొని ఐదుగురు మృతి
డాక్టర్ నమ్రతకు ఈనెల 26 వరకు రిమాండ్ విధించిన నాంపల్లి కోర్టు
సుప్రీంకోర్టు బార్ కౌన్సిల్ ఛాంబర్లో ఏపీ బార్ కౌన్సిల్ ఎన్నికల పోలింగ్ కేంద్రం
ఎమ్మెల్యేలతో దాదాపు 4 గంటలకు పైగా చంద్రబాబు, లోకేష్ భేటీ
రేపు వార్షిక బడ్జెట్ను సమర్పించనున్న ప్రభుత్వం
నేడు రెండో రోజు కొనసాగనున్న బడ్జెట్ సమావేశాలు
నేటి నుంచి శ్రీశైలం వచ్చే వాహనాలకు టోల్ మినహాయింపు
