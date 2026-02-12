నేడు ఉభయసభల్లో గవర్నర్ ప్రసంగంపై ధన్యవాద తీర్మానం, చర్చ
అసెంబ్లీ డే-2
- అసెంబ్లీలో నేడు ఉభయసభల్లో గవర్నర్ ప్రసంగంపై ధన్యవాదాల తీర్మానం, చర్చ
- ప్రశ్నోత్తరాల్లో భాగంగా పలు అంశాలపై మంత్రుల సమాధానం
- ఎల్లుండి బడ్జెట్, వ్యవసాయ బడ్జెట్లను ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
- నేడు అసెంబ్లీలో చర్చ ప్రారంభించనున్న ఎమ్మెల్యే మద్దిపాటి, మద్దతు తెలపనున్న కాలవ శ్రీనివాసులు
- శాసనసభ ప్రశ్నోత్తరాల్లో పుట్టపర్తిలో ఐఐఐటీ, నన్నయ విశ్వవిద్యాలయ పరిధిలో అనుమతులు లేని కళాశాలలు, పుత్తూరు పురపాలక సంఘం చైర్మన్ పై విచారణ, గిరిజన ఉద్యోగుల బదిలీలు, లోచెర్ల-శివదావలస ఎత్తిపోతల పథకం అంశాలపై ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానాలు
- గుత్తేదారుల పెండింగ్ బిల్లులు, అమలాపురం డిగ్రీ కళాశాల ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ విద్యార్థుల వసతి గృహాలు, ప్రభుత్వ సలహాదారులు, బీసీ సంక్షేమ వసతి గృహాల విద్యార్థుల మెస్ ఛార్జీలు, తిరుపతి, తిరుమలకు తాగునీరు అంశాలపై ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానాలు
- బీఏసీ సమావేశాల నిర్ణయాలను సభలో పెట్టనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
- ఉభయ సభల్లో తమ శాఖలకు సంబంధించిన పత్రాలు ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రులు
- విద్యుత్ సుంకం 2025 సవరణ బిల్లు సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి శ్రీ గొట్టిపాటి రవి కుమార్
- ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్నిమాపక సేవ సవరణ ఆర్డినెన్స్ను సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న హోం శాఖ మంత్రి వంగలపూడి అనిత
- ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ రాజ్ సవరణ ఆర్డినెన్స్ ను సభలో పెట్టనున్న ఉపముఖ్యమంత్రి కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్
- ఆంధ్రప్రదేశ్ మోటారు వాహనాల పన్ను విధింపు సవరణ ఆర్డినెన్స్ పెట్టనున్న రవాణా మంత్రి మండిపల్లి రామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి
- ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ సచివాలయాలు, వార్డు సచివాలయాల సవరణ ఆర్డినెన్స్ పెట్టనున్న మంత్రి డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయ స్వామి
- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గిడ్డంగుల సంస్థ 59వ, 60వ, 61వ, 62వ వార్షిక నివేదికలు సభలో పెట్టనున్న మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ, 47వ వార్షిక నివేదిక ప్రతిని సభలో పెట్టనున్న మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
- సహకార శాఖ వార్షిక నివేదిక ప్రతిని సభలో పెట్టనున్న మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
LIVE FEED
శాసనమండలిలో నేటి ప్రశ్నోత్తరాలు
- శాసన మండలిలో ప్రారంభించనున్న చీఫ్ విప్ పంచుమర్తి అనురాధ, మద్దతు తెలపనున్న భూమిరెడ్డి రాం గోపాల్ రెడ్డి
- స్మారక మ్యూజియంలు, సామాజిక భద్రతా పింఛన్లు, తహశీల్దార్ కార్యాలయ భవనాలకు మరమ్మత్తులు, కొత్త పింఛన్లు, 108, 104 అంబులెన్సు సేవలు అంశాలపై ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానాలు
- ఏరియా ఆసుపత్రుల అభివృద్ధి, హిందూ దేవాలయాలకు స్వయం ప్రతిపత్తి, పరిశ్రమలకు భూముల కేటాయింపు, ఆహార సలహా కమిటీలు, కౌంటర్ల వద్ద టిటిడి దర్శన టికెట్లు తదితర ప్రశ్నలకు బదులివ్వనున్న అమాత్యులు
శ్రీశైలంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
- శ్రీశైలంలో ఐదో రోజు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
- బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా శ్రీశైలం ఆలయానికి పోటెత్తిన భక్తులు
పేరేచర్లలో యువతి ఆత్మహత్య
- మేడికొండూరు మం. పేరేచర్లలో యువతి ఆత్మహత్య
- చున్నీతో ఉరేసుకుని మెర్సీలత(18) అనే యువతి ఆత్మహత్య
- మృతురాలి తల్లి మరియమ్మ ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు