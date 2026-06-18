ETV Bharat / state

Van Mahotsav Program Live Updates : గుర్రంగూడ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి

Van Mahotsav Program Live Updates
Van Mahotsav Program Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 18, 2026 at 4:51 PM IST

|

Updated : June 18, 2026 at 5:35 PM IST

Choose ETV Bharat

Van Mahotsav Program Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పచ్చదనం పెంపు, పర్యావరణ పరిరక్షణ లక్ష్యంగా చేపట్టనున్న వన మహోత్సవం-2026కు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా గుర్రంగూడ అటవీ ప్రాంతంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని సీఎం ప్రారంభించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి నాగలింగం మొక్కను, మంత్రి కొండా సురేఖ నేరేడు మొక్కను నాటనున్నారు. వన మహోత్సవం ప్రారంభించిన తర్వాత రేవంత్‌ రెడ్డి రూ.35.50 కోట్ల వ్యయంతో వివిధ ప్రాంతాల్లో చేపట్టనున్న అటవీ, ఎకో టూరిజం మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి పనులకు వర్చువల్‌గా శంకుస్థాపనలు చేయడంతో పాటు పలు ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తారని అటవీ శాఖ తెలిపింది.

LIVE FEED

5:33 PM, 18 Jun 2026 (IST)

గుర్రంగూడ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గుర్రంగూడ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్​కు చేరుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రికి ప్రజాప్రతినిధులు, జిల్లా అధికార యంత్రాంగం, అటవీ శాఖ అధికారులు ఘనస్వాగతం పలికారు. వన మహోత్సవం-2026కు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి శ్రీకారం చుడుతున్నారు. అంతేకాకుండా గుర్రంగూడ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్​లో 116 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేయనున్న అర్బన్ ఎకో పార్క్​ పనులను సీఎం ప్రారంభించనున్నారు.

4:59 PM, 18 Jun 2026 (IST)

సచివాలయం నుంచి గుర్రంగూడకు బయలుదేరిన సీఎం

సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి సచివాలయం నుంచి గుర్రంగూడకు బయలుదేరారు. వన మహోత్సవం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, గుర్రంగూడ ఎకో పార్కులో మొక్క నాటనున్నారు. అనంతరం గుర్రంగూడ రిజర్వ్ ఫారెస్టులో రూ.17.84 కోట్ల పనులకు సీఎం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అటవీ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ నేరేడు మొక్క నాటనున్నారు.

3:43 PM, 18 Jun 2026 (IST)

వన మహోత్సవం-2026 కార్యక్రమానికి కాసేపట్లో సీఎం శ్రీకారం

రంగారెడ్డి జిల్లా గుర్రంగూడ అటవీ ప్రాంతంలో కాసేపట్లో వన మహోత్సవం-2026 కార్యక్రమం ప్రారంభం కానుంది. సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి స్వయంగా మొక్క నాటి కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు.

3:24 PM, 18 Jun 2026 (IST)

16.06 కోట్ల మొక్కలు నాటడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం

ఈ ఏడాది తెలంగాణవ్యాప్తంగా 16.06 కోట్ల మొక్కలు నాటాలనేది ప్రభుత్వ లక్ష్యమని అధికారులు వెల్లడించారు. 424.31 ఎకరాల గుర్రంగూడ అటవీ ప్రాంతాన్ని జీవ వైవిధ్య పరిరక్షణ, పర్యావరణ పునరుద్ధరణ లక్ష్యాలతో అర్బన్‌ ఫారెస్ట్‌ పార్కుగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా రూ.11.57 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల్ని సీఎం ప్రారంభిస్తారు. ఇందులో 3.6 కి.మీ ప్రహరీ, యోగా షెడ్, వాచ్‌టవర్‌ వంటి సదుపాయాలున్నాయి. అదనంగా రూ.6.27 కోట్ల వ్యయంతో పర్యావరణ పరిరక్షణ పనులు చేపట్టారు.

Last Updated : June 18, 2026 at 5:35 PM IST

TAGGED:

TELANGANA VAN MAHOTSAV
TELANGANA VAN MAHOTSAV 2026
VAN MAHOTSAV 2026
వన మహోత్సవం 2026
VAN MAHOTSAV PROGRAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.