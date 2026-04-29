TG SSC Results 2026 Live Updates : టెన్త్ రిజల్ట్స్​ - ఎక్కడ చూసుకోవాలంటే?

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 29, 2026 at 8:27 AM IST

Telangana SSC Results 2026 : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదో పరీక్షల ఫలితాలు ఇవాళ(బుధవారం) విడుదల చేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు రిజల్ట్స్​ వెల్లడి కానున్నాయి. రాష్ట్ర విద్యా, పరిశోధన, శిక్షణ మండలి(ఎస్​సీఈర్​టీ) కార్యాలయంలోని గోదావరి ఆడిటోరియంలో ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, విద్యాశాఖ సెక్రటరీ యోగితారాణా, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్​ డిపార్ట్​మెంట్ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్​లు పదో తరగతి ఫలితాలను విడుదల చేస్తారని ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం సంచాలకుడు పీవీ శ్రీహరి మంగళవారం పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులకు ఆయా సబ్జెక్టుల వారిగా వచ్చిన మార్కులను ఇవ్వనున్నారు.

పదో తరగతి ఫలితాల కోసం ఈ లింక్​లపై క్లిక్ చేయండి :

results.bsetelangana.org,

results.bse.telangana.gov.in,

results.eenadu.net,

results.eenadupratibha.net

విద్యార్థులు పైన ఇచ్చిన లింక్​లలో ఏదైనా వెబ్​సైట్​ను సందర్శించి తమ హాల్ టికెట్ వివరాలను సమర్పించి రిజల్ట్స్​ను పొందవచ్చు.​

7:21 AM, 29 Apr 2026 (IST)

ఇవాళ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పదో తరగతి ఫలితాలు

ఇవాళ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదలవ్వనున్నాయి. మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16వరకు జరగిన టెన్త్ పరీక్షలకు 5,28,239 మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. కాగా ఇవాళ ఫలితాలను ఎస్​సీఈఆర్టీసీ కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, విద్యాశాఖ సెక్రటరీ యోగితా రాణా తదితరలు విడుదల చేయనున్నారు. ఫలితాల విడుదలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే అధికారులు పూర్తి చేశారు.

