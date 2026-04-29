TG SSC Results 2026 Live Updates : టెన్త్ రిజల్ట్స్ - ఎక్కడ చూసుకోవాలంటే?
Telangana SSC Results 2026 : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదో పరీక్షల ఫలితాలు ఇవాళ(బుధవారం) విడుదల చేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు రిజల్ట్స్ వెల్లడి కానున్నాయి. రాష్ట్ర విద్యా, పరిశోధన, శిక్షణ మండలి(ఎస్సీఈర్టీ) కార్యాలయంలోని గోదావరి ఆడిటోరియంలో ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, విద్యాశాఖ సెక్రటరీ యోగితారాణా, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్లు పదో తరగతి ఫలితాలను విడుదల చేస్తారని ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం సంచాలకుడు పీవీ శ్రీహరి మంగళవారం పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులకు ఆయా సబ్జెక్టుల వారిగా వచ్చిన మార్కులను ఇవ్వనున్నారు.
పదో తరగతి ఫలితాల కోసం ఈ లింక్లపై క్లిక్ చేయండి :
విద్యార్థులు పైన ఇచ్చిన లింక్లలో ఏదైనా వెబ్సైట్ను సందర్శించి తమ హాల్ టికెట్ వివరాలను సమర్పించి రిజల్ట్స్ను పొందవచ్చు.
ఇవాళ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదలవ్వనున్నాయి. మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16వరకు జరగిన టెన్త్ పరీక్షలకు 5,28,239 మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. కాగా ఇవాళ ఫలితాలను ఎస్సీఈఆర్టీసీ కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, విద్యాశాఖ సెక్రటరీ యోగితా రాణా తదితరలు విడుదల చేయనున్నారు. ఫలితాల విడుదలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే అధికారులు పూర్తి చేశారు.