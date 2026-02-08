ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : FSLలో అగ్నిప్రమాదం - కేటీఆర్ హస్తముందని నాకు అనుమానం : ఎంపీ చామల కిరణ్‌కుమార్‌

Today News Live Updates
Today News Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 8, 2026 at 1:38 PM IST

|

Updated : February 8, 2026 at 1:53 PM IST

Choose ETV Bharat

Today News Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం

LIVE FEED

1:17 PM, 8 Feb 2026 (IST)

చంద్రనాయక్ తండా వద్ద పశువులపై చిరుతదాడి

  • సిద్దిపేట జిల్లా: కొహెడ మండలంలో పెద్దపులి కలకలం
  • సిద్దిపేట: ఆరెపల్లి పరిసరాల్లో పులి కనిపించిందంటున్న రైతులు
  • సిద్దిపేట: చంద్రనాయక్ తండా వద్ద పశువులపై చిరుతదాడి
  • మాలోతు రమేశ్‌కు చెందిన 5 లేగదూడలను చంపిన పులి
  • పాదముద్రల ఆధారంగా పులి కోసం గాలిస్తున్న అటవీశాఖ అధికారులు

1:10 PM, 8 Feb 2026 (IST)

అన్ని పరికరాలు, ఆధారాలను ఎస్‌ఎఫ్‌ఎల్‌ సురక్షితంగా ఉంచుతుంది: శిఖాగోయల్

  • ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌ అగ్నిప్రమాదంపై కొందరు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు: శిఖాగోయల్
  • రెండు కీలక కేసులకు సంబంధించిన ఆధారాలు కాలిపోయాయని దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు
  • కీలకమైన కేసులకు సంబంధించిన సామగ్రిని గతంలోనే కోర్టుకు అప్పగించాం
  • 2015 నాటి ఏసీబీ కేసు విషయంలో దుష్ప్రచారం జరుగుతోంది: శిఖాగోయల్
  • 2015 నాటి ఏసీబీ కేసుకు సంబంధించిన ఏ సామగ్రి మా వద్ద లేదు: శిఖాగోయల్
  • పంజాగుట్ట పీఎస్‌లో నమోదైన కేసులోనూ ఇప్పటికే కోర్టుకు ఆధారాలు సమర్పించాం: శిఖాగోయల్
  • 2024 వరకు సేకరించిన 136 ఆధారాల్లో 7 మినహా అన్నీ కోర్టుల్లో సమర్పించాం
  • పలు పరికరాలు పరిశీలించి వెంటనే కోర్టుకు నివేదికలు ఇచ్చాం: శిఖాగోయల్
  • అన్ని పరికరాలు, ఆధారాలను ఎస్‌ఎఫ్‌ఎల్‌ సురక్షితంగా ఉంచుతుంది: శిఖాగోయల్
  • ఏదైనా జరిగితే ఎస్‌ఎఫ్‌ఎల్‌ టీమ్ సమాచారాన్ని పునరుద్ధరిస్తుంది: శిఖాగోయల్

1:09 PM, 8 Feb 2026 (IST)

ప్రమాదానికి కారణాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు: శిఖాగోయల్

  • ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌ ల్యాబ్‌ అగ్నిప్రమాదంపై డైరెక్టర్‌ శిఖాగోయల్‌ వివరణ
  • నిన్న ఉదయం 10.08 గంటలకు ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌లో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది: శిఖాగోయల్
  • మంటలను మొదట ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌ ఉద్యోగి ఒకరు గుర్తించారు: శిఖాగోయల్
  • మంటలు ఆర్పేందుకు ప్రయత్నిస్తే.. సాధ్యపడలేదు: శిఖాగోయల్
  • ఫైర్‌ సిబ్బంది మధ్యాహ్నం 1.30 గం.కు మంటలు ఆర్పేశారు: శిఖాగోయల్
  • ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌ ల్యాబ్‌, ట్రైనింగ్‌ హాల్‌కు మంటలు వ్యాపించాయి: శిఖాగోయల్
  • లైబ్రరీ, హెచ్‌ఆర్‌డీ రూమ్‌కు మంటలు వ్యాపించాయి: శిఖాగోయల్
  • ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌లో అగ్నిప్రమాదంపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాం: శిఖాగోయల్
  • ప్రమాదానికి కారణాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు: శిఖాగోయల్
  • జరిగిన నష్టంపై అధికారులు అంచనాలు రూపొందిస్తున్నారు: శిఖాగోయల్
  • అగ్నిప్రమాదం నష్టంపై అంచనాకు వచ్చాక వివరాలు వెల్లడిస్తాం: శిఖాగోయల్

1:08 PM, 8 Feb 2026 (IST)

ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌లో అగ్నిప్రమాదం వెనుక కేటీఆర్ హస్తముందని నాకు అనుమానం: చామల

  • కేటీఆర్ తన స్థాయిని దిగజార్చుకున్నారు: ఎంపీ చామల కిరణ్‌కుమార్‌
  • ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌లో అగ్నిప్రమాదానికి సీఎంతో ముడిపెట్టి మాట్లాడారు: ఎంపీ చామల
  • ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌లో అగ్నిప్రమాదం వెనుక కేటీఆర్ హస్తముందని నాకు అనుమానం: చామల
  • ఫోన్‌ట్యాపింగ్ టేపులు, ఆధారాలు ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్‌లో ఉన్నాయి: చామల
  • అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత ఎస్‌ఐబీ ఆఫీసులో పరికరాలు చోరీ జరిగింది: చామల
  • ఎస్ఐబీ ఆఫీస్‌లో సీసీ కెమెరాలు బంద్ చేసి దస్త్రాలు మాయం చేశారు: చామల
  • ట్యాపింగ్‌ పరికరాలు, ఫైల్స్‌ ధ్వంసం చేసి మూసీలో పారేశారు: ఎంపీ చామల
  • ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ వెనుక కూడా కేటీఆర్‌ కుట్ర ఉందని అనుమానం: చామల

1:03 PM, 8 Feb 2026 (IST)

రేవంత్‌రెడ్డి వచ్చి అన్ని పథకాలను రద్దు చేశారు: కేటీఆర్‌

  • రెండేళ్ల క్రితం జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రజలు మోసపోయారు: కేటీఆర్‌
  • మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో మరోసారి మోసపోవద్దు: కేటీఆర్‌
  • రెండోసారి కూడా మోసపోతే మీదే తప్పవుతుంది: కేటీఆర్‌
  • రేవంత్‌రెడ్డి వచ్చి అన్ని పథకాలను రద్దు చేశారు: కేటీఆర్‌
  • చిన్న పరిశ్రమలపై కరెంట్‌ బిల్లు భారం మోపి వేధిస్తున్నారు: కేటీఆర్‌
  • తాండూరుకు ఇచ్చిన నర్సింగ్‌ కాలేజీని కొడంగల్‌కు తరలించుకుపోయారు: కేటీఆర్‌
Last Updated : February 8, 2026 at 1:53 PM IST

TAGGED:

TELUGU NEWS TODAY
TELANGANA NEWS TODAY
ఈరోజు వార్తలు
TODAY NEWS IN TELUGU
TODAY NEWS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.