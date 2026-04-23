23-04-2026 Telangana RTC Strike Live Updates : జంట నగరాల్లో రెండో రోజు ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె
Telangana RTC Strike Live Updates : నేడు అన్ని డిపోల్లో మహా ధర్నాలు చేపట్టనున్నట్లు ఐకాస ఛైర్మన్ వెంకన్న తెలిపారు. డిమాండ్లు పరిష్కరించేందుకు ముఖ్యమంత్రి చొరవ చూపాలని, ప్రభుత్వంతో తిరిగి చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ఆర్టీసీ జేఏసీ వైస్ ఛైర్మన్ థామస్ రెడ్డి తెలిపారు. తమ సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యే వరకు సమ్మె కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న ఆర్టీసీ సమ్మెకు సీపీఎం మద్దతు ప్రకటించింది. 32 డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వం వేసిన ఐఏఎస్ అధికారుల కమిటీ 4 వారాల గడువు కోరడం సమ్మెను నీరుగార్చడమేనని సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్ వెస్లీ ఆరోపించారు.
హైదరాబాద్ జంట నగరాల్లో రెండో రోజు ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె కొనసాగుతుంది. ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్ నుంచి ఆర్టీసీ బస్సులు రోడ్డెక్కలేదు. ఆర్టీసీ సమ్మె తెలియక ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్కి పలువురు ప్రయాణికులు వస్తున్నారు. ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్లో గంటల తరబడి ప్రయాణికులు వేచి చూస్తున్నారు. బస్సులు రాకపోవడంతో ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ను ప్రయాణికులు ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఎంజీబీఎస్ నుంచి పొరుగు రాష్ట్రాల ఏపీ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర బస్సులు నడుస్తున్నాయి. ఎంజీబీఎస్ నుంచి ఆర్టీసీ అద్దె బస్సులు స్వల్వ స్థాయిలో నడుస్తున్నాయి.
సమ్మె నేపథ్యంలో సంగారెడ్డి డిపో వద్ద పెరిగిన పోలీసు బందోబస్తు
సమ్మె నేపథ్యంలో సంగారెడ్డి డిపో వద్ద పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పటు చేశారు. సంగారెడ్డి డిపో నుంచి రెండు బస్సులు కదిలాయి.
హనుమకొండ : పరకాల ఆర్టీసీ డిపో ఎదుట కార్మికుల నిరసన
హనుమకొండ జిల్లా పరకాల ఆర్టీసీ డిపో ఎదుట కార్మికుల నిరసన చేపట్టారు. బస్సులను బయటికి పంపించేందుకు అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఆర్టీసీ కార్మికులు, పోలీసులకు మధ్య వాగ్వాదం ఏర్పడింది. బస్సులను పంపించకుండా ఆర్టీసీ కార్మికులు అడ్డుకుంటున్నారు.
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో రెండోరోజు కొనసాగుతున్న ఆర్టీసీ సమ్మె
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో రెండోరోజు ఆర్టీసీ సమ్మె కొనసాగుతుంది. వరంగల్లో తొమ్మిది డిపోలలో 600 బస్సులు నిలిచిపోయాయి. బస్టాండ్లలో పోలీసులు పటిష్ట భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. పరకాల ఆర్టీసీ డిపో ఎదుట కార్మికుల నిరసన చేస్తున్నారు. బస్సులను బయటికి పంపించేందుకు అధికారుల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
వరంగల్లో ఆర్టీసీ కార్మికులకు పోలీసులకు మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది.