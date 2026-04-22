Telangana RTC JaC Strike Live Updates : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె ప్రారంభం
Published : April 22, 2026 at 7:03 AM IST|
Updated : April 22, 2026 at 7:13 AM IST
22-04-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె తాజాా సమాచారం
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ సమ్మె ప్రారంభమైంది
Telangana RTC JaC Strike Live Updates : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ సమ్మె ప్రారంభమైంది. ఆర్టీసీ కార్మికులు అర్థరాత్రి నుంచే సమ్మెకు దిగడంతో బస్టాండల్లో ఎక్కడికక్కడ ఆర్టీసీ బస్సులు నిలిచిపోయాయి. నిన్న సాయంత్రం ఐదున్నర గంటలకు మొదలైన చర్చలు రాత్రి వరకు జరిగాయి. ఉద్యోగుల సమస్యలు, డిమాండ్లను అధికారులు ఆలకించారు. ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు సిద్ధంగా ఉందని ఆర్థిక పరమైన అంశాలు ఉన్నందున 4 వారాల సమయం కావాలని కమిటీ ఛైర్మన్ వికాస్ రాజ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. అందుకు జేఏసీ అంగీకరించకపోవడంతో చర్చలు విఫలమయ్యాయి.