LIVE UPDATES : దేశంలో టూరిజం నిర్లక్ష్యానికి గురవుతోంది, కానీ తెలంగాణల మంచి రోజులు వస్తున్నాయి : మంత్రి జూపల్లి
Telangana Rising Global Summit (ETV)
Published : December 9, 2025 at 11:59 AM IST|
Updated : December 9, 2025 at 12:13 PM IST
Telangana Rising Global Summit 2025 : రెండో రోజు తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి. తొలి సెషన్లో తెలంగాణ హెరిటేజ్, కల్చర్ ఫ్యూచర్ రెడీ టూరిజంపై సెషన్ జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు, జూపల్లి కృష్ణారావు, కొండా సురేఖ పాల్గొన్నారు. అలాగే రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ, ఎక్స్పీరియం ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
LIVE FEED
లైఫ్ సెన్సెస్ రంగంలో హైదరాబాద్ది కీలక పాత్ర: మంత్రి శ్రీధర్బాబు
- లైఫ్ సెన్సెస్ రంగంలో హైదరాబాద్ది కీలక పాత్ర: మంత్రి శ్రీధర్బాబు
- ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో ఫార్మా రంగం మరింత విస్తరిస్తోంది: మంత్రి శ్రీధర్బాబు
- ఆరోగ్యరంగంలో అధునాతన సాంకేతికత అందుబాటులోకి వచ్చింది: శ్రీధర్బాబు
3 ట్రిలియన్ ఎకానమీ సాధించడంలో టూరిజం పాత్ర కీలకం: మంత్రి జూపల్లి
- నాకు ఈ సమ్మిట్ లో పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉంది: మంత్రి జూపల్లి
- 3 ట్రిలియన్ ఎకానమీ సాధించడంలో టూరిజం పాత్ర కీలకం: మంత్రి జూపల్లి
- అన్ని వర్గాలను సంతృప్తి పరచడానికి ఎకానమీ పెంపు అనేది అత్యవసరం: మంత్రి జూపల్లి
- అందుకోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. ఇది అంత సులవైందేమీ కాదు: మంత్రి జూపల్లి
- కానీ అనుకుంటే సాధించలేనిది ఏదీలేదు : మంత్రి జూపల్లి
- దేశంలో టూరిజం నిర్లక్ష్యానికి గురవుతోంది. కానీ మన రాష్ట్రంలో మంచి రోజులు వస్తున్నాయి : మంత్రి జూపల్లి
- చాలా మందికి మన చారిత్రక వారసత్వ సంపద గురించి తెలియదు: మంత్రి జూపల్లి
- అందరూ చారిత్రక ప్రదేశాల్ని సందర్శించి చారిత్రక అంశాల్ని తెలుసుకోవాలి: మంత్రి జూపల్లి
- యూరప్ దేశాల్లో ఖాళీ దొరికితే.. టూరిజం స్పాట్స్కి వెళ్తుంటారు: మంత్రి జూపల్లి
- మన దగ్గర మాత్రం.. డిజిటల్ వస్తువులకు బందీ అయిపోతున్నాం: మంత్రి జూపల్లి
- ఫ్రీ బస్ ఇచ్చినందుకు సీఎంకి నేను ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాను: మంత్రి జూపల్లి
- ఫ్రీబస్ వచ్చిన తర్వాత మహిళలు గుళ్లకు వెళ్లడం పెరిగింది: మంత్రి జూపల్లి
- వారు గుళ్లకే కాదు టూరిస్ట్ స్పాట్లను కూడా సందర్శించాలని కోరుతున్నాను : మంత్రి జూపల్లి
- మనం ఖర్చు చేసే ప్రతీ రూపాయి మరొకరికి ఉపాధి కల్పిస్తుంది: మంత్రి జూపల్లి
- ఇటీవల ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన టూరిజం పాలసీ మంచి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తోంది: మంత్రి జూపల్లి
- దేశంలోనే తెలంగాణ చరిత్ర, సంస్కృతి, చారిత్రక వారసత్వం వైవిధ్యభరితమైనవి : మంత్రి జూపల్లి
- తెలంగాణ మనుషులు దయగల వారు, ముక్కుసూటితనం గలవారు, మంచివారు, విలువలు కలిగిన వారు: మంత్రి జూపల్లి
- గతానికి, భవిష్యత్కి చాలా తేడా ఉంటుంది: మంత్రి జూపల్లి
ఐఏఎస్ కృష్ణభాస్కర్
- ఎకానమీలో సరికొత్త లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నాం: ఐఏఎస్ కృష్ణభాస్కర్
- త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ ఆశలతో పెట్టుకున్న లక్ష్యం ఇది: ఐఏఎస్ కృష్ణభాస్కర్
- సొంతంగా ఉత్పాదకత పెంపు ద్వారానే ఇదంతా సాధ్యం: ఐఏఎస్ కృష్ణభాస్కర్
- ఇన్నోవేషన్ ఇకో సిస్టం, అత్యుత్తమ సాధనాలతోనే ఇది సాధ్యం: ఐఏఎస్ కృష్ణభాస్కర్
క్రీడాకారులకు ప్రభుత్వం నుంచి అండదండలు అవసరం: గుత్తా జ్వాల
గుత్తా జ్వాల
- క్రీడా పాలసీతో అనేక ఉపయోగాలు: గుత్తా జ్వాల
- క్రీడాకారులకు ప్రభుత్వం నుంచి అండదండలు అవసరం: గుత్తా జ్వాల
- క్రీడాకారులకు ఆర్థిక సాయం చేయాలి.. మంచి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి..: గుత్తా జ్వాల
తెలంగాణ నుంచి అనేకమంది క్రీడాకారులు అంతర్జాతీయ స్థాయికి వెళ్లారు: అజహర్
అజహర్
- తెలంగాణ నుంచి అనేకమంది క్రీడాకారులు అంతర్జాతీయ స్థాయికి వెళ్లారు: అజహర్
- గోపీచంద్ అకాడమీ నుంచి అనేకమంది వచ్చారు: మంత్రి అజహర్
- క్రీడాభివృద్ధిలో మైదానాల పాత్ర చాలా కీలకం: మంత్రి అజహర్
- ఫుట్బాల్ను కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది: మంత్రి అజహర్
- పీవీ సింధు, సైనా నెహ్వాల్, గుత్తా జ్వాల.. మంచిపేరు తెచ్చుకున్నారు: అజహర్
- క్రీడాకారులకు ఆర్థిక సమస్యలు లేకుండా చూడాలి: మంత్రి అజహర్
క్రీడాకారులకు మౌలిక వసతులు, కోచ్లు చాలా కీలకం: పీవీ సింధు
సింధు
- క్రీడాకారుల విజయానికి అనేక అంశాలు దోహదం చేస్తాయి: పీవీ సింధు
- క్రీడాకారులకు మౌలిక వసతులు, కోచ్లు చాలా కీలకం: పీవీ సింధు
- క్రీడాకారులకు ప్రతిదశలో ప్రోత్సాహం చాలా అవసరం: పీవీ సింధు
తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్లో ఒలింపిక్ గోల్డ్ క్వెస్ట్ అంశంపై చర్చ
- తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్లో ఒలింపిక్ గోల్డ్ క్వెస్ట్ అంశంపై చర్చ
- చర్చలో పాల్గొన్న కుంబ్లే, గోపీచంద్, సింధు, గుత్తా జ్వాల, అంబటి రాయుడు
ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా రాష్ట్రాన్ని మార్చాం: భట్టి విక్రమార్క
- ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా రాష్ట్రాన్ని మార్చాం: భట్టి విక్రమార్క
- ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ముందున్నాం: భట్టి విక్రమార్క
- ఏఐ, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్పై దృష్టి పెట్టాం: భట్టి విక్రమార్క
- రాష్ట్రాన్ని ప్యూర్, క్యూర్, రేర్గా విభజించి ప్రణాళికలు చేపట్టాం: భట్టి విక్రమార్క
- యువతకు ఉపాధి కల్పించేందుకు అనేక చర్యలు చేపట్టాం: భట్టి విక్రమార్క
- రాష్ట్రం నుంచి మరిన్ని ఆవిష్కరణలు వచ్చేలా కృషి: భట్టి విక్రమార్క
- విజన్ డాక్యుమెంట్ ద్వారా ముందుకెళ్తున్నాం: భట్టి విక్రమార్క
గ్లోబల్ సమిట్లో జీనోమ్ వ్యాలీ, లైఫ్ సైన్సెస్ అంశంపై చర్చ
- గ్లోబల్ సమిట్లో జీనోమ్ వ్యాలీ, లైఫ్ సైన్సెస్ అంశంపై చర్చ
- జీనోమ్ వ్యాలీ, లైఫ్ సైన్సెస్ చర్చలో పాల్గొన్న మంత్రి శ్రీధర్బాబు
- చర్చలో పాల్గొన్న లారస్ ల్యాబ్స్ ప్రతినిధి చావా సత్యనారాయణ
- చర్చలో పాల్గొన్న అరబిందో ఫార్మా డైరెక్టర్ మదన్మోహన్రెడ్డి
3 ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ లక్ష్యంగా మూలధనం, ఉత్పాదకత పెంపుపై సెషన్
- 3 ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ లక్ష్యంగా మూలధనం, ఉత్పాదకత పెంపుపై సెషన్
- సెషన్లో పాల్గొన్న భట్టి విక్రమార్క, వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులు
Last Updated : December 9, 2025 at 12:13 PM IST