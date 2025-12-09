ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : దేశంలో టూరిజం నిర్లక్ష్యానికి గురవుతోంది, కానీ తెలంగాణల మంచి రోజులు వస్తున్నాయి : మంత్రి జూపల్లి

Telangana Rising Global Summit
Telangana Rising Global Summit (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 9, 2025 at 11:59 AM IST

Updated : December 9, 2025 at 12:13 PM IST

Telangana Rising Global Summit 2025 : రెండో రోజు తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమిట్​ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి. తొలి సెషన్​లో తెలంగాణ హెరిటేజ్​, కల్చర్​ ఫ్యూచర్​ రెడీ టూరిజంపై సెషన్​ జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు, జూపల్లి కృష్ణారావు, కొండా సురేఖ పాల్గొన్నారు. అలాగే రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ, ఎక్స్​పీరియం ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

12:12 PM, 9 Dec 2025 (IST)

లైఫ్ సెన్సెస్ రంగంలో హైదరాబాద్‌ది కీలక పాత్ర: మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు

  • లైఫ్ సెన్సెస్ రంగంలో హైదరాబాద్‌ది కీలక పాత్ర: మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు
  • ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో ఫార్మా రంగం మరింత విస్తరిస్తోంది: మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు
  • ఆరోగ్యరంగంలో అధునాతన సాంకేతికత అందుబాటులోకి వచ్చింది: శ్రీధర్‌బాబు

12:10 PM, 9 Dec 2025 (IST)

3 ట్రిలియన్ ఎకానమీ సాధించడంలో టూరిజం పాత్ర కీలకం: మంత్రి జూపల్లి

  • నాకు ఈ సమ్మిట్ లో పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉంది: మంత్రి జూపల్లి
  • 3 ట్రిలియన్ ఎకానమీ సాధించడంలో టూరిజం పాత్ర కీలకం: మంత్రి జూపల్లి
  • అన్ని వర్గాలను సంతృప్తి పరచడానికి ఎకానమీ పెంపు అనేది అత్యవసరం: మంత్రి జూపల్లి
  • అందుకోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. ఇది అంత సులవైందేమీ కాదు: మంత్రి జూపల్లి
  • కానీ అనుకుంటే సాధించలేనిది ఏదీలేదు : మంత్రి జూపల్లి
  • దేశంలో టూరిజం నిర్లక్ష్యానికి గురవుతోంది. కానీ మన రాష్ట్రంలో మంచి రోజులు వస్తున్నాయి : మంత్రి జూపల్లి
  • చాలా మందికి మన చారిత్రక వారసత్వ సంపద గురించి తెలియదు: మంత్రి జూపల్లి
  • అందరూ చారిత్రక ప్రదేశాల్ని సందర్శించి చారిత్రక అంశాల్ని తెలుసుకోవాలి: మంత్రి జూపల్లి
  • యూరప్ దేశాల్లో ఖాళీ దొరికితే.. టూరిజం స్పాట్స్‌కి వెళ్తుంటారు: మంత్రి జూపల్లి
  • మన దగ్గర మాత్రం.. డిజిటల్‌ వస్తువులకు బందీ అయిపోతున్నాం: మంత్రి జూపల్లి
  • ఫ్రీ బస్ ఇచ్చినందుకు సీఎంకి నేను ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాను: మంత్రి జూపల్లి
  • ఫ్రీబస్ వచ్చిన తర్వాత మహిళలు గుళ్లకు వెళ్లడం పెరిగింది: మంత్రి జూపల్లి
  • వారు గుళ్లకే కాదు టూరిస్ట్ స్పాట్‌లను కూడా సందర్శించాలని కోరుతున్నాను : మంత్రి జూపల్లి
  • మనం ఖర్చు చేసే ప్రతీ రూపాయి మరొకరికి ఉపాధి కల్పిస్తుంది: మంత్రి జూపల్లి
  • ఇటీవల ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన టూరిజం పాలసీ మంచి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తోంది: మంత్రి జూపల్లి
  • దేశంలోనే తెలంగాణ చరిత్ర, సంస్కృతి, చారిత్రక వారసత్వం వైవిధ్యభరితమైనవి : మంత్రి జూపల్లి
  • తెలంగాణ మనుషులు దయగల వారు, ముక్కుసూటితనం గలవారు, మంచివారు, విలువలు కలిగిన వారు: మంత్రి జూపల్లి
  • గతానికి, భవిష్యత్‌కి చాలా తేడా ఉంటుంది: మంత్రి జూపల్లి

11:57 AM, 9 Dec 2025 (IST)

ఐఏఎస్ కృష్ణభాస్కర్

  • ఎకానమీలో సరికొత్త లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నాం: ఐఏఎస్‌ కృష్ణభాస్కర్‌
  • త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ ఆశలతో పెట్టుకున్న లక్ష్యం ఇది: ఐఏఎస్‌ కృష్ణభాస్కర్‌
  • సొంతంగా ఉత్పాదకత పెంపు ద్వారానే ఇదంతా సాధ్యం: ఐఏఎస్‌ కృష్ణభాస్కర్‌
  • ఇన్నోవేషన్ ఇకో సిస్టం, అత్యుత్తమ సాధనాలతోనే ఇది సాధ్యం: ఐఏఎస్‌ కృష్ణభాస్కర్‌

11:57 AM, 9 Dec 2025 (IST)

క్రీడాకారులకు ప్రభుత్వం నుంచి అండదండలు అవసరం: గుత్తా జ్వాల

గుత్తా జ్వాల

  • క్రీడా పాలసీతో అనేక ఉపయోగాలు: గుత్తా జ్వాల
  • క్రీడాకారులకు ప్రభుత్వం నుంచి అండదండలు అవసరం: గుత్తా జ్వాల
  • క్రీడాకారులకు ఆర్థిక సాయం చేయాలి.. మంచి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి..: గుత్తా జ్వాల

11:55 AM, 9 Dec 2025 (IST)

తెలంగాణ నుంచి అనేకమంది క్రీడాకారులు అంతర్జాతీయ స్థాయికి వెళ్లారు: అజహర్‌

అజహర్

  • తెలంగాణ నుంచి అనేకమంది క్రీడాకారులు అంతర్జాతీయ స్థాయికి వెళ్లారు: అజహర్‌
  • గోపీచంద్ అకాడమీ నుంచి అనేకమంది వచ్చారు: మంత్రి అజహర్‌
  • క్రీడాభివృద్ధిలో మైదానాల పాత్ర చాలా కీలకం: మంత్రి అజహర్‌
  • ఫుట్‌బాల్‌ను కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది: మంత్రి అజహర్‌
  • పీవీ సింధు, సైనా నెహ్వాల్‌, గుత్తా జ్వాల.. మంచిపేరు తెచ్చుకున్నారు: అజహర్‌
  • క్రీడాకారులకు ఆర్థిక సమస్యలు లేకుండా చూడాలి: మంత్రి అజహర్‌

11:55 AM, 9 Dec 2025 (IST)

క్రీడాకారులకు మౌలిక వసతులు, కోచ్‌లు చాలా కీలకం: పీవీ సింధు

సింధు

  • క్రీడాకారుల విజయానికి అనేక అంశాలు దోహదం చేస్తాయి: పీవీ సింధు
  • క్రీడాకారులకు మౌలిక వసతులు, కోచ్‌లు చాలా కీలకం: పీవీ సింధు
  • క్రీడాకారులకు ప్రతిదశలో ప్రోత్సాహం చాలా అవసరం: పీవీ సింధు

11:53 AM, 9 Dec 2025 (IST)

తెలంగాణ రైజింగ్‌ గ్లోబల్‌ సమిట్‌లో ఒలింపిక్‌ గోల్డ్‌ క్వెస్ట్‌ అంశంపై చర్చ

  • తెలంగాణ రైజింగ్‌ గ్లోబల్‌ సమిట్‌లో ఒలింపిక్‌ గోల్డ్‌ క్వెస్ట్‌ అంశంపై చర్చ
  • చర్చలో పాల్గొన్న కుంబ్లే, గోపీచంద్‌, సింధు, గుత్తా జ్వాల, అంబటి రాయుడు

11:53 AM, 9 Dec 2025 (IST)

ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా రాష్ట్రాన్ని మార్చాం: భట్టి విక్రమార్క

  • ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా రాష్ట్రాన్ని మార్చాం: భట్టి విక్రమార్క
  • ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్‌లో ముందున్నాం: భట్టి విక్రమార్క
  • ఏఐ, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్‌పై దృష్టి పెట్టాం: భట్టి విక్రమార్క
  • రాష్ట్రాన్ని ప్యూర్‌, క్యూర్‌, రేర్‌గా విభజించి ప్రణాళికలు చేపట్టాం: భట్టి విక్రమార్క
  • యువతకు ఉపాధి కల్పించేందుకు అనేక చర్యలు చేపట్టాం: భట్టి విక్రమార్క
  • రాష్ట్రం నుంచి మరిన్ని ఆవిష్కరణలు వచ్చేలా కృషి: భట్టి విక్రమార్క
  • విజన్ డాక్యుమెంట్‌ ద్వారా ముందుకెళ్తున్నాం: భట్టి విక్రమార్క

11:52 AM, 9 Dec 2025 (IST)

గ్లోబల్‌ సమిట్‌లో జీనోమ్‌ వ్యాలీ, లైఫ్‌ సైన్సెస్‌ అంశంపై చర్చ

  • గ్లోబల్‌ సమిట్‌లో జీనోమ్‌ వ్యాలీ, లైఫ్‌ సైన్సెస్‌ అంశంపై చర్చ
  • జీనోమ్‌ వ్యాలీ, లైఫ్‌ సైన్సెస్‌ చర్చలో పాల్గొన్న మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు
  • చర్చలో పాల్గొన్న లారస్ ల్యాబ్స్‌ ప్రతినిధి చావా సత్యనారాయణ
  • చర్చలో పాల్గొన్న అరబిందో ఫార్మా డైరెక్టర్‌ మదన్‌మోహన్‌రెడ్డి

11:52 AM, 9 Dec 2025 (IST)

3 ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ లక్ష్యంగా మూలధనం, ఉత్పాదకత పెంపుపై సెషన్

  • 3 ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ లక్ష్యంగా మూలధనం, ఉత్పాదకత పెంపుపై సెషన్
  • సెషన్‌లో పాల్గొన్న భట్టి విక్రమార్క, వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులు
Last Updated : December 9, 2025 at 12:13 PM IST

