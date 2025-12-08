ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : గ్లోబల్ సమిట్ వేదిక వద్ద ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లు పరిశీలిస్తున్న సీఎం

Global Summit Live Updates
Global Summit Live Updates (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 8, 2025 at 12:48 PM IST

|

Updated : December 8, 2025 at 1:07 PM IST

Choose ETV Bharat

Telangana Rising Global Summit 2025 LIVE Updates : తెలంగాణ ఖ్యాతిని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న 'తెలంగాణ రైజింగ్‌ గ్లోబల్‌ సమిట్‌' మరికాసేపట్లో ప్రారంభం కానుంది. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ఈ గ్లోబల్‌ సంబరాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌వర్మ ప్రారంభిస్తారు. రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరులోని ఫ్యూచర్‌ సిటీలో 100 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సోమ, మంగళవారాల్లో జరగనున్న ఈ సదస్సుకు 44 దేశాల నుంచి 154 మంది ప్రతినిధులు హాజరవుతున్నారు.

LIVE FEED

1:06 PM, 8 Dec 2025 (IST)

గ్లోబల్ సమిట్ వేదిక వద్ద ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లు పరిశీలిస్తున్న సీఎం

  • తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్‌లో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • గ్లోబల్ సమిట్ వేదిక వద్ద ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లు పరిశీలిస్తున్న సీఎం
  • సదస్సు ప్రాంగణంలో తెలంగాణ తల్లి డిజిటల్ విగ్రహం ఆవిష్కరించిన సీఎం
  • సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి వెంట మంత్రులు శ్రీధర్‌బాబు, కోమటిరెడ్డి, పొంగులేటి
  • విజన్ డాక్యుమెంట్‌ ప్రకారం ముందుకెళ్తే ఏదైనా సాధించవచ్చు: నాగార్జున
  • సినీపరిశ్రమ అభివృద్ధిపైనా చర్చలు జరుగుతాయి: నాగార్జున

12:46 PM, 8 Dec 2025 (IST)

ఫ్యూచర్ సిటీకి చేరుకుంటున్న వివిధ దేశాల ప్రతినిధులు

  • తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్‌కు చేరుకున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్న తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్‌
  • ఫ్యూచర్ సిటీకి చేరుకుంటున్న వివిధ దేశాల ప్రతినిధులు
  • తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్‌లో పాల్గొన్న నోబెల్ విజేత కైలాస్ సత్యార్థి
  • సమిట్‌కు వచ్చే అతిథులకు ఆహ్వానం పలుకుతున్న రోబో

12:42 PM, 8 Dec 2025 (IST)

  • తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్‌కు బయలుదేరిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

12:38 PM, 8 Dec 2025 (IST)

తొలిరోజు 12 అంశాలపై చర్చా వేదికలు ఏర్పాటు

  • ప్రారంభోత్సవ సమావేశం ముగియగానే వివిధ కార్యక్రమాలు
  • ప్రపంచంలో వస్తున్న మార్పులు, అభివృద్ధి ప్రణాళికలపై చర్చ
  • సమిట్ ప్రధాన వేదిక వద్ద ఏర్పాటుచేసిన హాళ్లలో ప్యానెల్ డిస్కషన్లు
  • తొలిరోజు 12 అంశాలపై చర్చా వేదికలు ఏర్పాటు
  • సంబంధిత శాఖల మంత్రుల ఆధ్వర్యంలో నిపుణులు, మేధావుల చర్చ
  • రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ఇంధనం, గ్రీన్‌ఎనర్జీ దిశలో ముందడుగుపై తొలిరోజు చర్చ
  • ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, నాన్‌ఎమిషన్ టెక్నాలజీపై తొలిరోజు చర్చ
  • సాంకేతికరంగంలో సెమీకండక్టర్, ఫ్రంటియర్ టెక్నాలజీపై చర్చ
  • విద్యా రంగంలో తెలంగాణను గ్లోబల్ సెంటర్‌గా తీర్చిదిద్దే వ్యూహం
  • ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ రంగాల్లో తెలంగాణ అభివృద్ధిపై తొలిరోజు చర్చ
  • అంతర్జాతీయ అవకాశాలు, నైపుణ్య మార్పిడి విధానాలపై తొలిరోజు చర్చ
  • రాష్ట్ర ఆరోగ్యరంగం అభివృద్ధి దిశగా తొలిరోజు చర్చ
  • సాంకేతికత, నైపుణ్యాలు, పెట్టుబడి భాగస్వామ్యంపై ఆస్ట్రేలియా, కొరియాతో చర్చ
  • ఆసియా దేశాలతో రాష్ట్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్యంపై తొలిరోజు చర్చ
  • గిగ్ వర్కర్లు, డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఉద్యోగాల భవిష్యత్తుపై తొలిరోజు చర్చ
  • రైతుల ఆదాయం పెంపొందించే వ్యూహాలపై తొలిరోజు చర్చ
  • కెనడాతో భాగస్వామ్యం, పారిశ్రామికవేత్తలుగా మహిళల సాధికారతపై చర్చ
Last Updated : December 8, 2025 at 1:07 PM IST

TAGGED:

GLOBAL SUMMIT LIVE UPDATES
TELANGANA RISING GLOBAL SUMMIT
తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్‌
GLOBAL SUMMIT LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.