LIVE UPDATES : గ్లోబల్ సమిట్ వేదిక వద్ద ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లు పరిశీలిస్తున్న సీఎం
Global Summit Live Updates (ETV)
Published : December 8, 2025 at 12:48 PM IST|
Updated : December 8, 2025 at 1:07 PM IST
Telangana Rising Global Summit 2025 LIVE Updates : తెలంగాణ ఖ్యాతిని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న 'తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్' మరికాసేపట్లో ప్రారంభం కానుంది. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ఈ గ్లోబల్ సంబరాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్వర్మ ప్రారంభిస్తారు. రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరులోని ఫ్యూచర్ సిటీలో 100 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సోమ, మంగళవారాల్లో జరగనున్న ఈ సదస్సుకు 44 దేశాల నుంచి 154 మంది ప్రతినిధులు హాజరవుతున్నారు.
LIVE FEED
గ్లోబల్ సమిట్ వేదిక వద్ద ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లు పరిశీలిస్తున్న సీఎం
- తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్లో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- గ్లోబల్ సమిట్ వేదిక వద్ద ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లు పరిశీలిస్తున్న సీఎం
- సదస్సు ప్రాంగణంలో తెలంగాణ తల్లి డిజిటల్ విగ్రహం ఆవిష్కరించిన సీఎం
- సీఎం రేవంత్రెడ్డి వెంట మంత్రులు శ్రీధర్బాబు, కోమటిరెడ్డి, పొంగులేటి
- విజన్ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం ముందుకెళ్తే ఏదైనా సాధించవచ్చు: నాగార్జున
- సినీపరిశ్రమ అభివృద్ధిపైనా చర్చలు జరుగుతాయి: నాగార్జున
ఫ్యూచర్ సిటీకి చేరుకుంటున్న వివిధ దేశాల ప్రతినిధులు
- తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్కు చేరుకున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్న తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్
- ఫ్యూచర్ సిటీకి చేరుకుంటున్న వివిధ దేశాల ప్రతినిధులు
- తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్లో పాల్గొన్న నోబెల్ విజేత కైలాస్ సత్యార్థి
- సమిట్కు వచ్చే అతిథులకు ఆహ్వానం పలుకుతున్న రోబో
- తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్కు బయలుదేరిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
తొలిరోజు 12 అంశాలపై చర్చా వేదికలు ఏర్పాటు
- ప్రారంభోత్సవ సమావేశం ముగియగానే వివిధ కార్యక్రమాలు
- ప్రపంచంలో వస్తున్న మార్పులు, అభివృద్ధి ప్రణాళికలపై చర్చ
- సమిట్ ప్రధాన వేదిక వద్ద ఏర్పాటుచేసిన హాళ్లలో ప్యానెల్ డిస్కషన్లు
- తొలిరోజు 12 అంశాలపై చర్చా వేదికలు ఏర్పాటు
- సంబంధిత శాఖల మంత్రుల ఆధ్వర్యంలో నిపుణులు, మేధావుల చర్చ
- రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ఇంధనం, గ్రీన్ఎనర్జీ దిశలో ముందడుగుపై తొలిరోజు చర్చ
- ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, నాన్ఎమిషన్ టెక్నాలజీపై తొలిరోజు చర్చ
- సాంకేతికరంగంలో సెమీకండక్టర్, ఫ్రంటియర్ టెక్నాలజీపై చర్చ
- విద్యా రంగంలో తెలంగాణను గ్లోబల్ సెంటర్గా తీర్చిదిద్దే వ్యూహం
- ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ రంగాల్లో తెలంగాణ అభివృద్ధిపై తొలిరోజు చర్చ
- అంతర్జాతీయ అవకాశాలు, నైపుణ్య మార్పిడి విధానాలపై తొలిరోజు చర్చ
- రాష్ట్ర ఆరోగ్యరంగం అభివృద్ధి దిశగా తొలిరోజు చర్చ
- సాంకేతికత, నైపుణ్యాలు, పెట్టుబడి భాగస్వామ్యంపై ఆస్ట్రేలియా, కొరియాతో చర్చ
- ఆసియా దేశాలతో రాష్ట్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్యంపై తొలిరోజు చర్చ
- గిగ్ వర్కర్లు, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఉద్యోగాల భవిష్యత్తుపై తొలిరోజు చర్చ
- రైతుల ఆదాయం పెంపొందించే వ్యూహాలపై తొలిరోజు చర్చ
- కెనడాతో భాగస్వామ్యం, పారిశ్రామికవేత్తలుగా మహిళల సాధికారతపై చర్చ
Last Updated : December 8, 2025 at 1:07 PM IST