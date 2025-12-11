LIVE UPDATES : నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ వర్గాల ఘర్షణ
Published : December 11, 2025 at 6:57 AM IST|
Updated : December 11, 2025 at 8:08 AM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 : తొలి విడత గ్రామ పంచాయతీల ఎన్నికల సమరం మొదలైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,834 పంచాయతీలు, 27,628 వార్డులకు పోలింగ్, ఓట్ల లెక్కింపు నేడు జరగనుంది. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ నిర్వహించి, మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్లు లెక్కించనున్నారు. వీలైతే ఉప సర్పంచ్ ఎన్నిక కూడా నేడే నిర్వహించనున్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది.
LIVE FEED
ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో తొలి విడతలో 459 గ్రామాలకు 39 ఏకగ్రీవం
ఉమ్మడి మెదక్
420 సర్పంచ్ స్థానాలకు జరగనున్న ఎన్నికలు
మొదటి విడతలో సంగారెడ్డి జిల్లాలో సంగారెడ్డి రెవెన్యూ డివిజన్ లోని 7 మండలాల్లోని 136 గ్రామ పంచాయతీల్లో 7 ఏకగ్రీవం
129 గ్రామాలకు జరగనున్న ఎన్నికల్లో బరిలో 394 మంది అభ్యర్థులు
1246 వార్డు స్థానాలకు 113 ఏకగ్రీవం, 1133 స్థానాలకు 2849 మంది పోటీ
సిద్దిపేట జిల్లాలో గజ్వేల్ డివిజన్ లోని 7 మండలాల్లో 163 గ్రామాలకు 16 పంచాయతీలు ఏకగ్రీవం
మిగిలిన147 గ్రామాలకు జరగనున్న ఎన్నికలు
1432 వార్డు స్థానాల్లో 224 వార్డులు ఏకగ్రీవం..1208 వార్డులకు జరగనున్న ఎన్నికలు
మెదక్ జిల్లాలో మెదక్ డివిజన్ లోని 6 మండలాల్లోని 160 గ్రామ పంచాయతీలకు 16 ఏకగ్రీవం
మిగిలిన 144 గ్రామాలకు సర్పంచ్ బరిలో 411 మంది
1402 వార్డు స్థానాలకు 332 ఏకగ్రీవం, 1068 వార్డులకు 2426 మంది పోటీ
2 వార్డులకు దాఖలు కానీ నామినేషన్లు
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్
ఉమ్మడి వరంగల్
- ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా: తొలి విడతలో 502 సర్పంచ్ స్థానాలకు పోలింగ్
- ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా: తొలి విడతలో 53 సర్పంచ్ స్థానాలు ఏకగ్రీవం
- ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా: 4,952 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు ఎన్నికల పోలింగ్
- ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా: 981 వార్డు సభ్యుల స్థానాలు ఏకగ్రీవం
రంగారెడ్డి జిల్లా తొలి విడతలో 7 మండలాల్లోని 168 పంచాయతీలకు పోలింగ్
రంగారెడ్డి
రంగారెడ్డి: తొలివిడతలో 6 గ్రామాల్లో సర్పంచ్ల ఎన్నిక ఏకగ్రీవం
రంగారెడ్డి: 168 పంచాయతీల్లో సర్పంచి పదవికి 536 మంది పోటీ
రంగారెడ్డి: గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో 1,340 వార్డుల్లో 3,539 మంది పోటీ
వికారాబాద్ జిల్లా: తొలి విడతలో 8 మండలాల్లోని 223 పంచాయతీలకు పోలింగ్
వికారాబాద్ జిల్లా: తొలి విడతలో 39 గ్రామాల్లో సర్పంచుల ఎన్నిక ఏకగ్రీవం
మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు
స్థానిక సమరం
- తొలి విడత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభం
- 3,834 గ్రామపంచాయతీల్లో సర్పంచ్ స్థానాలకు పోలింగ్
- 27,628 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు పోలింగ్
- మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు కొనసాగనున్న పోలింగ్
- మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు
- తొలివిడతలో 4,236 సర్పంచ్ స్థానాలకు నోటిఫికేషన్ జారీ
- తొలివిడతలో 396 సర్పంచ్ స్థానాలు ఏకగ్రీవం
- తొలివిడతలో 9,633 వార్డు సభ్యుల స్థానాలు ఏకగ్రీవం
- తొలి విడతలో 5 గ్రామాల్లో దాఖలుకాని నామినేషన్లు
- తొలి విడత సర్పంచ్ ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన 12,960 మంది అభ్యర్థులు
- వార్డుమెంబర్ల బరిలో నిలిచిన 65,455 మంది అభ్యర్థులు
- తొలి విడతలో మొత్తం 189 మండలాల్లోని 3,834 గ్రామాల్లో ఎన్నికలు
కేతేపల్లి మండలంలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ వర్గాల మధ్య ఘర్షణ
- నల్గొండ: కేతేపల్లి మండలంలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ వర్గాల మధ్య ఘర్షణ
నల్గొండ: కేతేపల్లి మం.కొర్లపహాడ్లో రాళ్లు, కత్తులతో ఇరు వర్గాల దాడి
- కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ వర్గాల ఘర్షణలో నలుగురికి గాయాలు
కొర్లపహాడ్ గ్రామంలో భారీగా మోహరించిన పోలీసులు
పోలింగ్ జరిగే గ్రామాల్లో స్థానికంగా సెలవు ప్రకటన
బందోబస్తు
- మొదటి విడత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికలకు పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాటు
- 3,461 పంచాయతీల్లో వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా పోలింగ్ పర్యవేక్షణ
- బందోబస్తులో సివిల్, ఆర్మ్డ్ రిజర్వు, ఇతర స్పెషల్ పోలీస్ సిబ్బంది
- విధుల్లో 50వేల మంది సివిల్ పోలీసులు, 60 ప్లటూన్స్ బృందాలు
- బందోబస్తు విధుల్లో 2 వేల మంది అగ్నిమాపక, అటవీ సిబ్బంది
- కౌంటింగ్ పూర్తయ్యే వరకు పూర్తిస్థాయి విధుల్లో ఉండనున్న సిబ్బంది
- 54 అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దు చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి పర్యవేక్షణ
- పోలింగ్ జరిగే గ్రామాల్లో మద్యం దుకాణాలను మూసివేత
- పోలింగ్ జరిగే గ్రామాల్లో స్థానికంగా సెలవు ప్రకటన
రాష్ట్రంలో మొత్తం 1,204 సర్పంచ్ స్థానాలు ఏకగ్రీవం
మొత్తం ఏకగ్రీవాలు
రాష్ట్రంలో 25,864 మంది వార్డు సభ్యులు ఏకగ్రీవ ఎన్నిక
మొదటి విడతలో 9,644 వార్డుసభ్యులు ఏకగ్రీవ ఎన్నిక
- రెండో విడతలో 8,304 వార్డు సభ్యులు ఏకగ్రీవ ఎన్నిక
మూడో విడతలో 7,916 వార్డుసభ్యులు ఏకగ్రీవ ఎన్నిక
- మొత్తం 21 గ్రామాలు, 368 వార్డుల్లో దాఖలుకాని నామినేషన్లు
తొలి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం
స్థానిక సమరం
