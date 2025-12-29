ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : శాసనసభకు హాజరైన కేసీఆర్ - ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వాకబు చేసిన సీఎం రేవంత్‌

TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS
TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 29, 2025 at 10:44 AM IST

|

Updated : December 29, 2025 at 11:00 AM IST

Choose ETV Bharat

Assembly Sessions : శీతాకాల సమావేశాల్లో భాగంగా తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు కొనసాగుతన్నాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పాటు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రతిపక్షనేత కేసీఆర్​, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు హాజరయ్యారు. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్​ కుమార్ దివంగత మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రాంరెడ్డి దామోదర్‌రెడ్డి, కొండా లక్ష్మణ్‌రెడ్డిలకు సంతాపం తెలిపారు. ఈరోజు అధికార పక్షం, ప్రతిపక్షం మధ్య ప్రధానంగా కృష్ణానది జలాలపై వాడివేడి చర్చ జరగుతోంది. ప్రభుత్వం తెలంగాణ జీఎస్టీ సవరణ, ఉద్యోగుల హేతుబద్ధీకరణ, వేతన నిర్మాణ సవరణకు సంబంధించిన రెండు ఆర్డినెన్సులను సభలో ప్రవేశపెట్టనుంది. పంచాయతీరాజ్‌ చట్ట సవరణ, తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధికి సంబంధించి గెజిట్‌లకు చట్టబద్ధతను కల్పించనుంది. అసెంబ్లీ వాయిదా పడిన అనంతరం బీఏసీ (బిజినెస్​ అడ్వైజరీ కమిటీ) సమావేశం జరగనుంది. అసెంబ్లీ పనిదినాలు, ఎజెండాను బీఏసీ సమావేశం ఖరారు చేయనుంది.

LIVE FEED

10:59 AM, 29 Dec 2025 (IST)

మండలిలో పలు ఆర్డినెన్సులు, డాక్యుమెంట్లను ప్రవేశపెట్టిన మంత్రులు

మండలి

  • మండలిలో పలు ఆర్డినెన్సులు, డాక్యుమెంట్లను ప్రవేశపెట్టిన మంత్రులు వివేక్, పొన్నం, తుమ్మల
  • మండలిలో స్పెషల్ మెన్షన్ ప్రారంభం

10:50 AM, 29 Dec 2025 (IST)

అసెంబ్లీ నుంచి వెళ్లిపోయిన కేసీఆర్

  • అసెంబ్లీ నుంచి వెళ్లిపోయిన కేసీఆర్
  • నందినగర్ నివాసానికి వెళ్లిన కేసీఆర్

10:45 AM, 29 Dec 2025 (IST)

శాసనసభకు హాజరైన కేసీఆర్

  • శాసనసభకు హాజరైన కేసీఆర్
  • కేసీఆర్ వద్దకు వెళ్లి అభివాదం చేసిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • కేసీఆర్ వద్దకు వెళ్లి అభివాదం చేసిన మంత్రులు ఉత్తమ్, కోమటిరెడ్డి, శ్రీధర్‌బాబు
  • కేసీఆర్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వాకబు చేసిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

10:44 AM, 29 Dec 2025 (IST)

శాసనసభ, మండలి సమావేశాలు ప్రారంభం

  • శాసనసభ, మండలి సమావేశాలు ప్రారంభం
  • మాజీ ఎమ్మెల్యే రాంరెడ్డి దామోదర్‌రెడ్డి మృతిపట్ల శాసనసభ సంతాపం
  • మాజీ ఎమ్మెల్యే కొండా లక్ష్మణ్‌రెడ్డి మృతిపట్ల శాసనసభ సంతాపం
  • మండలిలో మాధవరం జగపతిరావు, అహ్మద్‌పీర్‌ షబ్బీర్‌కు సంతాప తీర్మానాలు
Last Updated : December 29, 2025 at 11:00 AM IST

TAGGED:

TELANGANA LEGISLATIVE ASSEMBLY
TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.