TG Inter Result's 2026 Date Live Updates : ఇంటర్ ఫలితాల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా? - లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఇదే
Telangana Inter Results (ETV Bharat)
TG Inter Result 2026 live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో త్వరలో ఇంటర్ ఫలితాలను ప్రభుత్వం విడుదల చేయనుంది. ఇప్పటికే ఇంటర్ జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం దాదాపుగా పూర్తయింది. ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలను ఏప్రిల్ 12 నుంచి 13వ తేదీలలో విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. పరీక్షలకు హాజరైన విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను అధికారిక వెబ్సైట్ల ద్వారా హాల్ టికెట్ నంబర్లు ఎంటర్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు.
LIVE FEED
ఇంటర్ ఫలితాలు ఏప్రిల్ 12వ తేదీ లేదా 13న విడుదల
- ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలు ఈ నెల 12 లేదా 13న విడుదల చేసేందుకు అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. శనివారం (ఏప్రిల్ 11) నాటికి అంతా సిద్ధం చేసుకోవాలని ప్రభుత్వం నుంచి ఇంటర్ బోర్డుకు ఆదేశాలు వెళ్లినట్లు తెలిసింది.
జవాబుపత్రాలను మరోసారి బయటకు తీసి పరిశీలన!
- ఇంటర్లో దాదాపు 9.50 లక్షల మంది విద్యార్థులుండగా, ఒక్క సబ్జెక్టులో ఫెయిల్ అయిన వారు 1.05 లక్షల మంది ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అన్ని సబ్జెక్టులు పాసైన వారు ఒక్క సబ్జెక్టులో ఎందుకు తప్పారు? పేపర్ కరెక్షన్లో ఏమైనా పొరపాటు జరిగిందా? అని జవాబుపత్రాలను మరోసారి బయటకు తీసి పరిశీలించినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలిసింది.