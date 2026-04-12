TG Inter Result's 2026 Date Live Updates : నేడే తెలంగాణ ఇంటర్​ ఫలితాలు - ఇలా చెక్ ​చేసుకోండి

Telangana Inter Results Live Updates
Telangana Inter Results Live Updates (ETV Bharat)
Published : April 12, 2026 at 6:47 AM IST

Telangana Inter Results Live Updates : రాష్ట్రంలో ఇంటర్‌ పరీక్ష ఫలితాల (Inter 1st 2nd Year Results) విడుదలకు రంగం సిద్ధమైంది. ఇంటర్‌ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సరాలకు సంబంధించిన ఫలితాలను ఇవాళ ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు ఇంటర్‌ బోర్డు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ ఫలితాలను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి చేతుల మీదుగా విడుదల చేయాలని ఇంటర్‌ బోర్డు అధికారులు ప్రయత్నించినట్లు వార్తలు వచ్చినప్పటికీ ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, ప్రభుత్వ కార్యదర్శి (విద్యాశాఖ) యోగితా రాణా ఇంటర్‌ బోర్డు కార్యాలయంలో విడుదల చేయనున్నట్లుగా తెలిసింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ నుంచి మార్చి 18 వరకు ఇంటర్‌ పరీక్షలు జరగ్గా తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు తొమ్మిదిన్నర లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరయ్యారు.

6:45 AM, 12 Apr 2026 (IST)

మరికొన్ని గంటల్లో ఇంటర్ ఫలితాలు

రాష్ట్రంలో ఇంటర్‌ పరీక్ష ఫలితాల (Inter 1st 2nd Year Results) విడుదలకు రంగం సిద్ధమైంది. ఇంటర్‌ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సరాలకు సంబంధించిన ఫలితాలను ఇవాళ ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు ఇంటర్‌ బోర్డు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ ఫలితాలను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి చేతుల మీదుగా విడుదల చేయాలని ఇంటర్‌ బోర్డు అధికారులు ప్రయత్నించినట్లు వార్తలు వచ్చినప్పటికీ ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, ప్రభుత్వ కార్యదర్శి (విద్యాశాఖ) యోగితా రాణా ఇంటర్‌ బోర్డు కార్యాలయంలో విడుదల చేయనున్నట్లుగా తెలిసింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ నుంచి మార్చి 18 వరకు ఇంటర్‌ పరీక్షలు జరగ్గా తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు తొమ్మిదిన్నర లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరయ్యారు.

