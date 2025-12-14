Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

Live Updates : కొనసాగుతున్న రెండోవిడత పోలింగ్‌

Telangana Gram Panchayat Elections 2025
Telangana Gram Panchayat Elections 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 14, 2025 at 7:00 AM IST

|

Updated : December 14, 2025 at 8:10 AM IST

Choose ETV Bharat

Telangana Gram Panchayat Elections 2025 Live Updates : రాష్ట్రంలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఏకగ్రీవం స్థానాలు మినహాయించి ఇవాళ 3,911 పంచాయతీలు, 29,917 వార్డులకు పోలింగ్​ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఎన్నికల బరిలో 12,834 మంది సర్పంచ్​ అభ్యర్థులు, 71,071 మంది వార్డు మెంబర్​ అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

LIVE FEED

7:33 AM, 14 Dec 2025 (IST)

రంగారెడ్డి జిల్లాలో కొనసాగుతున్న రెండోవిడత పోలింగ్‌

  • రంగారెడ్డి జిల్లాలో కొనసాగుతున్న రెండోవిడత పోలింగ్‌
  • ఏడు మండలాల్లోని 165 గ్రామాల్లో కొనసాగుతున్న పోలింగ్
  • 165 గ్రామాల్లో సర్పంచ్‌ పదవికి 499 మంది అభ్యర్థులు పోటీ
  • రంగారెడ్డి జిల్లాలో 1,397 కేంద్రాల్లో జరగుతున్న పోలింగ్‌
  • రంగారెడ్డి జిల్లాలో రెండో విడతలో 13 సర్పంచ్‌ స్థానాలు ఏకగ్రీవం
  • రెండోవిడతలో 1,306 వార్డు స్థానాలకు 3,508 మంది అభ్యర్థులు పోటీ

7:32 AM, 14 Dec 2025 (IST)

ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌

  • ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌
  • ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో 23 మండలాల్లో 539 గ్రామాల్లో పోలింగ్
  • నల్గొండ జిల్లాలో 10 మండలాలు 282 పంచాయితీల్లో పోలింగ్
  • నల్గొండ జిల్లాలో రెండో విడతలో 38 పంచాయతీలు ఏకగ్రీవం
  • నల్గొండ జిల్లాలో 3 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు రద్దు
  • నల్గొండ జిల్లాలో 241 పంచాయతీలకు రెండో విడతలో పోలింగ్
  • సూర్యాపేట జిల్లాలో 8 మండలాలు 181 గ్రామాల్లో పోలింగ్
  • సూర్యాపేట జిల్లాలో రెండోవిడతలో 23 సర్పంచ్‌ స్థానాలు ఏకగ్రీవం
  • సూర్యాపేట జిల్లాలో 158 పంచాయతీలకు జరుగుతున్న పోలింగ్
  • యాదాద్రి జిల్లాలో 5 మండలాల్లోని 150 గ్రామాల్లో పోలింగ్
  • యాదాద్రి జిల్లాలో 10 గ్రామపంచాయతీలు ఏకగ్రీవం
  • యాదాద్రి జిల్లాలో 140 గ్రామపంచాయతీల్లో జరుగుతున్న పోలింగ్

6:57 AM, 14 Dec 2025 (IST)

ప్రారంభమైన రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు

  • రెండోవిడత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికలకు పోలింగ్‌ ప్రారంభం
  • 3,911 పంచాయతీలు, 29,917 వార్డులకు ప్రారంభమైన పోలింగ్
  • మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు కొనసాగనున్న పోలింగ్
  • మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు, ఫలితాలు వెల్లడి
  • ఎన్నికల బరిలో 12,834 మంది సర్పంచ్‌ అభ్యర్థులు
  • ఎన్నికల బరిలో 71,071 మంది వార్డు మెంబర్ అభ్యర్థులు
Last Updated : December 14, 2025 at 8:10 AM IST

TAGGED:

తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS 2025
PANCHAYAT ELECTIONS LIVE UPDATES
TG GRAM PANCHAYAT ELECTIONS
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.