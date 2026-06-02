Telangana Formation Day Live Updates : తెలంగాణ అమరవీరులకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి నివాళి
Published : June 2, 2026 at 7:03 AM IST|
Updated : June 2, 2026 at 8:30 AM IST
Telangana Formation Day Live Updates : రాష్ట్రం ఆవిర్భవించి 12 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకొని 13వ ఏడాదిలోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరగనున్నాయి.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలు
తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. నల్గొండలో రాష్ట్ర అవతరణ వేడుకల్లో మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి పాల్గొన్నారు. క్లాక్ టవర్ కూడలి వద్ద అమరవీరుల స్థూపానికి నివాళి అర్పించిన మంత్రి, పోలీస్ పరేడ్ మైదానంలో జాతీయ పతాకావిష్కరణ చేశారు. హనుమకొండలో జరిగిన ఆవిర్భావ వేడుకల్లో మంత్రి పొంగులేటి పాల్గొన్నారు. హనుమకొండ అమరవీరుల స్థూపం వద్ద నివాళి అర్పించిన మంత్రి, పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. ఖమ్మంలో నిర్వహించిన రాష్ట్ర అవతరణ వేడుకల్లో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క పాల్గొన్నారు.
తెలంగాణ అమరవీరులకు నివాళి అర్పించిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
హైదరాబాద్ గన్పార్క్ వద్ద తెలంగాణ అమరవీరులకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి నివాళి అర్పించారు.
అవమానాల అధ్యాయానికి ముగింపు పలికిన రోజు ఇది: హరీశ్రావు
మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. త్యాగాల చరిత్రకు న్యాయం జరిగిన రోజు నేడని గుర్తు చేసుకున్నారు. అవమానాల అధ్యాయానికి ముగింపు పలికిన రోజు ఇదని, తెలంగాణ ఆత్మగౌరవ పతాకం సగర్వంగా ఎగిరిన రోజని, 4 కోట్ల ప్రజల ఆత్మగౌరవ ఆకాంక్షలు సాకారమైన రోజు ఇది అని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
శాసన మండలిలో రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం వేడుకలు
శాసన మండలిలో రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం వేడుకలు నిర్వహించారు. మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి జాతీయ పతాకావిస్కరణ చేశారు. పతాకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీలు పాల్గొన్నారు.
తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవానికి ముస్తాబైన రాష్ట్రం
తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవానికి రాష్ట్రం ముస్తాబైయింది. సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానంలో నేడు తెలంగాణ ఆవిర్భావ వేడుకలు జరగనున్నాయి. ఉదయం 8గం.కు రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవానికి సీఎం హాజరుకానున్నారు.ఆ తర్వాత గన్పార్క్ వద్ద అమరవీరులకు నివాళులర్పించనున్నారు. పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో జాతీయ పతాకాన్ని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆవిష్కరించి, పోలీసుల గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించనున్నారు. ఉద్యోగులు, పింఛనర్ల ఆరోగ్య పథకంపై సీఎం ప్రకటన చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఇవాళ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనున్న టీజీపీఎస్సీ తెలిపింది.
రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా పోలీసులకు పతకాలు
ఉత్తమ సేవలు అందించిన పలువురు పోలీసులు, అధికారులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రభుత్వం పతకాలు ప్రకటించింది. టీఎస్ జెన్కో విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ చీఫ్ ప్రతాప్కు సీఎం సర్వోన్నత పోలీసు పతకం దక్కింది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్ రవి, చెర్ల సీఐ రాజుకు శౌర్య పతకం ప్రకటించారు. ఇంటిలిజెన్స్ కానిస్టేబుల్ సంపత్, గ్రేహౌండ్స్లోని మరో ఏడుగురికి శౌర్య పతకాలు వరించాయి. 16 మందికి మహోన్నత సేవా పతకాలు, 94 మందికి ఉత్తమ సేవా పతకాలు, 50 మంది కఠిన సేవా పతకాలు, మరో 461 మంది సేవా పతకాలు అందుకోనున్నారు.
రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చెప్పిన కేసీఆర్
రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా కేసీఆర్ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అమరవీరుల త్యాగాలను బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ సీఎం స్మరించుకున్నారు. తెలంగాణను అనతికాలంలోనే దేశంలోనే నంబర్ వన్గా నిలబెట్టామని, తెలంగాణ అస్తిత్వం ప్రమాదంలో పడకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు.
నేడు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ ప్రతిజ్ఞ
నేడు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ ప్రతిజ్ఞ చేశారు. జాతీయ జెండా ఎగరవేసిన అనంతరం ప్రతిజ్ఞ చేయాలని బీఆర్ఎస్ ఆదేశాలు చేశారు. ఉద్యమం, కేసీఆర్ పాలన, ప్రస్తుత పరిస్థితులు ప్రతిబింబించేలా, 'మన తెలంగాణను రక్షించుకుందాం' అనే పేరుతో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ప్రతిజ్ఞ చేయనున్నారు.