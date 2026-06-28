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LIVE UPDATES : కాసేపట్లో హ్యామ్‌ రోడ్ల నిర్మాణ పనులకు సీఎం శంకుస్థాపన

CM Revanth Reddy Tour Live Updates
CM Revanth Reddy Tour Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 28, 2026 at 2:48 PM IST

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CM Revanth Reddy Tour Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రహదారుల నిర్వహణకు మంచి రోజులు రానున్నాయి. సుమారు రూ.13 వేల కోట్లతో ఆర్&బీ చేపట్టనున్న హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణ పనులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి నేడు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. నల్గొండ జిల్లా కనగల్‌ వేదికగా హ్యామ్ రోడ్ల పైలాన్‌ను సీఎం ఆవిష్కరించనున్నారు. అనంతరం జిల్లాలోని పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు ఎన్​జీ కళాశాల మైదానంలో ఏర్పాటు చేసే బహిరంగ సభలో ఆయన పాల్గొంటారు. దీనికి సంబంధించి అధికారులు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.

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2:32 PM, 28 Jun 2026 (IST)

కాసేపట్లో హ్యామ్‌ రోడ్ల నిర్మాణ పనులకు సీఎం శంకుస్థాపన

కాసేపట్లో హ్యామ్‌ రోడ్ల నిర్మాణ పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (CM Revanth Reddy Tour) శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. కనగల్‌లో హ్యామ్ రోడ్ల పనుల పైలాన్‌ ఆవిష్కరించనున్నారు. నల్గొండ కార్పొరేషన్‌లో తొలిదశ తాగునీటి ప్రాజెక్టు పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తారు. నల్గొండ నాగార్జున డిగ్రీ కాలేజీలో సభకు హాజరుకానున్న సీఎం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రూ.13 వేల కోట్లతో హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణ పనులు చేపట్టనున్నారు. హ్యామ్ విధానంలో 441 రోడ్ల ఉన్నతీకరణకు ఇప్పటికే సర్కార్‌ నిర్ణయం తీసుకుంది. నల్గొండ జిల్లాలో సుమారు రూ.1,100 కోట్లతో రోడ్ల అభివృద్ధి చేయనున్నారు. నల్గొండ వైద్య కళాశాల నుంచి మేళ్లదుప్పలపల్లి వరకు రోడ్ల విస్తరణ పనులు చేపట్టనున్నారు.

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CM LIVE UPDATES
CM REVANTH REDDY TOUR
రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన
CM REVANTH REDDY TOUR LIVE UPDATES

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