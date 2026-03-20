LIVE UPDATES : బడ్జెట్ ప్రతులకు భట్టి పూజలు
Telangana Budget Live Updates (ETV Bharat)
Published : March 20, 2026 at 9:18 AM IST|
Updated : March 20, 2026 at 10:05 AM IST
Telangana Budget 2026-27 Live Updates : రాష్ట్ర బడ్జెట్ పూర్తి సమాచారం లైవ్ అప్డేట్స్
అసెంబ్లీకి చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
- అసెంబ్లీకి చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
- కాసేపట్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం
- బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలపై ఆమోదం తెలపనున్న మంత్రివర్గం
బడ్జెట్ ప్రతులకు భట్టి పూజలు
ప్రజా భవన్, భట్టి విక్రమార్క నివాసం
- ప్రజా భవన్ వద్ద ఆయన నివాసం సముదాయంలోని నల్ల పోచమ్మ ఆలయం వద్ద బడ్జెట్ ప్రతులకు భట్టి పూజలు
- వేద పండితుల నడుమ పద్దుకు పూజలు
- భట్టి విక్రమార్కకు పండితుల ఆశీర్వచనం
- ప్రజా భవన్ నుంచి నేరుగా అసెంబ్లీ సమావేశాలకు భట్టి
- అసెంబ్లీ కమిటీ హాలులో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగే కేబినెట్ సమావేశానికి హాజరు కానున్న భట్టి
అసెంబ్లీకి బయలుదేరిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
- అసెంబ్లీకి బయలుదేరిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
- కాసేపట్లో అసెంబ్లీ కమిటీహాలులో కేబినెట్ సమావేశం
- సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం
- బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలపై ఆమోదం తెలపనున్న మంత్రివర్గం
అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్లో మంత్రివర్గ సమావేశం
- ఉదయం 9.30 గం.కు అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్లో మంత్రివర్గ సమావేశం
- అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ భేటీ
- బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలపై చర్చించి ఆమోదం తెలపనున్న మంత్రివర్గం
నేడు అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
- నేడు అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
- ఇవాళ మధ్యాహ్నం 12 గం.కు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
- శాసనసభలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న డిప్యూటీ సీఎం భట్టివిక్రమార్క
- మండలిలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి
Last Updated : March 20, 2026 at 10:05 AM IST