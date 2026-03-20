LIVE UPDATES : బడ్జెట్ ప్రతులకు భట్టి పూజలు

ETV Bharat / state

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 20, 2026 at 9:18 AM IST

|

Updated : March 20, 2026 at 10:05 AM IST

Choose ETV Bharat

Telangana Budget 2026-27 Live Updates : రాష్ట్ర బడ్జెట్​ పూర్తి సమాచారం లైవ్​ అప్​డేట్స్​

LIVE FEED

10:03 AM, 20 Mar 2026 (IST)

అసెంబ్లీకి చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి

  • అసెంబ్లీకి చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి
  • కాసేపట్లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం
  • బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలపై ఆమోదం తెలపనున్న మంత్రివర్గం

9:56 AM, 20 Mar 2026 (IST)

బడ్జెట్ ప్రతులకు భట్టి పూజలు

ప్రజా భవన్, భట్టి విక్రమార్క నివాసం

  • ప్రజా భవన్ వద్ద ఆయన నివాసం సముదాయంలోని నల్ల పోచమ్మ ఆలయం వద్ద బడ్జెట్ ప్రతులకు భట్టి పూజలు
  • వేద పండితుల నడుమ పద్దుకు పూజలు
  • భట్టి విక్రమార్కకు పండితుల ఆశీర్వచనం
  • ప్రజా భవన్ నుంచి నేరుగా అసెంబ్లీ సమావేశాలకు భట్టి
  • అసెంబ్లీ కమిటీ హాలులో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగే కేబినెట్ సమావేశానికి హాజరు కానున్న భట్టి

9:55 AM, 20 Mar 2026 (IST)

అసెంబ్లీకి బయలుదేరిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి

  • అసెంబ్లీకి బయలుదేరిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి
  • కాసేపట్లో అసెంబ్లీ కమిటీహాలులో కేబినెట్‌ సమావేశం
  • సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం
  • బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలపై ఆమోదం తెలపనున్న మంత్రివర్గం

9:16 AM, 20 Mar 2026 (IST)

అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్‌లో మంత్రివర్గ సమావేశం

  • ఉదయం 9.30 గం.కు అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్‌లో మంత్రివర్గ సమావేశం
  • అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్‌లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ భేటీ
  • బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలపై చర్చించి ఆమోదం తెలపనున్న మంత్రివర్గం

9:07 AM, 20 Mar 2026 (IST)

నేడు అసెంబ్లీలో బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం

  • నేడు అసెంబ్లీలో బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
  • ఇవాళ మధ్యాహ్నం 12 గం.కు బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
  • శాసనసభలో బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టనున్న డిప్యూటీ సీఎం భట్టివిక్రమార్క
  • మండలిలో బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి
TAGGED:

BUDGET LIVE UPDATES
TELANGANA BUDGET
TELANGANA BUDGET IN ASSEMBLY
తెలంగాణ బడ్జెట్​ లైవ్​
TELANGANA BUDGET LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.