LIVE UPDATES : కొనసాగుతున్న బంద్ - పలుచోట్ల స్తంభించిన రవాణా వ్యవస్థ
Telangana Bandh Today (ETV)
Published : October 18, 2025 at 7:31 AM IST|
Updated : October 18, 2025 at 9:12 AM IST
Telangana Bandh Today : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తెలంగాణ బంద్ కొనసాగుతోంది. ఆర్టీసీ డిపోల్లో ఎక్కడికక్కడ బస్సులను బీసీ సంఘాల నేతలు అడ్డుకున్నారు. దీంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలు కోరుతూ బంద్ నిర్వహిస్తున్నారు.
LIVE FEED
ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో కొనసాగుతున్న బంద్
ఖమ్మం జిల్లాలో ఆరు డిపోల పరిధిలో నిలిచిపోయిన ఆర్టీసీ బస్సులు
- ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో కొనసాగుతున్న బీసీ సంఘాల బంద్
- ఖమ్మం జిల్లాలో ఆరు డిపోల పరిధిలో నిలిచిపోయిన ఆర్టీసీ బస్సులు
- బస్సు డిపోల ఎదుట బీసీ సంఘాలు, పలు పార్టీల నేతల నిరసనలు
- ఖమ్మం బస్డిపో ఎదుట బైఠాయించిన బీసీ సంఘాలు
- ఖమ్మం బస్డిపో ఎదుట కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, వామపక్షాలు
బంద్కు మద్దతుగా జేబీఎస్ వద్ద బీజేపీ శ్రేణుల నిరసన
- బీసీ సంఘాల బంద్కు మద్దతుగా సికింద్రాబాద్ జేబీఎస్ వద్ద బీజేపీ శ్రేణుల నిరసన
- నిరసనలో పాల్గొన్న ఈటల రాజేందర్, బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో స్తంభించిన రవాణా వ్యవస్థ
- ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కొనసాగుతున్న బీసీ సంఘాల బంద్
- బంద్ దృష్ట్యా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో స్తంభించిన రవాణా వ్యవస్థ
- ఆదిలాబాద్, ఉట్నూర్, నిర్మల్ డిపోలకే పరిమితమైన ఆర్టీసీ బస్సులు
- ఆసిఫాబాద్ , భైంసా, మంచిర్యాల డిపోలకే పరిమితమైన ఆర్టీసీ బస్సులు
ఆదిలాబాద్ ఆర్టీసీ డిపో ఎదుట భైఠాయించిన బీఆర్ఎస్ నేత జోగు రామన్న
ఖమ్మంలో ఆర్టీసీ బస్ డిపో ఎదుట బీసీ ఐకాస ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన
- ఖమ్మంలో ఆర్టీసీ బస్ డిపో ఎదుట బీసీ ఐకాస ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన
- ఖమ్మం: బస్సులు బయటకు రాకుండా అడ్డుకుంటున్న నాయకులు, కార్యకర్తలు
- ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో కొనసాగుతున్న బీసీ సంఘాలు బంద్
- ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో డిపోకే పరిమితమైన బస్సులు
- ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న బంద్
- నల్గొండ: బంద్ కారణంగా నిలిచిపోయిన ఆర్టీసీ సేవలు
బీసీ బంద్ కారణంగా హైదరాబాద్లో నిలిచిపోయిన ఆర్టీసీ సేవలు
- బీసీ బంద్ కారణంగా హైదరాబాద్లో నిలిచిపోయిన ఆర్టీసీ సేవలు
- తెల్లవారుజాము నుంచి హైదరాబాద్లో తిరగని ఆర్టీసీ బస్సులు
- ఎంజీబీఎస్ వద్ద 3గంటలగా ప్రయాణికుల పడిగాపులు
- హైదరాబాద్: పార్కింగ్లోనే నిలిచిపోయిన ఆర్టీసీ బస్సులు
- ఉప్పల్, చెంగిచర్ల డిపోలకే పరిమితమైన బస్సులు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బంద్ చేపట్టిన బీసీ సంఘాల సమాఖ్య
- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బంద్ చేపట్టిన బీసీ సంఘాల సమాఖ్య
- ఆర్టీసీ డిపోల్లో ఎక్కడికక్కడ బస్సులను అడ్డుకుంటున్న బీసీ సంఘాలు
- జిల్లా కేంద్రాల్లోని ఆర్టీసీ డిపోల ముందు బీసీ సంఘాల ఆందోళన
- మహబూబ్నగర్ ఆర్టీసీ డిపో ముందు ధర్నాలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్గౌడ్
- వికారాబాద్, నిజామాబాద్, గద్వాల ఆర్టీసీ డిపోల ముందు ఆందోళన
- నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి ఆర్టీసీ డిపోల ముందు వివిధ పార్టీల ధర్నా
- హనుమకొండ బస్టాండ్ వద్ద నల్ల బ్యాడ్జిలతో ఆర్టీసీ కార్మికుల నిరసన
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రారంభమైన బీసీ సంఘాలు చేపట్టిన బంద్
- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రారంభమైన బీసీ సంఘాలు చేపట్టిన బంద్
- ఆర్టీసీ డిపోల్లో ఎక్కడికక్కడ బస్సులను అడ్డుకుంటున్న బీసీ సంఘాలు
- జిల్లా కేంద్రాల్లోని ఆర్టీసీ డిపోల ముందు బీసీ సంఘాల ఆందోళన
- స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ల అమలు కోరుతూ బంద్
- రిజర్వేషన్ల అంశాన్ని 9వ షెడ్యూల్లో చేర్చి చట్ట సవరణ చేయాలని డిమాండ్
- బీసీ సంఘాల బంద్కు సంఘీభావం ప్రకటించిన అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, సంఘాలు
- బీసీ బంద్కు మద్దతుగా పలు చోట్ల బీసీ సంఘాల నిరసన
- అత్యవసర సేవలు మినహా మిగతా రంగాలన్నీ బంద్
- బంద్కు అధికార కాంగ్రెస్తో పాటు మద్దతు తెలిపిన బీజేపీ, బీఆర్ఎస్
- బంద్కు మద్దతు తెలిపిన సీపీఐ, సీపీఎం, టీజేఎస్, సీపీఐఎంఎల్
- బంద్కు ఎంఆర్పీఎస్, మాలమహానాడు, ఆదివాసీ, గిరిజన సంఘాల మద్దతు
- బీసీ బంద్కు మైనార్టీ, విద్యార్థి, ప్రజాసంఘాల మద్దతు
- ఆర్టీసీ బస్సులు బయటకురాకుండా డిపోల ముందు ఐకాస నేతల నిరసన
- బంద్లో పాల్గొని మద్దతు తెలుపుతున్న దుకాణాలు, వ్యాపార సంస్థలు
- రాష్ట్ర ప్రజలు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలని కోరిన బీసీ ఐకాస నేతలు
- మద్దతు తెలిపిన ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలు, వ్యాపార, వాణిజ్య సంస్థలు
- బంద్ నుంచి అంబులెన్సులు, ఆసుపత్రులు, అత్యవసర సర్వీసులకు మినహాయింపు
- నల్లబ్యాడ్జీలతో విధులకు హాజరవుతామన్న బీసీ ఉద్యోగుల సంఘాలు
- సాయంత్రం 5 వరకు బంద్ కొనసాగుతుందన్న బీసీ ఐకాస నేతలు
Last Updated : October 18, 2025 at 9:12 AM IST