LIVE UPDATES : కొనసాగుతున్న బంద్​ - పలుచోట్ల స్తంభించిన రవాణా వ్యవస్థ

Telangana Bandh Today
Telangana Bandh Today (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 18, 2025 at 7:31 AM IST

Updated : October 18, 2025 at 9:12 AM IST

Choose ETV Bharat

Telangana Bandh Today : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తెలంగాణ బంద్​ కొనసాగుతోంది. ఆర్టీసీ డిపోల్లో ఎక్కడికక్కడ బస్సులను బీసీ సంఘాల నేతలు అడ్డుకున్నారు. దీంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలు కోరుతూ బంద్​ నిర్వహిస్తున్నారు.

LIVE FEED

9:11 AM, 18 Oct 2025 (IST)

ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో కొనసాగుతున్న బంద్‌

  • ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో కొనసాగుతున్న బంద్‌
  • ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో 9 డిపోల పరిధిలో నిలిచిన బస్సులు
  • మహబూబ్‌నగర్‌: అన్ని డిపోల ఎదుట బీసీ ఐకాస సంఘాల నేతల నిరసనలు
  • మహబూబ్‌నగర్‌ బస్టాండ్‌ ఎదుట ధర్నాలో పాల్గొన్న శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌, జేఏసీ నేతలు

9:10 AM, 18 Oct 2025 (IST)

ఖమ్మం జిల్లాలో ఆరు డిపోల పరిధిలో నిలిచిపోయిన ఆర్టీసీ బస్సులు

  • ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో కొనసాగుతున్న బీసీ సంఘాల బంద్‌
  • ఖమ్మం జిల్లాలో ఆరు డిపోల పరిధిలో నిలిచిపోయిన ఆర్టీసీ బస్సులు
  • బస్సు డిపోల ఎదుట బీసీ సంఘాలు, పలు పార్టీల నేతల నిరసనలు
  • ఖమ్మం బస్‌డిపో ఎదుట బైఠాయించిన బీసీ సంఘాలు
  • ఖమ్మం బస్‌డిపో ఎదుట కాంగ్రెస్‌, బీఆర్‌ఎస్‌, వామపక్షాలు

8:24 AM, 18 Oct 2025 (IST)

బంద్‌కు మద్దతుగా జేబీఎస్‌ వద్ద బీజేపీ శ్రేణుల నిరసన

  • బీసీ సంఘాల బంద్‌కు మద్దతుగా సికింద్రాబాద్‌ జేబీఎస్‌ వద్ద బీజేపీ శ్రేణుల నిరసన
  • నిరసనలో పాల్గొన్న ఈటల రాజేందర్‌, బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు

8:23 AM, 18 Oct 2025 (IST)

ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో స్తంభించిన రవాణా వ్యవస్థ

  • ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కొనసాగుతున్న బీసీ సంఘాల బంద్
  • బంద్‌ దృష్ట్యా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో స్తంభించిన రవాణా వ్యవస్థ
  • ఆదిలాబాద్, ఉట్నూర్, నిర్మల్ డిపోలకే పరిమితమైన ఆర్టీసీ బస్సులు
  • ఆసిఫాబాద్ , భైంసా, మంచిర్యాల డిపోలకే పరిమితమైన ఆర్టీసీ బస్సులు
    ఆదిలాబాద్ ఆర్టీసీ డిపో ఎదుట భైఠాయించిన బీఆర్‌ఎస్‌ నేత జోగు రామన్న

7:29 AM, 18 Oct 2025 (IST)

ఖమ్మంలో ఆర్టీసీ బస్ డిపో ఎదుట బీసీ ఐకాస ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన

  • ఖమ్మంలో ఆర్టీసీ బస్ డిపో ఎదుట బీసీ ఐకాస ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన
  • ఖమ్మం: బస్సులు బయటకు రాకుండా అడ్డుకుంటున్న నాయకులు, కార్యకర్తలు
  • ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో కొనసాగుతున్న బీసీ సంఘాలు బంద్
  • ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో డిపోకే పరిమితమైన బస్సులు
  • ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న బంద్
  • నల్గొండ: బంద్ కారణంగా నిలిచిపోయిన ఆర్టీసీ సేవలు

7:28 AM, 18 Oct 2025 (IST)

బీసీ బంద్ కారణంగా హైదరాబాద్‌లో నిలిచిపోయిన ఆర్టీసీ సేవలు

  • బీసీ బంద్ కారణంగా హైదరాబాద్‌లో నిలిచిపోయిన ఆర్టీసీ సేవలు
  • తెల్లవారుజాము నుంచి హైదరాబాద్‌లో తిరగని ఆర్టీసీ బస్సులు
  • ఎంజీబీఎస్‌ వద్ద 3గంటలగా ప్రయాణికుల పడిగాపులు
  • హైదరాబాద్‌: పార్కింగ్‌లోనే నిలిచిపోయిన ఆర్టీసీ బస్సులు
  • ఉప్పల్, చెంగిచర్ల డిపోలకే పరిమితమైన బస్సులు

7:27 AM, 18 Oct 2025 (IST)

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బంద్‌ చేపట్టిన బీసీ సంఘాల సమాఖ్య

  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బంద్‌ చేపట్టిన బీసీ సంఘాల సమాఖ్య
  • ఆర్టీసీ డిపోల్లో ఎక్కడికక్కడ బస్సులను అడ్డుకుంటున్న బీసీ సంఘాలు
  • జిల్లా కేంద్రాల్లోని ఆర్టీసీ డిపోల ముందు బీసీ సంఘాల ఆందోళన
  • మహబూబ్‌నగర్ ఆర్టీసీ డిపో ముందు ధర్నాలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్
  • వికారాబాద్, నిజామాబాద్‌, గద్వాల ఆర్టీసీ డిపోల ముందు ఆందోళన
  • నాగర్‌కర్నూల్, వనపర్తి ఆర్టీసీ డిపోల ముందు వివిధ పార్టీల ధర్నా
  • హనుమకొండ బస్టాండ్‌ వద్ద నల్ల బ్యాడ్జిలతో ఆర్టీసీ కార్మికుల నిరసన

7:27 AM, 18 Oct 2025 (IST)

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రారంభమైన బీసీ సంఘాలు చేపట్టిన బంద్‌

  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రారంభమైన బీసీ సంఘాలు చేపట్టిన బంద్‌
  • ఆర్టీసీ డిపోల్లో ఎక్కడికక్కడ బస్సులను అడ్డుకుంటున్న బీసీ సంఘాలు
  • జిల్లా కేంద్రాల్లోని ఆర్టీసీ డిపోల ముందు బీసీ సంఘాల ఆందోళన
  • స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ల అమలు కోరుతూ బంద్
  • రిజర్వేషన్ల అంశాన్ని 9వ షెడ్యూల్లో చేర్చి చట్ట సవరణ చేయాలని డిమాండ్
  • బీసీ సంఘాల బంద్‌కు సంఘీభావం ప్రకటించిన అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, సంఘాలు
  • బీసీ బంద్‌కు మద్దతుగా పలు చోట్ల బీసీ సంఘాల నిరసన
  • అత్యవసర సేవలు మినహా మిగతా రంగాలన్నీ బంద్‌
  • బంద్‌కు అధికార కాంగ్రెస్‌తో పాటు మద్దతు తెలిపిన బీజేపీ, బీఆర్‌ఎస్
  • బంద్‌కు మద్దతు తెలిపిన సీపీఐ, సీపీఎం, టీజేఎస్, సీపీఐఎంఎల్‌
  • బంద్‌కు ఎంఆర్‌పీఎస్‌, మాలమహానాడు, ఆదివాసీ, గిరిజన సంఘాల మద్దతు
  • బీసీ బంద్‌కు మైనార్టీ, విద్యార్థి, ప్రజాసంఘాల మద్దతు
  • ఆర్టీసీ బస్సులు బయటకురాకుండా డిపోల ముందు ఐకాస నేతల నిరసన
  • బంద్‌లో పాల్గొని మద్దతు తెలుపుతున్న దుకాణాలు, వ్యాపార సంస్థలు
  • రాష్ట్ర ప్రజలు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలని కోరిన బీసీ ఐకాస నేతలు
  • మద్దతు తెలిపిన ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలు, వ్యాపార, వాణిజ్య సంస్థలు
  • బంద్‌ నుంచి అంబులెన్సులు, ఆసుపత్రులు, అత్యవసర సర్వీసులకు మినహాయింపు
  • నల్లబ్యాడ్జీలతో విధులకు హాజరవుతామన్న బీసీ ఉద్యోగుల సంఘాలు
  • సాయంత్రం 5 వరకు బంద్‌ కొనసాగుతుందన్న బీసీ ఐకాస నేతలు
Last Updated : October 18, 2025 at 9:12 AM IST

