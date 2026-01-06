LIVE UPDATES : ఈవీ వాహనాల బ్యాటరీ సామర్థ్యం పెంపునకు కంపెనీల చర్యలు: పొన్నం

ETV Bharat / state

Published : January 6, 2026 at 10:01 AM IST

Updated : January 6, 2026 at 10:39 AM IST

Telangana Assembly Sessions Live Updates : అసెంబ్లీలో ఇవాళ హైదరాబాద్​ ఇండస్ట్రియల్​ ల్యాండ్స్​ ట్రాన్స్​ఫార్మేషన్​ పాలసీపై స్వల్పకాలిక చర్చ జరుగుతోంది. తెలంగాణ రైజింగ్​-2047పైనా స్వల్ప కాలిక చర్చ జరుగుతోంది. నిన్న అసెంబ్లీలో ఆమోదం పొందిన జీఎస్టీ సవరణ బిల్లులు, తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయాల సవరణ బిల్లులను మండలిలో ప్రభుత్వం ఇవాళ ప్రవేశపెట్టనుంది.

10:38 AM, 6 Jan 2026 (IST)

ఈవీ వాహనాల బ్యాటరీ సామర్థ్యం పెంపునకు కంపెనీల చర్యలు: పొన్నం

పొన్నం LIVE

  • ఈవీ వాహనాల బ్యాటరీ సామర్థ్యం పెంపునకు కంపెనీల చర్యలు: పొన్నం
  • ఈవీ వాహనాల ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్ల సంఖ్య పెంపునకు చర్యలు: పొన్నం
  • ఈవీ పాలసీ కింద తయారీదారులు, డీలర్లతో భేటీ ఏర్పాటు చేశాం: పొన్నం
  • ఈవీ వాహనాల రాయితీ అమలుతో రూ.900 కోట్ల పన్ను నష్టం : పొన్నం
  • ఉద్యోగులు ఈవీ వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తే 20 శాతం తగ్గింపు: పొన్నం
  • ఉద్యోగులకు 20 శాతం వరకు తగ్గించాలని కంపెనీలను కోరాం: పొన్నం
  • ఎంఎన్‌సీ కంపెనీలు ఈవీ వాహనాలు కొనుగోలు చేసేలా విధానం: పొన్నం
  • పీఎం ఈ డ్రైవ్‌ కింద 575 ఆర్టీసీ బస్సులు నడుస్తున్నాయి: పొన్నం
  • కొత్తగా 200కు పైగా ఈవీ బస్సులు వస్తున్నాయి: పొన్నం
  • వరంగల్‌లో 100, నిజామాబాద్‌లో 50 బస్సులు వస్తున్నాయి: పొన్నం
  • 15 ఏళ్లు దాటిన వాహనాలను స్క్రాప్‌ చేయాలి: పొన్నం
  • స్క్రాప్‌ పాలసీ కింద ప్రోత్సాహం ఇచ్చేలా జీవో తీసుకువచ్చాం: పొన్నం

10:00 AM, 6 Jan 2026 (IST)

ఐదో రోజు అసెంబ్లీ, మండలి సమావేశాలు

అసెంబ్లీ సమావేశాలు

  • ఐదో రోజు అసెంబ్లీ, మండలి సమావేశాలు
  • నేడు అసెంబ్లీలో హిల్ట్‌ పాలసీపై స్వల్పకాలిక చర్చ
  • నేడు అసెంబ్లీలో తెలంగాణ రైజింగ్‌-2047పై స్వల్పకాలిక చర్చ
    జీఎస్టీ, తెలంగాణ వర్సిటీ సవరణ బిల్లులు మండలిలో పెట్టనున్న ప్రభుత్వం
  • నిన్న అసెంబ్లీలో ఆమోదం పొందిన జీఎస్టీ, తెలంగాణ వర్సిటీ సవరణ బిల్లులు
  • ఉభయసభల్లో యథావిధిగా ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం
