LIVE UPDATES : ఈవీ వాహనాల బ్యాటరీ సామర్థ్యం పెంపునకు కంపెనీల చర్యలు: పొన్నం
Published : January 6, 2026 at 10:01 AM IST|
Updated : January 6, 2026 at 10:39 AM IST
Telangana Assembly Sessions Live Updates : అసెంబ్లీలో ఇవాళ హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్స్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ పాలసీపై స్వల్పకాలిక చర్చ జరుగుతోంది. తెలంగాణ రైజింగ్-2047పైనా స్వల్ప కాలిక చర్చ జరుగుతోంది. నిన్న అసెంబ్లీలో ఆమోదం పొందిన జీఎస్టీ సవరణ బిల్లులు, తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయాల సవరణ బిల్లులను మండలిలో ప్రభుత్వం ఇవాళ ప్రవేశపెట్టనుంది.
ఈవీ వాహనాల బ్యాటరీ సామర్థ్యం పెంపునకు కంపెనీల చర్యలు: పొన్నం
- ఈవీ వాహనాల ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల సంఖ్య పెంపునకు చర్యలు: పొన్నం
- ఈవీ పాలసీ కింద తయారీదారులు, డీలర్లతో భేటీ ఏర్పాటు చేశాం: పొన్నం
- ఈవీ వాహనాల రాయితీ అమలుతో రూ.900 కోట్ల పన్ను నష్టం : పొన్నం
- ఉద్యోగులు ఈవీ వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తే 20 శాతం తగ్గింపు: పొన్నం
- ఉద్యోగులకు 20 శాతం వరకు తగ్గించాలని కంపెనీలను కోరాం: పొన్నం
- ఎంఎన్సీ కంపెనీలు ఈవీ వాహనాలు కొనుగోలు చేసేలా విధానం: పొన్నం
- పీఎం ఈ డ్రైవ్ కింద 575 ఆర్టీసీ బస్సులు నడుస్తున్నాయి: పొన్నం
- కొత్తగా 200కు పైగా ఈవీ బస్సులు వస్తున్నాయి: పొన్నం
- వరంగల్లో 100, నిజామాబాద్లో 50 బస్సులు వస్తున్నాయి: పొన్నం
- 15 ఏళ్లు దాటిన వాహనాలను స్క్రాప్ చేయాలి: పొన్నం
- స్క్రాప్ పాలసీ కింద ప్రోత్సాహం ఇచ్చేలా జీవో తీసుకువచ్చాం: పొన్నం
ఐదో రోజు అసెంబ్లీ, మండలి సమావేశాలు
- ఐదో రోజు అసెంబ్లీ, మండలి సమావేశాలు
- నేడు అసెంబ్లీలో హిల్ట్ పాలసీపై స్వల్పకాలిక చర్చ
- నేడు అసెంబ్లీలో తెలంగాణ రైజింగ్-2047పై స్వల్పకాలిక చర్చ
జీఎస్టీ, తెలంగాణ వర్సిటీ సవరణ బిల్లులు మండలిలో పెట్టనున్న ప్రభుత్వం
- నిన్న అసెంబ్లీలో ఆమోదం పొందిన జీఎస్టీ, తెలంగాణ వర్సిటీ సవరణ బిల్లులు
- ఉభయసభల్లో యథావిధిగా ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం
