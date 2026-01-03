ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : చనాక-కోరాట ప్రాజెక్టు నిర్వాసిత రైతులతో కలిసి అసెంబ్లీకి పాయల్‌శంకర్

Telangana Assembly Sessions Live Updates
Telangana Assembly Sessions Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 3, 2026 at 10:04 AM IST

|

Updated : January 3, 2026 at 10:23 AM IST

Choose ETV Bharat

Telangana Assembly Sessions Live Updates : శాసనసభ, శాసనమండలి సమావేశాలు మూడో రోజు ప్రారంభమయ్యాయి. అసెంబ్లీలో కృష్ణా జలాల అంశంపై ఇవాళ స్వల్పకాలిక చర్చ జరగనుంది. ప్రాజెక్టులపై పవర్​ పాయింట్​ ప్రజంటేషన్​ను మంత్రి ఉత్తమ్​ కుమార్​రెడ్డి ఇస్తున్నారు. యథావిధిగానే ప్రశ్నోత్తరాలు ప్రారంభమయ్యాయి. సభలోకి టీజీపీఎస్సీ సవరణ, పంచాయతీ రాజ్​ శాఖ బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాల సవరణ బిల్లును సీఎం రేవంత్​రెడ్డి శాసనమండలిలో పెట్టనున్నారు.

LIVE FEED

10:22 AM, 3 Jan 2026 (IST)

అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చిన ఆదిలాబాద్ భూ నిర్వాసితులు

అసెంబ్లీ ముట్టడి

  • అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చిన ఆదిలాబాద్ భూ నిర్వాసితులు
  • ప్రాజెక్టుల కింద నష్టపోయిన రైతులకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్
  • భూ నిర్వాసితుల అసెంబ్లీ ముట్టడికి మద్దతు తెలిపిన ఎమ్మెల్యే పాయల్‌ శంకర్
  • పాయల్‌ శంకర్ ఆధ్వర్యంలో అసెంబ్లీ ముట్టడికి వెళ్లిన భూ నిర్వాసితులు
  • భూ నిర్వాసితులను నిజాం కళాశాల హాస్టల్ వద్ద అడ్డుకున్న పోలీసులు
  • ఎమ్మెల్యే పాయల్‌ శంకర్‌తో పాటు రైతులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

10:05 AM, 3 Jan 2026 (IST)

మూడో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం

  • మూడో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం
  • కృష్ణా జలాల అంశంపై అసెంబ్లీలో కాసేపట్లో లఘుచర్చ

10:05 AM, 3 Jan 2026 (IST)

చనాక-కోరాట ప్రాజెక్టు నిర్వాసిత రైతులతో కలిసి అసెంబ్లీకి పాయల్‌శంకర్

పాయల్‌శంకర్

  • చనాక-కోరాట ప్రాజెక్టు నిర్వాసిత రైతులతో కలిసి అసెంబ్లీకి పాయల్‌శంకర్
  • నిర్వాసిత రైతులకు న్యాయం చేయాలని ఎమ్మెల్యే పాయల్‌ శంకర్ డిమాండ్
  • బషీర్‌బాగ్‌ వద్ద రైతులను అడ్డుకొని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
Last Updated : January 3, 2026 at 10:23 AM IST

TAGGED:

TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు
TG ASSEMBLY SESSIONS LIVE UPDATES
ASSEMBLY SESSIONS LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.