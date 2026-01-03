LIVE UPDATES : చనాక-కోరాట ప్రాజెక్టు నిర్వాసిత రైతులతో కలిసి అసెంబ్లీకి పాయల్శంకర్
Telangana Assembly Sessions Live Updates (ETV Bharat)
Published : January 3, 2026 at 10:04 AM IST|
Updated : January 3, 2026 at 10:23 AM IST
Telangana Assembly Sessions Live Updates : శాసనసభ, శాసనమండలి సమావేశాలు మూడో రోజు ప్రారంభమయ్యాయి. అసెంబ్లీలో కృష్ణా జలాల అంశంపై ఇవాళ స్వల్పకాలిక చర్చ జరగనుంది. ప్రాజెక్టులపై పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ను మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి ఇస్తున్నారు. యథావిధిగానే ప్రశ్నోత్తరాలు ప్రారంభమయ్యాయి. సభలోకి టీజీపీఎస్సీ సవరణ, పంచాయతీ రాజ్ శాఖ బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాల సవరణ బిల్లును సీఎం రేవంత్రెడ్డి శాసనమండలిలో పెట్టనున్నారు.
అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చిన ఆదిలాబాద్ భూ నిర్వాసితులు
- ప్రాజెక్టుల కింద నష్టపోయిన రైతులకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్
- భూ నిర్వాసితుల అసెంబ్లీ ముట్టడికి మద్దతు తెలిపిన ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్
- పాయల్ శంకర్ ఆధ్వర్యంలో అసెంబ్లీ ముట్టడికి వెళ్లిన భూ నిర్వాసితులు
- భూ నిర్వాసితులను నిజాం కళాశాల హాస్టల్ వద్ద అడ్డుకున్న పోలీసులు
- ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్తో పాటు రైతులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
మూడో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం
- మూడో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం
- కృష్ణా జలాల అంశంపై అసెంబ్లీలో కాసేపట్లో లఘుచర్చ
చనాక-కోరాట ప్రాజెక్టు నిర్వాసిత రైతులతో కలిసి అసెంబ్లీకి పాయల్శంకర్
- చనాక-కోరాట ప్రాజెక్టు నిర్వాసిత రైతులతో కలిసి అసెంబ్లీకి పాయల్శంకర్
- నిర్వాసిత రైతులకు న్యాయం చేయాలని ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ డిమాండ్
- బషీర్బాగ్ వద్ద రైతులను అడ్డుకొని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
