Telangana Assembly Sessions Live Updates
Telangana Assembly Sessions Live Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 2, 2026 at 10:19 AM IST

Updated : January 2, 2026 at 10:59 AM IST

Telangana Assembly Sessions Live Updates : ఇవాళ తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. శాసనసభలో మహాత్మాగాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకంపై స్వల్పకాలిక చర్చ సాగుతోంది. అదేవిధంగా పురపాలక, GHMC, ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాలు, మోటారు వాహనాల పన్ను చట్ట సవరణల బిల్లులపై కూడా అసెంబ్లీలో చర్చ నడవనుంది. ఇక్కడ అసెంబ్లీలో ఆమోదం తరువాత మండలిలో బిల్లులపై చర్చ కొనసాగుతుంది. ఇవాళ ఉభయ సభల్లో ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం యథావిధిగా కొనసాగుతోంది. గత నెల 29న శాసన సభ, శాసన మండలిలో జరిగిన బిజినెస్‌ అడ్వైజరీ కమిటీలలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఉభయ సభల ముందు ఉంచారు. మూడు రోజుల విరామం తరువాత ఇవాళ తిరిగి అసెంబ్లీ సమావేశాలు పునఃప్రారంభమయ్యాయి.

LIVE FEED

10:58 AM, 2 Jan 2026 (IST)

అసెంబ్లీ బీఏసీ నిర్ణయాలను సభలో ప్రవేశపెట్టిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి

  • అసెంబ్లీ బీఏసీ నిర్ణయాలను సభలో ప్రవేశపెట్టిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి
    సమావేశాల పని దినాలను సభాపతి ఖరారు చేస్తారని బీఏసీ నిర్ణయం
    ఆయా పార్టీలు ఇచ్చే వివిధ అంశాలను స్వల్పకాలిక చర్చ చేపట్టాలని నిర్ణయం

10:47 AM, 2 Jan 2026 (IST)

'మూసీ సుందరీకరణకు ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారు రూ.లక్ష కోట్లా? రూ.లక్షన్నర కోట్లా?'

హరీశ్‌రావు LIVE

  • మూసీ సుందరీకరణకు ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారు
  • రూ.లక్ష కోట్లా? రూ.లక్షన్నర కోట్లా? ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారో చెప్పాలి
  • ఇప్పటివరకు మూసీ సుందరీకరణకు ఎన్ని నివాసాలు కూల్చివేశారు
  • కూల్చివేసిన ఇళ్లకు పరిహారం ఇచ్చారా?
  • 2013 భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం రూ.14.50 లక్షల చొప్పున పరిహారం ఇవ్వాలి
  • నిర్వాసితులకు 200 గజాల ఇంటి స్థలం ఇవ్వాలి
  • నిర్వాసితులకు కేసీఆర్‌ కట్టిన రెండు పడకల ఇళ్లు ఇచ్చారా?
  • మూసీ సుందరీకరణకు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భూములు ఎన్ని సేకరిస్తున్నారు
  • స్వచ్ఛమైన గోదావరి జలాలు మూసీలో వదలడం సంతోషం

10:46 AM, 2 Jan 2026 (IST)

'మూసీ ప్రక్షాళన చేపట్టే ప్రాంతంలో రక్షణ భూములు, ప్రైవేటు ఆస్తులు ఎన్ని ఉన్నాయి?'

అక్బరుద్దీన్‌

  • అనంతగిరి నుంచి మూసీ నది ప్రవాహం మొదలవుతుంది
  • అనంతగిరి నుంచి మూసీ ప్రవహించే వరకు అధ్యయనం జరగాలి
  • మూసీ ప్రక్షాళన చేపడుతున్న వివిధ దశల్లో మొత్తం అధ్యయనం జరుగుతుందా?
  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌ నుంచి బాపూఘాట్‌ వరకు 55 కి.మీ ప్రక్షాళన అని చెబుతున్నారు
  • మూసీ ప్రక్షాళన చేపట్టే ప్రాంతంలో రక్షణ భూములు, ప్రైవేటు ఆస్తులు ఎన్ని ఉన్నాయి
  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌, హిమాయత్‌సాగర్‌కు గోదావరి జలాలు ఎలా తెస్తారో చెప్పాలి
  • జలాశయాల పరివాహక ప్రాంతం, ఆక్రమణలు ఎన్ని ఉన్నాయి

10:26 AM, 2 Jan 2026 (IST)

'మూసీ ప్రక్షాళన కోసం దక్షిణ కొరియాలో బృందం అధ్యయం చేసింది'

దానం నాగేందర్‌

  • 2004లోనే మూసీ ప్రక్షాళన ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు
  • ఆ తర్వాత మూసీ ప్రక్షాళన కోల్డ్‌ స్టోరేజ్‌కు పరిమితమైంది
  • మళ్లీ కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం వచ్చాక మూసీ ప్రక్షాళన చేపడుతోంది
  • కలుషిత నీటితో పండించిన పంటల వల్ల రైతులు ధాన్యం అమ్మలేని పరిస్థితి
  • మూసీ ప్రక్షాళన కోసం దక్షిణ కొరియాలో బృందం అధ్యయం చేసింది

10:26 AM, 2 Jan 2026 (IST)

మూసీ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టును ఎంఆర్‌డీసీఎల్‌ చేపడుతుంది : శ్రీధర్‌బాబు

శ్రీధర్‌బాబు LIVE

  • మూసీ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టును ఎంఆర్‌డీసీఎల్‌ చేపడుతుంది
  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌ నుంచి బాపూఘాట్‌ వరకు మూసీ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు
  • ప్రణాళిక, విశ్లేషణ, డిజైన్‌పై 18 నెలల్లో డీపీఆర్‌ సమర్పిస్తుంది
  • బ్లూ, గ్రీన్‌, ల్యాండ్‌ మాస్టర్‌ ప్లాన్‌ రూపకల్పన జరుగుతోంది
  • గాంధీ సరోవర్‌ అభివృద్ధి చేయాలని ప్రతిపాదన ఉంది
  • రక్షణశాఖ భూముల కోసం రక్షణశాఖ అధికారులకు ప్రతిపాదన
  • మూసీ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు ఐదు జోన్లుగా విభజన జరిగింది
  • మొదటి దశలో 55 కి.మీ మేర మూసీ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు
  • ఉస్మాన్‌సాగర్‌ నుంచి బాపూఘాట్ వరకు మూసీ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు
  • రూ.4100 కోట్లతో ఏడీబీ రుణంతో ప్రాజెక్టును ఎంఆర్‌డీసీఎల్‌ చేపడుతుంది

10:15 AM, 2 Jan 2026 (IST)

శాసనసభలో కొనసాగుతున్న ప్రశ్నోత్తరాలు

  • శాసనసభలో కొనసాగుతున్న ప్రశ్నోత్తరాలు
  • శాసనసభ ప్రారంభం కాగానే ప్రతిపక్ష సభ్యుల నిరసన
  • పాయింట్‌ ఆఫ్‌ ఆర్డర్‌ చేపట్టాలని ప్రతిపక్ష సభ్యుల డిమాండ్‌
  • అన్ని అంశాలపై చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్న మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు
  • సభలో బిల్లులు ప్రవేశపెట్టాలని తెలిపిన సభాపతి ప్రసాద్‌
  • సభ ముందుకు పురపాలక, జీహెచ్‌ఎంసీ చట్ట సవరణ బిల్లులు
  • సభ ముందుకు ప్రైవేటు వర్సిటీలు, మోటారు వాహనాల చట్ట సవరణ బిల్లులు

10:15 AM, 2 Jan 2026 (IST)

అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం

  • అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం
  • బీఏసీ సమావేశాల నిర్ణయాలను ఉభయ సభల్లో పెట్టనున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • శాసనసభలో మహాత్మాగాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకంపై స్వల్పకాలిక చర్చ
  • పురపాలక, జీహెచ్ఎంసీ చట్ట సవరణల బిల్లులపై అసెంబ్లీలో చర్చ
  • ప్రైవేట్ వర్సిటీలు, మోటారు వాహనాల పన్ను చట్ట సవరణల బిల్లులపై చర్చ
  • అసెంబ్లీలో ఆమోదం అనంతరం మండలిలో బిల్లులపై చర్చ
Last Updated : January 2, 2026 at 10:59 AM IST

