Telangana Assembly Live Updates : అసెంబ్లీ వద్ద భారీ పోలీస్ బందోబస్తు
Published : September 7, 2026 at 9:48 AM IST|
Updated : September 7, 2026 at 10:09 AM IST
Telangana Assembly Live Updates : తెలంగాణ శాసనసభ, శాసనమండలి సమావేశాలు కాసపట్లో ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సందర్భంగా సభలో వాడీవేడి చర్చలు జరగనున్నాయి. వెయ్యి రోజుల ప్రజాపాలనలో సాధించిన విజయాలను ఘనంగా చాటిచెప్పేలా ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతుండగా హామీల అమలులో కాంగ్రెస్ విఫలం అంటూ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు నల్ల టీషర్టులు ధరించి నిరసన తెలిపారు. ఇటీవల తెలంగాణలో దుమారం లేపిన 22ఏ భూముల వ్యవహారంపై ప్రధానంగా అసెంబ్లీలో చర్చించడానికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం.
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అసెంబ్లీ వద్ద భారీ పోలీస్ బందోబస్తు
అసెంబ్లీ వద్ద భారీ పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, బీజేవైఎం, విద్యార్థి సంఘాలు అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో అసెంబ్లీ పరిసరాల్లో మూడంచెల భద్రత ఏర్పాటు చేశారు.
అసెంబ్లీ గేటు వద్ద బీఆర్ఎస్ సభ్యులు, పోలీసుల మధ్య వాగ్వాదం
అసెంబ్లీ గేటు వద్ద బీఆర్ఎస్ సభ్యులు, పోలీసుల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలను పోలీసులు అసెంబ్లీ గేటు వద్ద అడ్డుకున్నారు. నివాదాలతో కూడిన టీషర్టులతో రావద్దని బీఆర్ఎస్ సభ్యులను అడ్డుకోగా, పోలీసుల అభ్యంతరంతో హరీశ్రావు, ఎమ్మెల్యేలు టీ షర్టులు విప్పి బనియన్లతో ఉన్నారు. దాంతో హరీశ్రావు, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అసెంబ్లీ ప్రధాన ద్వారం వద్ద హరీశ్రావును పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
అసెంబ్లీ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద కనీళ్లు పెట్టుకున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే సునీతా లక్ష్మారెడ్డి
అసెంబ్లీ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే సునీతా లక్ష్మారెడ్డి కనీళ్లు పెట్టుకున్నారు. పోలీసులు అమానుషంగా ప్రవర్తించారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. శాసనసభ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద జగదీశ్ రెడ్డి స్పృహ తప్పి పడిపోయారు. పోలీసుల వైఖరిపై బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు మండిపడ్డారు.
కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్న అసెంబ్లీ సమావేశాలు
కాసేపట్లో అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఉదయం పది గంటలకు ప్రారంభం కానుండగా ఈసారి ఉభయ సభలు వాడీవేడిగా జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. తొలిరోజు ప్రధానంగా ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం ఆసక్తికరంగా ఉండనుంది. ముఖ్యమైన నివేదికలను సభ ముందుకు ప్రభుత్వం తీసుకురానుంది. మూడు ప్రధాన అంశాలకు సంబంధించిన నివేదికలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి టేబుల్ చేయనున్నారు.