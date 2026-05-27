TDP Mahanadu -2026 Live Updates: మహానాడు-2026 ప్రారంభం - టీడీపీ కార్యాలయం వద్ద పార్టీ జెండా ఆవిష్కరించిన చంద్రబాబు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 9:39 AM IST

Updated : May 27, 2026 at 10:03 AM IST

TDP Mahanadu 2026 Live Updates : రాష్ట్రంలో పసుపు పండగకు సర్వం సిద్ధమైంది. పొదుపు చర్యలతో ఈసారి హైబ్రిడ్‌ విధానంలో మహానాడు నిర్వహిస్తున్నా పార్టీ కేడర్‌లో ఉత్సాహాన్ని కొనసాగించేలా రెండ్రోజుల షెడ్యూల్‌ రూపొందించారు. పార్టీకి శ్రీరామరక్షగా నిలిచే మహిళలకు, రేపటి తరాన్ని నడిపించే యువతకు అగ్రతాంబూలం ఇచ్చారు. పసుపు జెండా పేదవానికి అండ, ప్రగతికి అంజెండా అని చాటి చెబుతూ 18 వందల 75 క్లస్టర్ల నుంచి లక్షలాది మంది మహా వేడుకలో పాల్గొనేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. 20 రాజకీయ తీర్మానాలను ప్రవేశపెట్టి రాబోయే రోజుల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలను నేతలు శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.

LIVE FEED

9:57 AM, 27 May 2026 (IST)

మహానాడు సందర్భంగా భారీ ప్రకటన అంటూ లోకేశ్‌ పోస్ట్

మహానాడు సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ భారీ ప్రకటన అంటూ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌గా తన తొలి మహానాడు సందర్భంగా భారీ ప్రకటన ఉంటుందని తెలిపారు. నారా లోకేశ్‌ చేసిన పోస్ట్ పట్ల రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.

9:33 AM, 27 May 2026 (IST)

మహానాడుకు విచ్చేసిన సీఎం చంద్రబాబు

టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు మహానాడుకు విచ్చేశారు. మంగళగిరిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ప్రధాన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. టీడీపీ కార్యాలయం వద్ద పార్టీ చంద్రబాబు జెండా ఆవిష్కరించారు. ఇవాళ, రేపు హైబ్రిడ్‌ విధానంలో మహానాడును నిర్వహిస్తారు. ఈసారి 'స్త్రీశక్తి' థీమ్‌తో మహానాడు నిర్వహణ ఉంటుంది.

9:17 AM, 27 May 2026 (IST)

ఇవాళ, రేపు హైబ్రిడ్‌ విధానంలో మహానాడు

నేడు రాష్ట్రంలో టీడీపీ పసుపు పండగ మొదలైంది. రెండు రోజుల మహానాడులో మొత్తం 20 తీర్మానాలు ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఏపీకి చెందినవి 10, తెలంగాణ తీర్మానాలు 4, ఉమ్మడి తీర్మానాలు 4, అండమాన్‌ తీర్మానం ఒకటి, చివరిగా ముఖ్యమైన రాజకీయ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టనున్నారు. తీర్మానాలపై మొత్తం 65 మంది వక్తలు పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి ప్రసంగించనున్నారు. సూటిగా, స్పష్టంగా 3 నుంచి 5 నిమిషాల్లో ప్రసంగం ముగిసేలా నిర్దేశించారు. అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలో ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాలు, అమలు చేసిన హామీలు, సాధించిన పెట్టుబడులు, పరిశ్రమలు, చేపట్టిన సంక్షేమ కార్యక్రమాల గురించి ప్రజలకు వివరించేందుకు, 2029 ఎన్నికలకు ఇప్పటి నుంచే రోడ్‌మ్యాప్‌ సిద్ధం చేసేందుకు ఈ మహానాడు దోహదం చేస్తుందన్న భావన పార్టీ వర్గాల్లో ఉంది.

