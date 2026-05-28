TDP Mahanadu Day2 Live Updates: రెండోరోజు ప్రారంభమైన మహానాడు - ఎన్టీఆర్కు ఘన నివాళులర్పించిన పార్టీ శ్రేణులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 9:55 AM IST|
Updated : May 28, 2026 at 10:10 AM IST
TDP Mahanadu Day2 Live Updates: రెండోరోజు ప్రారంభమైన మహానాడు - మహానాడు వేదికగా ఎన్టీఆర్కు ఘన నివాళులర్పించిన పార్టీ శ్రేణులు - మంగళగిరిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ప్రధాన కార్యక్రమం - మహానాడు ప్రధాన వేదికతో క్లస్టర్ల అనుసంధానం - ఎన్టీఆర్ జయంతి సందర్భంగా మహానాడులో ప్రత్యేక తీర్మానం
సంక్షోభ సమయాల్లో తెలుగు ప్రజలకు టీడీపీ అండగా ఉంటోంది: మంత్రి డీఎస్బీవీ స్వామి
సంక్షోభ సమయాల్లో తెలుగు ప్రజలకు టీడీపీ అండగా ఉంటోందని మంత్రి డీఎస్బీవీ స్వామి తెలిపారు. నీతి, నిజాయతీకి నిలువెత్తు నిదర్శనం ఎన్టీఆర్ అన్నారు. తెలుగుజాతి ఆత్మగౌరవం కోసమే పుట్టిన పార్టీ తెలుగుదేశం అని కొనియాడారు. తెలుగు ప్రజల్లో ఎన్టీఆర్ ఆత్మవిశ్వాసం నింపారని తెలిపారు.
ఎన్టీఆర్ తర్వాత పార్టీ ఉంటుందా అని సందేహం వ్యక్తం చేశారు: సత్యనారాయణమూర్తి
తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం కోసం ఎన్టీఆర్ నిరంతరం కృషిచేశారని బండారు సత్యనారాయణమూర్తి తెలిపారు. ప్రజల్లో అభిమానం పొందిన మహానటుడుగా పేరు పొందారని గుర్తుచేశారు. సినీనటుడికి పరిపాలన తెలుసా, అని ఎగతాళి చేశారన్నారు. తెలుగుజాతి కోసం పార్టీ పెట్టి, సీఎంగా అధికారం చేపట్టి చూపించారని గుర్తుచేశారు. ఎన్టీఆర్ ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్నాయని కొనియాడారు. ఆయన ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు పేరు మార్చారే తప్ప అలాగే ఉన్నాయని గుర్తుచేశారు.
" ఎన్టీఆర్ తర్వాత పార్టీ ఉంటుందా అని సందేహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రానికి దశ దిశ చూపేందుకు చంద్రబాబు రాత్రింబవళ్లు కష్టపడ్డారు. పట్టువదలని సంకల్పంతో లోకేశ్ యువగళం చేపట్టారు. పోలవరాన్ని త్వరలో పూర్తిచేసి సస్యశ్యామలం చేయబోతున్నారు. చిన్న వయస్సులోనే లోకేశ్ ఎంతో అనుభవం సాధించారు. ఎంతోమంది యువకులను లోకేశ్ ప్రోత్సహించారు. లోకేశ్ కృషితో యువ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీకి వచ్చారు." అని బండారు సత్యనారాయణమూర్తి తెలిపారు.
బండారు సత్యనారాయణ ప్రత్యేక తీర్మానం
తెలుగుదేశం మహానాడు చివరిరోజూ ఉత్సాహంగా సాగుతోంది. పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు NTR 103వ జయంతి సందర్భంగా మహానాడు వేదిక నుంచి ఘన నివాళులు అర్పించారు. మంగళగిరి పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలోని NTR విగ్రహానికి చంద్రబాబు సహా పార్టీ ముఖ్య నేతలు నివాళులు అర్పించి వేదిక మీదకు చేరుకున్నారు. ఆ తర్వాత NTRకు నివాళి అర్పిస్తూ బండారు సత్యనారాయణ ప్రత్యేక తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు.
రెండోరోజు ప్రారంభమైన మహానాడు
రెండోరోజు టీడీపీ మహానాడు ప్రారంభమైంది. మహానాడు వేదికగా నేడు ఎన్టీఆర్కు పార్టీ శ్రేణులు ఘన నివాళులర్పించారు. మంగళగిరిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ప్రధాన కార్యక్రమం జరుగుతోంది. క్లస్టర్ల వారీగా చేపట్టిన మహానాడుకు టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు హాజరయ్యారు. మహానాడు ప్రధాన వేదికతో రాష్ట్రంలోని క్లస్టర్ల అనుసంధానం చేశారు. పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా తొలిసారి హైబ్రిడ్ విధానంలో మహానాడును నిర్వహించారు. ఎన్టీఆర్ జయంతి సందర్భంగా నేడు మహానాడులో ప్రత్యేక తీర్మానం చేపట్టనున్నారు.