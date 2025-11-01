ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై ప్రధాని మోదీ దిగ్భ్రాంతి - రూ.2 లక్షలు పరిహారం

Srikakulam Stamped in Kasibugga
Srikakulam Stamped in Kasibugga (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2025 at 12:58 PM IST

Updated : November 1, 2025 at 1:59 PM IST

Stampede at Kasibugga Venkateswara Swamy Temple : ఏపీలోని శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో తొక్కిసలాట జరిగింది. ఏకాదశి సందర్భంగా ఆలయానికి భక్తులు భారీగా వచ్చారు. ఆలయానికి భారీగా వచ్చిన భక్తుల మధ్య తోపులాట, తొక్కిసలాట జరగడంతో తొమ్మిది మంది మృతి చెందారు. తొక్కిసలాటలో మరికొంత మంది భక్తులు స్పృహ తప్పి పడిపోయారు. ఈ ఘటనపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. బాధితులకు మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలు అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

LIVE FEED

1:59 PM, 1 Nov 2025 (IST)

ఆలయ నిర్వాహకుడు హరిముకుంద్‌పండాను పిలిపించిన కలెక్టర్‌, ఎస్పీ

  • ఆలయ నిర్వాహకుడు హరిముకుంద్‌పండాను పిలిపించిన కలెక్టర్‌, ఎస్పీ
  • ఆలయంలో హరిముకుంద్‌పండా నుంచి వివరాలు సేకరించిన కలెక్టర్‌, ఎస్పీ
  • పలాస ప్రభుత్వాస్పత్రికి వెళ్తున్న కలెక్టర్‌, ఎస్పీ
  • కాసేపట్లో క్షతగాత్రులను పరామర్శించనున్న కలెక్టర్‌, ఎస్పీ
  • సా. 5 లోపు శవపరీక్షలు నిర్వహించి కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించాలని కలెక్టర్‌ ఆదేశం

1:55 PM, 1 Nov 2025 (IST)

కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై ప్రధాని మోదీ దిగ్భ్రాంతి

  • కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై ప్రధాని మోదీ దిగ్భ్రాంతి
  • క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నా: ప్రధాని
  • మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షలు పరిహారం ప్రకటించిన ప్రధాని
  • క్షతగాత్రులకు రూ.50 వేలు చొప్పున పరిహారం ప్రకటించిన ప్రధాని

1:46 PM, 1 Nov 2025 (IST)

కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు దిగ్భ్రాంతి

  • కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు దిగ్భ్రాంతి
  • మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపిన కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు
  • క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులకు కేంద్రమంత్రి ఆదేశం
  • భోపాల్‌లో కార్యక్రమం రద్దు చేసుకుని పలాస బయల్దేరిన రామ్మోహన్‌నాయుడు

1:46 PM, 1 Nov 2025 (IST)

ఆలయంలో రెయిలింగ్‌ ఊడిపడి 9 మంది భక్తులు మృతి

  • శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలోని ఆలయంలో విషాద ఘటన
  • ఆలయంలో రెయిలింగ్‌ ఊడిపడి 9 మంది భక్తులు మృతి
  • మృతుల్లో 8 మంది మహిళలు, 12 ఏళ్ల బాలుడు
  • శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ విజయ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో ఘటన
  • శ్రీకాకుళం జిల్లా: ఏకాదశి సందర్భంగా ఆలయానికి భారీగా వచ్చిన భక్తులు
  • మొదటి అంతస్తులోని స్వామివారి దర్శనం కోసం మెట్లు ఎక్కుతుండగా ఘటన
  • భక్తులు మెట్లు ఎక్కుతుండగా రద్దీ కారణంగా ఊడిపడిన రెయిలింగ్‌
  • రెయిలింగ్‌ ఊడిపోవడంతో ఒకరిపై ఒకరు పడిన భక్తులు, 9 మంది మృతి
  • గాయపడిన 25 మందికి పలాస ఆస్పత్రిలో చికిత్స, ఇద్దరి పరిస్థితి విషమం
  • మెరుగైన వైద్యం కోసం ఇద్దరిని శ్రీకాకుళం రిమ్స్‌కు తరలింపు
  • మృతులు వై.చిన్నమ్మి, ఆర్‌.విజయ, ఎం.నేలమ్మగా గుర్తింపు
  • మృతులు డి.రాజేశ్వరి, సీహెచ్‌.పశోదామిగా గుర్తింపు

1:40 PM, 1 Nov 2025 (IST)

కాశీబుగ్గ ఆలయంలో తొక్కిసలాట విషాదకరం: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌

  • కాశీబుగ్గ ఆలయంలో తొక్కిసలాట విషాదకరం: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌
  • తొక్కిసలాట ఘటన తీవ్రంగా కలచివేసింది: పవన్‌కల్యాణ్
  • మృతుల ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ప్రార్థిస్తున్నా: పవన్‌కల్యాణ్
  • క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలి: పవన్‌ కల్యాణ్
  • సహాయక చర్యలపై ప్రభుత్వం దిశానిర్దేశం చేసింది: పవన్‌ కల్యాణ్
  • బాధిత కుటుంబాలను ప్రభుత్వం ఆదుకొంటుంది: పవన్‌ కల్యాణ్
  • ప్రైవేట్ వ్యక్తుల నిర్వహణలో ఉన్న ఆలయంలో ఘటనపై విచారణ చేపడతాం: పవన్‌
  • ఆలయాల్లో క్యూ లైన్ల నిర్వహణ పకడ్బందీగా చేపట్టాలి: పవన్‌ కల్యాణ్
  • భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ఆలయాల్లో పోలీసు బందోబస్తు, మెడికల్ క్యాంప్స్ పెట్టాలి: పవన్‌

1:28 PM, 1 Nov 2025 (IST)

ఇతర ప్రాంతాల నుంచి అంబులెన్స్‌లను తెప్పించిన అధికారులు

  • శ్రీకాకుళం: ఇతర ప్రాంతాల నుంచి అంబులెన్స్‌లను తెప్పించిన అధికారులు
  • ఆలయం వద్ద సహాయచర్యలు చేపట్టిన పోలీసులు, రెవెన్యూ, ఫైర్‌ సిబ్బంది
  • ఘటనాస్థలిలో సహాయచర్యలు పర్యవేక్షిస్తున్న ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష

1:26 PM, 1 Nov 2025 (IST)

కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై మంత్రి లోకేష్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి

  • కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటనపై మంత్రి లోకేష్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
  • పలువురు భక్తులు మృతి చెందడం బాధాకరం: నారా లోకేష్
  • మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపం: నారా లోకేష్
  • క్షతగాత్రులకు ప్రభుత్వం మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందిస్తోంది: లోకేష్
  • ఘటనపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీషతో మాట్లాడాను: లోకేష్
  • బాధితులకు తక్షణ సహాయం అందజేయాలని ఆదేశించాను: నారా లోకేష్

1:25 PM, 1 Nov 2025 (IST)

కాశీబుగ్గ ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన హోంమంత్రి అనిత

  • కాశీబుగ్గ ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన హోంమంత్రి అనిత
  • ఘటనపై ఎస్పీ, పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడిన అనిత
  • ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించిన హోంమంత్రి అనిత
  • సహాయచర్యలు ముమ్మరం చేయాలని హోంమంత్రి అనిత ఆదేశం
  • గాయపడిన వారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని ఆదేశించిన హోంమంత్రి
  • ప్రతి వారం 1500 నుంచి 2 వేల మంది భక్తులు దర్శనం కోసం వస్తారు: హోంమంత్రి
  • ఆలయం మొదటి అంతస్తులో ఉంటుంది: హోంమంత్రి అనిత
  • 20 మెట్లు ఎక్కి పైకి వెళ్లే క్రమంలో రెయిలింగ్‌ ఊడిపడింది: హోంమంత్రి
  • రెయిలింగ్‌ ఊడిపడటంతో ఒకరిపై ఒకరు పడి తొక్కిసలాట జరిగింది: హోంమంత్రి
  • తొక్కిసలాటలో మహిళా భక్తులు మృతిచెందడం బాధాకరం: హోంమంత్రి అనిత
  • తొక్కిసలాట ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించాం: హోంమంత్రి అనిత
  • గాయపడినవారికి ప్రాణాపాయం లేదని తెలుస్తోంది: హోంమంత్రి అనిత

1:07 PM, 1 Nov 2025 (IST)

నాలుగేళ్ల క్రితం ఆలయ నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించిన హరిముకుంద్‌ పండా

  • కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ ధర్మకర్త హరిముకుంద్‌పండా
  • 12 ఎకరాల సొంత భూమిలో గుడిని నిర్మించిన హరిముకుంద్‌ పండా
  • శ్రీకాకుళం: కొత్తగా నిర్మించిన ఆలయంలో మే నెలలో దర్శనాలు ప్రారంభం
  • నాలుగేళ్ల క్రితం ఆలయ నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించిన హరిముకుంద్‌ పండా
  • సుమారు రూ.20 కోట్లతో ఆలయాన్ని నిర్మించిన హరిముకుంద్‌పండా

12:54 PM, 1 Nov 2025 (IST)

కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాటపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

  • కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాటపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు
  • కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట ఘటన కలచివేసింది: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు
  • దురదృష్టకర ఘటనలో భక్తుల మరణం అత్యంత విషాదకరం: చంద్రబాబు
  • మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు
  • గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని చంద్రబాబు ఆదేశం
  • ఘటనాస్థలికి వెళ్లి సహాయచర్యలను పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించిన చంద్రబాబు

12:54 PM, 1 Nov 2025 (IST)

శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో తొక్కిసలాట, తొమ్మిది మంది మృతి

  • శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో తొక్కిసలాట, తొమ్మిది మృతి
  • శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో తొక్కిసలాట
  • తొక్కిసలాటలో స్పృహతప్పి పడిపోయిన మరికొంతమంది భక్తులు
  • శ్రీకాకుళం జిల్లా: ఏకాదశి సందర్భంగా ఆలయానికి భారీగా వచ్చిన భక్తులు
  • ఆలయానికి భారీగా వచ్చిన భక్తుల మధ్య తోపులాట, తొక్కిసలాట
Last Updated : November 1, 2025 at 1:59 PM IST

