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LIVE UPDATES : కేసీఆర్ చేసిన రూ.8 లక్షల 11 వేల కోట్ల అప్పులకు ఏడాదికి రూ.75 కోట్ల వడ్డీ కడుతున్నాం: సీఎం

Smart Ration Cards Distribution Live Updates
Smart Ration Cards Distribution Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2026 at 2:49 PM IST

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Updated : August 15, 2026 at 4:58 PM IST

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CM Revanth to Distribute Smart Ration Cards Live Updates : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3.43 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులకు సంబంధించిన స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. సంగారెడ్డిలోని అంబేడ్కర్ స్టేడియంలో జరగనున్న రాష్ట్ర స్థాయి కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈ ప్రక్రియను కాసేపట్లో లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. దీంతో పాటు రాష్ట్రంలో 33 జిల్లా కేంద్రాల్లో ఏకకాలంలో పంపిణీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం, పౌర సరఫరాల శాఖ ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,06,28,092 ఆహార భద్రత కార్డుల ద్వారా 3.43 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులు ఆహార భద్రత పరిధిలో ఉన్నారు. స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల ప్రవేశంతో ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలో పారదర్శకత, సామర్థ్యం, లబ్ధిదారుల సౌలభ్యం మరింత పెరుగుతాయని ప్రభుత్వం విశ్వసిస్తోంది.

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4:57 PM, 15 Aug 2026 (IST)

కేసీఆర్ చేసిన రూ.8 లక్షల 11 వేల కోట్ల అప్పులకు ఏడాదికి రూ.75 కోట్ల వడ్డీ కడుతున్నాం: సీఎం

కేసీఆర్ చేసిన రూ.8 లక్షల 11 వేల కోట్ల అప్పులకు ఏడాదికి రూ. 75 కోట్ల వడ్డీ కడుతున్నామని సీఎం అన్నారు. విధ్వంసం నుంచి వికాసం వైపు రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. సంక్షోభంలో ఉన్నా సంక్షేమం కొనసాగిస్తున్నామన్నారు. 12 ఏళ్ల బీజేపీ పాలన, 10 ఏళ్ల బీఆర్‌ఎస్ పాలన, రెండేళ్ల మా పాలనను పోల్చి చూడండని కోరారు. ఎస్సీ వర్గీకరణను సాధించింది తెలంగాణ అని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

4:53 PM, 15 Aug 2026 (IST)

మీకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చే బాధ్య మాది, ఆదుకునే బాధ్యత మాది: సీఎం

మన పిల్లలకు మాత్రం కేసీఆర్‌ ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి విమర్శించారు. 6 నెలలకు ఒకసారి నోటిఫికేషన్లు వస్తాయని, నిరుద్యోగులు చదువుకోవాలని కోరారు. నిరుద్యోగులు ఎవరి ప్రలోభాలకు గురికావద్దని సూచించారు. మీకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చే బాధ్యత, ఆదుకునే బాధ్యత తమదని హామీ ఇచ్చారు.

4:42 PM, 15 Aug 2026 (IST)

వరి వేసుకుంటే ఉరి వేసుకున్నట్లే అని ఆనాడు కేసీఆర్ అన్నారు: సీఎం

రేషన్‌లో సన్న బియ్యం ఇవ్వడంతోనే మార్కెట్‌లో బియ్యం రేట్లు తగ్గాయని సీఎం చెప్పారు. కాంగ్రెస్ వస్తే కరెంట్ పోతుంది అన్నారని, ఏనాడైనా పోయిందా అని ప్రశ్నించారు. వరి వేసుకుంటే, ఉరి వేసుకున్నట్లే అని ఆనాడు కేసీఆర్ అన్నారన్న సీఎం, కేసీఆర్ మాత్రం ఆయన పొలంలో వందలాది ఎకరాలు వరి పండిస్తున్నారని చెప్పారు.

4:26 PM, 15 Aug 2026 (IST)

రేషన్‌కార్డు అనేది మీ ఆత్మగౌరవం: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

రేషన్‌కార్డు అనేది కేవలం బియ్యం తెచ్చిపెట్టే సాధనం కాదని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి అన్నారు. ఈ రేషన్‌కార్డు అనేది మీ ఆత్మగౌరవమన్నారు. ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆకలి తీర్చే కార్డని చెప్పారు. రేషన్‌ అనే వ్యవస్థను ప్రారంభించిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ అని సీఎం తెలిపారు. ఇందిరాగాంధీని ఆదర్శంగా తీసుకుని పేదలకు సంక్షేమాన్ని అందిస్తున్నామని చెప్పారు.

4:13 PM, 15 Aug 2026 (IST)

పేదవాడిని కాపాడుకునే బాధ్యత ప్రభుత్వానిది: మంత్రి రాజనర్సింహ

పేదలకు సుమారు 25 లక్షల ఎకరాల భూమి ఇచ్చిన ఘనత కాంగ్రెస్‌దని మంత్రి రాజనర్సింహ అన్నారు. జాతీయస్థాయిలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గొప్ప పథకాలు, చట్టాలు తీసుకువచ్చిందన్నారు. ఆరోగ్యశ్రీ తీసుకువచ్చి పేదలకు ఉచిత వైద్యం అందించామని చెప్పారు. ఆరోగ్య శ్రీ పథకాన్ని రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షలకు పెంచామని చెప్పారు. పేదవాడిని కాపాడుకునే బాధ్యత తమ ప్రభుత్వానిదని మంత్రి చెప్పారు. బీఆర్‌ఎస్ పాలనలో ఒక్క కొత్త రేషన్‌కార్డు కూడా ఇవ్వలేదని మంత్రి ఆరోపించారు.

4:05 PM, 15 Aug 2026 (IST)

ఏ రాష్ట్రంలో లేని పథకాలు ఇక్కడ అమలు చేస్తున్నాం: మహేశ్‌కుమార్​ గౌడ్​

స్మార్ట్‌ రేషన్‌కార్డు అంటే కుటుంబానికి గౌరవమని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్ అన్నారు. స్మార్ట్‌ రేషన్‌కార్డు అంటే ఆహార భద్రత, ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఒక గుర్తింపని చెప్పారు. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని పథకాలు ఇక్కడ అమలు చేస్తున్నామని చెప్పారు.

4:02 PM, 15 Aug 2026 (IST)

మీ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి బాగా పని చేస్తున్నారని కేంద్రమంత్రులు చెప్పారు: మంత్రి వివేక్‌

ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగడం లేదని మంత్రి వివేక్‌ అన్నారు. దిల్లీ వెళ్లినప్పుడు కేంద్రమంత్రులు కూడా మన పథకాలను మెచ్చుకున్నారని తెలిపారు. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి బాగా పని చేస్తున్నారని కేంద్రమంత్రులు చెప్పారని మంత్రి వివేక్‌ తెలిపారు. యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని సీఎం కృషి చేస్తున్నారని చెప్పారు.

3:53 PM, 15 Aug 2026 (IST)

అర్హత ఉన్నవారందరికీ రేషన్‌కార్డులు ఇస్తాం: మంత్రి ఉత్తమ్

అర్హత ఉన్నవారందరికీ రేషన్‌కార్డులు ఇస్తామని మంత్రి ఉత్తమ్ తెలిపారు. కోటి 6 లక్షల మందికి కొత్తగా రేషన్‌కార్డులు ఇస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ ఏడాది 150 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు చేశామన్నారు.

3:48 PM, 15 Aug 2026 (IST)

ఈరోజు రాష్ట్ర చరిత్రలో పండుగలా గుర్తుండిపోతుంది: మంత్రి ఉత్తమ్

ఈరోజు రాష్ట్ర చరిత్రలో పండుగలా గుర్తుండిపోతుందని మంత్రి ఉత్తమ్ ఉన్నారు. రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వం కొత్త రేషన్‌కార్డులు ఇవ్వలేదన్నారు. 3.42 కోట్ల మందికి కోటి 6 లక్షల రేషన్‌కార్డులు పంపిణీ చేస్తున్నామని చెప్పారు. గతంలో రేషన్‌లో దొడ్డు బియ్యం వచ్చేవి, 80 శాతం మంది దొడ్డు బియ్యం తినేవారు కాదని ఉత్తమ్​ అన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక సన్న బియ్యానికి రూ.500 బోనస్ ఇచ్చి కొంటున్నామని మంత్రి ఉత్తమ్ తెలిపారు. మనిషికి 6 కిలోలు చొప్పున ఉచితంగా సన్న బియ్యం ఇస్తున్నామన్నారు. దేశంలో మరే రాష్ట్రంలో సన్న బియ్యం ఇవ్వడం లేదన్నారు.

3:43 PM, 15 Aug 2026 (IST)

కొత్త స్మార్ట్‌ రేషన్‌కార్డుల పంపిణీ - సభా వేదికపైకి సీఎం, మంత్రులు

సంగారెడ్డిలో పర్యటిస్తున్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి మాజీ ప్రధానులు నెహ్రూ, రాజీవ్‌గాంధీ విగ్రహాలను సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. అంబేడ్కర్ స్టేడియంలో బహిరంగ సభకు హాజరయ్యారు. కొత్త స్మార్ట్‌ రేషన్‌కార్డుల పంపిణీని ప్రారంభించ‌నున్నారు. సీఎం వెంట మంత్రులు ఉత్తమ్, రాజనర్సింహ, వివేక్, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌గౌడ్, జగ్గారెడ్డి ఉన్నారు.

3:39 PM, 15 Aug 2026 (IST)

కాసేపట్లో కొత్త స్మార్ట్‌ రేషన్‌కార్డుల పంపిణీ

సంగారెడ్డిలో పర్యటిస్తున్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి మాజీ ప్రధానులు నెహ్రూ, రాజీవ్‌గాంధీ విగ్రహాలను సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. అనంతరం అంబేడ్కర్ స్టేడియంలో బహిరంగ సభకు హాజరయ్యారు. కొత్త స్మార్ట్‌ రేషన్‌కార్డుల పంపిణీని ప్రారంభించ‌నున్నారు.

3:25 PM, 15 Aug 2026 (IST)

మాజీ ప్రధానులు నెహ్రూ, రాజీవ్‌గాంధీ విగ్రహాలను ఆవిష్కరించిన సీఎం

సంగారెడ్డిలో మాజీ ప్రధానులు నెహ్రూ, రాజీవ్‌గాంధీ విగ్రహాలను సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. అనంతరం అంబేడ్కర్ స్టేడియంలో బహిరంగ సభకు హాజరుకానున్నారు. కొత్త స్మార్ట్‌ రేషన్‌కార్డుల పంపిణీని ప్రారంభించ‌నున్నారు.

3:17 PM, 15 Aug 2026 (IST)

సంగారెడ్డికి చేరుకున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి సంగారెడ్డి చేరుకున్నారు. మాజీ ప్రధానులు నెహ్రూ, రాజీవ్‌గాంధీ విగ్రహాలను ఆవిష్కరించనున్నారు. అనంతరం అంబేడ్కర్ స్టేడియంలో బహిరంగ సభకు హాజరుకానున్నారు. కొత్త స్మార్ట్‌ రేషన్‌కార్డుల పంపిణీ ప్రారంభించ‌నున్నారు.

2:47 PM, 15 Aug 2026 (IST)

సంగారెడ్డి బ‌య‌లుదేరిన ముఖ్య‌మంత్రి రేవంత్ రెడ్డి

సంగారెడ్డిలో కొత్త స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కోసం ముఖ్య‌మంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి ఉత్త‌మ్ కుమార్ రెడ్డి ఎంసీఆర్ హెచ్ ఆర్డీ నుంచి బ‌య‌లుదేరి వెళ్లారు. సంగారెడ్డిలోని అంబేద్కర్ స్టేడియంలో ఈ వేడుకను ప్రారంభించ‌నున్నారు. అనంత‌రం అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన భారీ బ‌హిరంగ‌స‌భ‌లో పాల్గొనున్నారు.

1:24 PM, 15 Aug 2026 (IST)

మరికాసేపట్లో కొత్త స్మార్ట్​ రేషన్​ కార్డుల పంపిణీ

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్త స్మార్ట్‌ రేషన్‌కార్డులు పంపిణీ జరగనుంది. సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి సంగారెడ్డిలో స్మార్ట్‌ రేషన్‌ కార్డులు పంపిణీ ప్రారంభించనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కోటీ 5 లక్షల స్మార్ట్ రేషన్‌కార్డుల పంపిణీ చేయనున్నారు. ప్రభుత్వం సెక్యూరిటీ ఫీచర్లతో స్మార్ట్‌రేషన్‌ కార్డులు సిద్ధం చేసింది.

Last Updated : August 15, 2026 at 4:58 PM IST

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