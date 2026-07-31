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LIVE UPDATES : ఆప్త మిత్రున్ని కోల్పోయా : సుదర్శన్​ రెడ్డి మృతి పట్ల కేసీఆర్‌ దిగ్భ్రాంతి

PEDDI SUDARSHAN REDDY
PEDDI SUDARSHAN REDDY (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 31, 2026 at 8:05 AM IST

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Live Updates on Peddi Sudarshan Reddy : తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు, బీఆర్​ఎస్​ మాజీ ఎమ్మెల్యే (నర్సంపేట) పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి కన్నుమూశారు. గురువారం అర్ధరాత్రి 12 గంటల 51 నిమిషాలకు తుది శ్వాస విడిచినట్లు యశోద ఆస్పత్రి వైద్యులు ప్రకటించారు. పెద్ది మృతితో కుటుంబ సభ్యుల రోదనలు మిన్నంటాయి. బీఆర్​ఎస్ నేతలు ఆయన భౌతిక కాయానికి ఆస్పత్రిలో నివాళి అర్పించారు. స్వగ్రామం నల్లబెల్లిలో ఇవాళ పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి.

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7:57 AM, 31 Jul 2026 (IST)

ఆయన కోలుకుని తిరిగి ప్రజల మధ్యకు వస్తారనే ఆశతో ఎదురుచూశాం : కేటీఆర్

తెలంగాణ ఉద్యమ సహచరుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే, పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మరణం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందని కేటీఆర్ అన్నారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సమయంలో ఆయన కోలుకుని తిరిగి ప్రజల మధ్యకు వస్తారనే ఆశతో ఎదురుచూశామన్నారు. కానీ, ఆయన ఇక మన మధ్య లేరన్న వార్త ఎంతో బాధాకరమని తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం జరిగిన ఉద్యమంలో ఆయన పోషించిన పాత్ర చిరస్మరణీయమన్న కేటీఆర్ ఉద్యమ ఆశయాలను జీవితాంతం నమ్మి, ప్రజల పక్షాన నిలబడి, పార్టీ బలోపేతానికి అంకితభావంతో పనిచేశారన్నారు. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మరణం భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీకి మాత్రమే కాదు, తెలంగాణ సమాజానికి కూడా తీరని లోటని విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన చూపిన నిబద్ధత, సేవా తపన, ఉద్యమ స్ఫూర్తి పార్టీ కార్యకర్తలకు ఎల్లప్పుడూ స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తాయని చెప్పారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు అభిమానులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు.

7:53 AM, 31 Jul 2026 (IST)

పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డి మరణం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది: హరీశ్‌రావు

పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డి మరణం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిందని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. సుదర్శన్‌రెడ్డి లేరన్న వార్త జీర్ణించుకోవడం కష్టమని అన్నారు. ఉద్యమ స్ఫూర్తిని జీవితాంతం నిలబెట్టిన వ్యక్తిగా సుదర్శన్‌రెడ్డి అమరుడు అని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని హరీశ్‌రావు ప్రార్థించారు.

7:52 AM, 31 Jul 2026 (IST)

తెలంగాణనే శ్వాసగా, నీతి నిజాయతీతో సుదర్శన్‌రెడ్డి జీవించారు: కేసీఆర్‌

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమకారులు, నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డి మృతిపట్ల మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. తానొక ఆప్త మిత్రున్ని కోల్పోయానని, ఉద్యమ సహచరున్ని కోల్పోయానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సుదర్శన్‌రెడ్డి కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపిన ఆయన పెద్ది కుటుంబానికి పార్టీ అండగా ఉంటుందని తెలిపారు. తెలంగాణనే శ్వాసగా, నీతి నిజాయతీతో పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డి జీవించారని, ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం నేటి యువతకు ఆదర్శమని అన్నారు. మొక్కవోని ధైర్యంతో ఉద్యమించిన ధీరుడు సుదర్శన్‌రెడ్డి అని ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి అని ప్రార్థించారు.

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