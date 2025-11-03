ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొట్టిన కంకర లారీ, 20 మంది మృతి

ROAD ACCIDENT IN RANGAREDDY DIST Live Upadates
ROAD ACCIDENT IN RANGAREDDY DIST Live Upadates (Road Accident)


By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 3, 2025 at 8:38 AM IST

|

Updated : November 3, 2025 at 9:11 AM IST

ROAD ACCIDENT IN RANGAREDDY DIST Live Upadates : రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. చేవెళ్ల మండలంలోని మీర్జాగూడ సమీపంలో ఆర్టీసీ బస్సును కంకర లోడుతో వెళ్తున్న లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో 20 మంది మృతిచెందారు. ఆర్టీసీ బస్సులోని పలువురు ప్రయాణికులకు గాయాలయ్యాయి. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో తాండూరు ఆర్టీసీ డిపోనకు చెందిన ఈ బస్సులో 70 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లుగా ప్రాథమిక సమాచారం. సహాయక చర్యలు చేపట్టిన పోలీసులు : బస్సుపై కంకరలోడు ఒక్కసారిగా పడిపోయింది. దీంతో అందులో ఉన్న ప్రయాణికులు అందులో కూరుకుపోయారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలను చేపట్టారు. ఈ ప్రమాదంతో హైదరాబాద్​ -బీజాపూర్​ రహదారిపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్​ ఏర్పడింది. దీంతో వికారాబాద్​ మార్గంలో పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.

LIVE FEED

9:04 AM, 3 Nov 2025 (IST)

రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంపై విచారం వ్యక్తం చేసిన సీఎం

  • రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంపై విచారం వ్యక్తం చేసిన సీఎం
  • తక్షణం ఘటనాస్థలికి వెళ్లి సహాయచర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు సీఎం ఆదేశం
  • సహాయ చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్‌ను ఆదేశించిన సీఎం
  • ప్రమాద వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేయాలని సీఎం ఆదేశం
  • క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సీఎస్‌, డీజీపీకి ఆదేశం
  • క్షతగాత్రులను హైదరాబాద్‌కు తరలించి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశం
  • అందుబాటులో ఉన్న మంత్రులు ఘటనాస్థలికి వెళ్లి పర్యవేక్షించాలని ఆదేశం

9:02 AM, 3 Nov 2025 (IST)

రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, 19 మంది మృతి

  • చేవెళ్ల మం. మీర్జాగూడ వద్ద బస్సును ఢీకొట్టిన కంకర లారీ
  • బస్సు, లారీ డ్రైవర్లు సహా 19 మంది ప్రయాణికులు మృతి
  • పలువురు ప్రయాణికులకు గాయాలు, ముగ్గురి పరిస్థితి విషమం
  • క్షతగాత్రులను చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలింపు
  • రంగారెడ్డి : మృతుల్లో 10 నెలల చిన్నారి, తల్లి
  • ప్రయాణికుల ఆర్తనాదాలతో హృదయవిదారక వాతావరణం
  • సహాయచర్యలో పాల్గొన్న చేవెళ్ల సీఐ భూపాల్ శ్రీధర్‌కు గాయాలు
  • సీఐ కాళ్లపైకి జేసీబీ ఎక్కడంతో గాయాలు, చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలింపు
  • ప్రమాదం నుంచి సురక్షితంగా బయటపడిన బస్సు కండక్టర్‌ రాధ
  • బస్సులో చిక్కుకున్నవారిలో 15 మందిని బయటకు తీసిన సిబ్బంది
  • ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 70 మంది ప్రయాణికులు

8:58 AM, 3 Nov 2025 (IST)

రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదంపై మంత్రి పొన్నం దిగ్భ్రాంతి

  • ఘటనకు గల కారణాలపై ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి తో, క్షతగాత్రులకు నాణ్యమైన వైద్యం అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ తో ఫోన్ లో మాట్లాడారు.
  • కంకర లోడు తో ఉన్న టిప్పర్ రోడ్డు రాంగ్ రూట్లో వచ్చి బస్సు ను ఢీకొట్టినట్టు అధికారులు తెలిపారు.
  • హుటాహుటిన ఆర్టీసీ అధికారులు ఘటన స్థలానికి వెళ్లాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఆదేశించారు.

8:49 AM, 3 Nov 2025 (IST)

రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, 17 మంది మృతి

  • చేవెళ్ల మం. మీర్జాగూడ వద్ద బస్సును ఢీకొట్టిన కంకర లారీ
  • బస్సు, లారీ డ్రైవర్లు సహా 15 మంది ప్రయాణికులు మృతి
  • పలువురు ప్రయాణికులకు గాయాలు, ముగ్గురి పరిస్థితి విషమం
  • క్షతగాత్రులను చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలింపు
  • రంగారెడ్డి: మృతుల్లో 10 నెలల చిన్నారి, తల్లి
  • ప్రయాణికుల ఆర్తనాదాలతో హృదయవిదారక వాతావరణం
  • సహాయచర్యలో పాల్గొన్న చేవెళ్ల సీఐ భూపాల్ శ్రీధర్‌కు గాయాలు
  • సీఐ కాళ్లపైకి జీసీబీ ఎక్కడంతో గాయాలు, చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలింపు
  • ప్రమాదం నుంచి సురక్షితంగా బయటపడిన బస్సు కండక్టర్‌ రాధ
  • ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 70 మంది ప్రయాణికులు

8:35 AM, 3 Nov 2025 (IST)

రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, 15 మంది మృతి

  • రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, 15 మంది మృతి
  • బస్సు, లారీ డ్రైవర్లతో పాటు 13 మంది ప్రయాణికులు మృతి
  • పలువురు ప్రయాణికులకు గాయాలు, ముగ్గురి పరిస్థితి విషమం
  • క్షతగాత్రులను చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలింపు
  • చేవెళ్ల మం. మీర్జాగూడ వద్ద బస్సును ఢీకొట్టిన కంకర లారీ
  • ప్రయాణికుల ఆర్తనాదాలతో హృదయవిదారక వాతావరణం
  • ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 70 మంది ప్రయాణికులు
  • హైదరాబాద్‌-బీజాపూర్‌ జాతీయరహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం
  • తాండూరు నుంచి హైదరాబాద్‌ వెళ్తున్న బస్సును ఢీకొన్న కంకర లారీ
  • లారీలో ఉన్న కంకర పడడంతో బస్సులో కూరుకుపోయిన ప్రయాణికులు
ETV Bharat Logo

