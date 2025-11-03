- రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంపై విచారం వ్యక్తం చేసిన సీఎం
- తక్షణం ఘటనాస్థలికి వెళ్లి సహాయచర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు సీఎం ఆదేశం
- సహాయ చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ను ఆదేశించిన సీఎం
- ప్రమాద వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేయాలని సీఎం ఆదేశం
- క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సీఎస్, డీజీపీకి ఆదేశం
- క్షతగాత్రులను హైదరాబాద్కు తరలించి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశం
- అందుబాటులో ఉన్న మంత్రులు ఘటనాస్థలికి వెళ్లి పర్యవేక్షించాలని ఆదేశం
LIVE UPDATES : ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొట్టిన కంకర లారీ, 20 మంది మృతి
Published : November 3, 2025 at 8:38 AM IST|
Updated : November 3, 2025 at 9:11 AM IST
ROAD ACCIDENT IN RANGAREDDY DIST Live Upadates : రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. చేవెళ్ల మండలంలోని మీర్జాగూడ సమీపంలో ఆర్టీసీ బస్సును కంకర లోడుతో వెళ్తున్న లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో 20 మంది మృతిచెందారు. ఆర్టీసీ బస్సులోని పలువురు ప్రయాణికులకు గాయాలయ్యాయి. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో తాండూరు ఆర్టీసీ డిపోనకు చెందిన ఈ బస్సులో 70 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లుగా ప్రాథమిక సమాచారం. సహాయక చర్యలు చేపట్టిన పోలీసులు : బస్సుపై కంకరలోడు ఒక్కసారిగా పడిపోయింది. దీంతో అందులో ఉన్న ప్రయాణికులు అందులో కూరుకుపోయారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలను చేపట్టారు. ఈ ప్రమాదంతో హైదరాబాద్ -బీజాపూర్ రహదారిపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. దీంతో వికారాబాద్ మార్గంలో పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.
రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంపై విచారం వ్యక్తం చేసిన సీఎం
రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, 19 మంది మృతి
- చేవెళ్ల మం. మీర్జాగూడ వద్ద బస్సును ఢీకొట్టిన కంకర లారీ
- బస్సు, లారీ డ్రైవర్లు సహా 19 మంది ప్రయాణికులు మృతి
- పలువురు ప్రయాణికులకు గాయాలు, ముగ్గురి పరిస్థితి విషమం
- క్షతగాత్రులను చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలింపు
- రంగారెడ్డి : మృతుల్లో 10 నెలల చిన్నారి, తల్లి
- ప్రయాణికుల ఆర్తనాదాలతో హృదయవిదారక వాతావరణం
- సహాయచర్యలో పాల్గొన్న చేవెళ్ల సీఐ భూపాల్ శ్రీధర్కు గాయాలు
- సీఐ కాళ్లపైకి జేసీబీ ఎక్కడంతో గాయాలు, చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలింపు
- ప్రమాదం నుంచి సురక్షితంగా బయటపడిన బస్సు కండక్టర్ రాధ
- బస్సులో చిక్కుకున్నవారిలో 15 మందిని బయటకు తీసిన సిబ్బంది
- ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 70 మంది ప్రయాణికులు
