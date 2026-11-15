Ramoji Rao 90th Birth Anniversary Celebrations : రామోజీరావు జయంతి - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రూపు ఉద్యోగుల బైక్ ర్యాలీలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 9:23 AM IST|
Updated : November 15, 2026 at 10:17 AM IST
Ramoji Rao 90th Birth Anniversary celebrations 2026 : రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో రామోజీ గ్రూపు ఉద్యోగులు బైక్ ర్యాలీలు నిర్వహించారు. తిరుపతి, కాకినాడ, గుంటూరు, కడప తదితర ప్రాంతాల్లో బైక్ ర్యాలీలు చేపట్టారు. తిరుపతిలో మార్గదర్శి కార్యాలయం నుంచి ప్రారంభమైన బైక్ ర్యాలీ తుడా కార్యాలయం కూడలి, శ్రీనివాసం, మామిడికాయల మండి, అన్నమయ్య కూడలి, ఎంఆర్ పల్లి కూడలి, బాలాజీ కాలనీ మీదుగా కొనసాగింది.
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రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా గుడివాడలో మార్గదర్శి ఆధ్వర్యంలో బైక్ ర్యాలీ
రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా గుడివాడలో మార్గదర్శి ఆధ్వర్యంలో బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. మార్గదర్శి కార్యాలయం నుంచి ప్రధాన రహదారుల మీదగా బైక్ ర్యాలీ చేపట్టారు. అనంతరం గుడివాడ బైపాస్ రోడ్డులోని మమత వృద్ధాశ్రమంలో పండ్లు పంపిణీ చేశారు.
రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా కర్నూలులో బైక్ ర్యాలీ
రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా కర్నూలులో బైక్ ర్యాలీ నిర్వించారు. కర్నూలు మార్గదర్శి కార్యాలయం నుంచి బైక్ ర్యాలీ చేపట్టారు. ఈ బైక్ ర్యాలీలో మార్గదర్శి సిబ్బంది, ఖాతాదారులు పాల్గొన్నారు.
అనంతపురంలో ఈనాడు - ఈటీవీ ఉద్యోగులు ర్యాలీ
రామోజీ గ్రూప్స్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు గారి 90వ జయంతిని పురస్కరించుకొని అనంతపురంలో మార్గదర్శి, ఈనాడు - ఈటీవీ ఉద్యోగులు ర్యాలీ చేపట్టారు. అనంతపురం మార్గదర్శి బ్రాంచ్ మేనేజర్ గోపాలకృష్ణ జెండా ఊపి ర్యాలీని ప్రారంభించారు. బళ్లారి రోడ్డులోని మార్గదర్శి కార్యాలయం నుంచి టవర్ క్లాక్ మీదిగా సప్తగిరి సర్కిల్, శ్రీకంఠం సర్కిల్ నుంచి మార్గదర్శి కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ సాగింది. రామోజీరావు గారు స్థాపించిన మార్గదర్శి ఈనాడు - ఈటీవీ, ప్రియ, సంస్థల కారణంగా ఎంతోమంది ఉపాధి పొందుతున్నారని గుర్తు చేశారు. ఉద్యోగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన మహనీయుడు రామోజీరావు గారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆయన ఆశయాలను కొనసాగించడానికి ప్రతి ఒక్కరం నిత్యం కృత్తిచేస్తామని చెప్పారు.
గుంటూరు జిల్లాలో ఘనంగా బైక్ ర్యాలీ
ఈనాడు గ్రూప్ సంస్థల చైర్మన్ రామోజీరావు జయంతిని పురస్కరించుకొని గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో మార్గదర్శి, ఈనాడు, ఈటీవీ సిబ్బంది బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. మంగళగిరి మార్గదర్శి కార్యాలయం నుంచి బస్టాండ్, అంబేద్కర్ కూడలి, గాలిగోపురం, మెయిన్ బజార్, మీదుగా నేతన్న సర్కిల్ వరకు ర్యాలీ చేపట్టారు. రామోజీరావు ఆచరించి చూపించిన మార్గదర్శకత్వంలో సిబ్బంది మొత్తం నడుస్తామని నినాదాలు చేశారు. రామోజీరావు ఆశయాలను కొనసాగిస్తామని సిబ్బంది తెలిపారు.
కృష్ణాజిల్లాలో బైక్ ర్యాలీ
కృష్ణాజిల్లా మాచిపట్నంలో రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు జయంతిని పురస్కరించుకుని మార్గదర్శి మచిలీపట్నం బ్రాంచ్ లో ఘన నివాళులు అర్పించారు. సీనియర్ మేనేజర్ ముమ్మనేని శ్రీనివాస్, సిబ్బంది ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. మార్గదర్శి కార్యాలయం నుంచి నగరంలోని అన్ని ప్రధాన రహదారులు, సెంటర్ల మీదగా బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు.
విజయనగరంలోని మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా బైక్ ర్యాలీ
రామోజీ గ్రూపు సంస్థల వ్యవస్థాపకులు, పద్మవిభూషణ్ దివంగత రామోజీరావు జయంతిని పురస్కరించుకుని విజయనగరంలోని మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. స్థానిక మార్గదర్శి కార్యాలయం వద్ద ప్రారంభమైన ఈ ప్రదర్శనలో సంస్థ సిబ్బంది, ఏజెంట్లు, ఖాతాదారులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. గంట స్తంభం, మూడు లాంతర్ల జంక్షన్, కోట జంక్షన్, దాసన్న పేట, ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ మీదుగా రైల్వే స్టేషన్ వరకు సాగిన ఈ ర్యాలీ సాగింది. ఖాతాదారుల నమ్మకమే ఆస్తిగా ఆయన నిర్మించిన సంస్థల ఆశయాలను, విలువలను ముందుకు తీసుకెళ్తామని సిబ్బంది స్పష్టం చేశారు.
పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో బైక్ ర్యాలీ
పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరంలో మార్గదర్శి, రామోజీరావు గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో దివంగత చైర్మన్ రామోజీరావు జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు. స్థానిక మార్గదర్శి కార్యాలయంలో బ్రాంచ్ చీఫ్ మేనేజర్ మాధవరావు ఆధ్వర్యంలో సిబ్బంది రామోజీరావు చిత్రపటానికి పూల మాలవేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం పట్టణంలో ద్విచక్ర వాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు. ప్రకాశం చౌక్, బీవీ రాజు మార్ట్, కొత్త బస్టాండ్, వీరమ్మ పార్టు, గునుపూడి, పాత బస్టాండ్L జువ్వలపాలెం రోడ్డు, ఎస్ ఆర్ టి ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, మల్టీప్లెక్స్ మీదుగా ర్యాలీ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మార్గదర్శి సిబ్బందితోపాటు, ఈనాడు, ఈటీవీ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు.
విజయవాడలో మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ ఆధ్వర్యంలో భారీ బైక్ ర్యాలీ
అక్షర యోధులు, రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు జయంతిని పురస్కరించుకుని విజయవాడ నగరంలో మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ ఆధ్వర్యంలో భారీ బైక్ ర్యాలీ, నివాళులర్పణ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ వద్ద ప్రముఖ న్యాయవాది సుంకర రాజేంద్రప్రసాద్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి జెండా ఊపి ఈ బైక్ ర్యాలీని ప్రారంభించారు. పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ వద్ద ప్రారంభమైన ఈ ర్యాలీ బెంజ్ సర్కిల్ మీదుగా కళాంజలి షోరూమ్ వరకు సాగింది.
అనంతరం మార్గదర్శి కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన రామోజీరావు చిత్రపటానికి అతిథులు, సిబ్బంది, ఖాతాదారులు పుష్పాలు సమర్పించి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన క్రమశిక్షణను, సమాజ అభ్యున్నతికి చేసిన విశేష సేవలను స్మరించుకున్నారు. విజయవాడలోని మూడు మార్గదర్శి శాఖల ఉద్యోగులు, ఖాతాదారులు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మార్గదర్శి చీఫ్ మేనేజర్ కె. కృష్ణమోహన్, సీనియర్ మేనేజర్లు, మేనేజర్లు వెంకటేష్, శ్రీనివాసరావు, కళాంజలి మేనేజర్ వెంకటేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా కాకినాడలో బైక్ ర్యాలీ
రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా కాకినాడలో రామోజీ గ్రూప్ ఉద్యోగులు బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. మార్గదర్శి కార్యాలయం నుంచి సర్పవరం జంక్షన్ వరకు బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. అలాగే మెయిన్ రోడ్డు, జగన్నాథపురం, దేవాలయం వీధి మీదుగా ర్యాలీ నిర్వహించారు. రామోజీరావు సేవలు, ఆశయాలను స్మరించుకుంటూ ఘన నివాళులర్పించారు. ర్యాలీలో మార్గదర్శి సిబ్బంది, ఖాతాదారులు పాల్గొన్నారు.
రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా తిరుపతిలో బైక్ ర్యాలీ
రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా తిరుపతిలో రామోజీ గ్రూప్ ఉద్యోగులు బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. మార్గదర్శి కార్యాలయం నుంచి ప్రారంభమైన బైక్ ర్యాలీ, తుడా కార్యాలయం కూడలి, శ్రీనివాసం, మామిడికాయల మండి మీదుగా, అన్నమయ్య కూడలి, ఎం.ఆర్.పల్లి కూడలి, బాలాజీ కాలనీ, ఎన్టీఆర్ కూడలి, రుయా సర్కిల్, అన్నారావు కూడలి మీదుగా ర్యాలీ నిర్వహించారు. బైక్ ర్యాలీలో మార్గదర్శి ఖాతాదారులు పాల్గొన్నారు. అలాగే ర్యాలీలో ఈనాడు, ఈటీవీ, మార్గదర్శి సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్లో ‘ట్రిబ్యూట్ వాక్’
రామోజీ గ్రూపు వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు జయంతి (నవంబర్ 16)ని పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్లో ‘ట్రిబ్యూట్ వాక్’ నిర్వహించారు. జలవిహార్ వద్ద ప్రారంభమైన వాక్లో రామోజీ గ్రూపు సీఎండీ కిరణ్, మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్తో పాటు పెద్ద ఎత్తున రామోజీ గ్రూపు ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. జలవిహార్ నుంచి 3 కి.మీ మేర ఇది కొనసాగింది. ఈ వాకథాన్ ద్వారా రామోజీరావుకు ఘనంగా నివాళులర్పిస్తున్నట్లు శైలజా కిరణ్ తెలిపారు.
రామోజీ గ్రూపు ఉద్యోగులు బైక్ ర్యాలీలు
రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో రామోజీ గ్రూపు ఉద్యోగులు బైక్ ర్యాలీలు నిర్వహించారు. తిరుపతి, కాకినాడ, గుంటూరు, కడప తదితర ప్రాంతాల్లో బైక్ ర్యాలీలు చేపట్టారు. తిరుపతిలో మార్గదర్శి కార్యాలయం నుంచి ప్రారంభమైన బైక్ ర్యాలీ తుడా కార్యాలయం కూడలి, శ్రీనివాసం, మామిడికాయల మండి, అన్నమయ్య కూడలి, ఎంఆర్ పల్లి కూడలి, బాలాజీ కాలనీ మీదుగా కొనసాగింది.
కాకినాడలో మార్గదర్శి కార్యాలయం నుంచి సర్పవరం జంక్షన్ వరకు బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. మెయిన్ రోడ్డు, జగన్నాథపురం, దేవాలయం వీధి మీదుగా ఇది కొనసాగింది. గుంటూరులో హిందూ కళాశాల వద్ద ఉన్న మార్గదర్శి కార్యాలయం నుంచి కలెక్టరేట్, కంకరగుంట ఫ్లైఓవర్, పట్టాభిపురం, హనుమయ్య కంపెనీ, బృందావన్ గార్డెన్స్ మీదుగా బైక్ ర్యాలీ చేపట్టారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున రామోజీగ్రూపు సంస్థల ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. రామోజీరావు అందించిన సేవలు, ఆశయాలను స్మరించుకుంటూ ఘన నివాళులర్పించారు.