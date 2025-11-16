రామోజీ పురస్కారాలు :
- కాసేపట్లో రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ పురస్కారాల ప్రదాన కార్యక్రమం
- రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ పురస్కారాల ప్రదాన కార్యక్రమం
- ఏడు రంగాల్లో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచినవారికి రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు
- జర్నలిజం, గ్రామీణాభివృద్ధి, మానవ సేవ రంగాల్లో కృషి చేసినవారికి అవార్డులు
- సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, కళ-సంస్కృతి రంగాల్లో కృషి చేసినవారికి అవార్డులు
- యూత్ ఐకాన్, మహిళా సాధికారత రంగాల్లో కృషి చేసినవారికి అవార్డులు
- రామోజీ అవార్డుల కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్
- కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్వర్మ
- కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు
- కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న మాజీ సీజేఐ జస్టిస్ ఎన్.వి.రమణ
- కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న సీఎంలు చంద్రబాబు, రేవంత్రెడ్డి
- కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న కేంద్రమంత్రులు కిషన్రెడ్డి, రామ్మోహన్నాయుడు