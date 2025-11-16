- కాసేపట్లో రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ పురస్కారాల ప్రదాన కార్యక్రమం
- రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ పురస్కారాల ప్రదాన కార్యక్రమం
- ఏడు రంగాల్లో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచినవారికి రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు
- జర్నలిజం, గ్రామీణాభివృద్ధి, మానవ సేవ రంగాల్లో కృషి చేసినవారికి అవార్డులు
- సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, కళ-సంస్కృతి రంగాల్లో కృషి చేసినవారికి అవార్డులు
- యూత్ ఐకాన్, మహిళా సాధికారత రంగాల్లో కృషి చేసినవారికి అవార్డులు
- రామోజీ అవార్డుల కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్
- కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్వర్మ
- కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు
- కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న మాజీ సీజేఐ జస్టిస్ ఎన్.వి.రమణ
- కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న సీఎంలు చంద్రబాబు, రేవంత్రెడ్డి
- కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న కేంద్రమంత్రులు కిషన్రెడ్డి, రామ్మోహన్నాయుడు
Ramoji Excellence Awards : దేశ ప్రగతి, ప్రజల ఉన్నతికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన మహనీయుడు రామోజీరావు. సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వడమే నిజమైన విజయమని ఆయన బలంగా నమ్మారు. ఇతరుల్లో స్ఫూర్తి నింపడం, అవకాశాలు సృష్టించడం, ప్రతి రంగంలో శ్రేష్ఠతను ప్రోత్సహించడం ఆయన ఆదర్శాలు. క్రమశిక్షణ, సంకల్పం, దేశ సేవ ఈ మూడు మంత్రాలు తరతరాలకు మార్గనిర్దేశం చేస్తూనే ఉంటాయి. అదే స్ఫూర్తిని సార్థకం చేస్తూ, రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన 'రామోజీ ఎక్స్లెన్స్' జాతీయ అవార్డులు ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరుగుతోంది. జర్నలిజం, గ్రామీణాభివృద్ధి, మానవ సేవ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, కళ-సంస్కృతి, మహిళా సాధికారత, యూత్ ఐకాన్ ఇలా ఏడు విభాగాల్లో సేవలందించిన విశిష్ట వ్యక్తులకు వీటిని అందజేస్తున్నారు. ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, సుప్రీంకోర్టు మాజీ చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ, రామోజీ రావు కుటుంబ సభ్యులు తదితరులు ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు.
