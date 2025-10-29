ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : డోర్నకల్‌లో రైలు పట్టాలపైకి వరద నీరు - పలు రైళ్ల నిలిపివేత

Rain Lash Telangana Cyclone Montha Live Updates
Rain Lash Telangana Cyclone Montha Live Updates (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 9:36 AM IST

Updated : October 29, 2025 at 10:46 AM IST

Rain Lash Telangana Cyclone Montha Live Updates : మొంథా తీవ్ర తుపాను ధాటికి రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. సోమవారం నుంచే మేఘాలు కమ్ముకోగా, మంగళవారం సాయంత్రానికి హైదరాబాద్ సహా అనే జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు నమోదయ్యాయి.

10:45 AM, 29 Oct 2025 (IST)

  • మహబూబాబాద్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు
  • డోర్నకల్‌ రైల్వేస్టేషన్‌లో రైలుపట్టాలపై చేరిన వరదనీరు
  • పట్టాలు మునిగిపోవడంతో డోర్నకల్‌లో నిలిచిన గోల్కొండ ఎక్స్‌ప్రెస్‌
  • మహబూబాబాద్‌ రైల్వేస్టేషన్‌లో కోణార్క్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ నిలిపివేత

10:37 AM, 29 Oct 2025 (IST)

హైదరాబాద్‌ జంట జలాశయాలకు పెరిగిన వరద ప్రవాహం

  • హైదరాబాద్‌ జంట జలాశయాలకు పెరిగిన వరద ప్రవాహం
  • ఉస్మాన్‌సాగర్ 10 గేట్లు ఎత్తి మూసీలోకి నీరు విడుదల
    ఉస్మాన్‌సాగర్ నుంచి మూసీలోకి 2,630 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • నార్సింగి- మంచిరేవుల వద్ద లోలెవెల్ వంతెన పైనుంచి వరద ప్రవాహం
  • మూసీకి వరద పోటెత్తడంతో నార్సింగి- మంచిరేవుల మధ్య రాకపోకలు నిలిపివేత
    జంట జలాశయాల్లోకి వరద పెరగడంతోతో అప్రమత్తమైన అధికారులు
  • మూసీ పరివాహక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న అధికారులు
  • మూసీ వరదను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలని జలమండలి ఎండీ ఆదేశం

10:18 AM, 29 Oct 2025 (IST)

మూసీ ప్రాజెక్టుకు పెరిగిన వరద ప్రవాహం

  • సూర్యాపేట: మూసీ ప్రాజెక్టుకు పెరిగిన వరద ప్రవాహం
  • మూసీ ప్రాజెక్టు 7 గేట్లను 20 వేల క్యూసెక్కులు దిగువకు విడుదల

10:18 AM, 29 Oct 2025 (IST)

లంబసింగి ఘాట్ రోడ్డులో విరిగిపడిన కొండచరియలు

  • అల్లూరి జిల్లా: లంబసింగి ఘాట్ రోడ్డులో విరిగిపడిన కొండచరియలు
  • వట్టికాలు వద్ద ప్రమాదకరంగా ప్రవాహం.. పోలీసుల పహారా
  • నర్సీపట్నం ఘాట్‌రోడ్డు బోడకొండమ్మ గుడి వద్ద రహదారిపై పడిన బండరాళ్లు
  • కొర్రుబయలు వద్ద కాల్వలో పడిన కారు, ప్రయాణికులకు తప్పిన ప్రమాదం
  • తురబాడు గెడ్డ వద్ద కల్వర్టు పైనుంచి పొంగుతున్న వాగు, విరిగిపడిన కొండచరియలు

10:17 AM, 29 Oct 2025 (IST)

శ్రీశైలంలో నిన్నటినుంచి ఎడతెరిపి లేని వర్షం

  • శ్రీశైలంలో నిన్నటినుంచి ఎడతెరిపి లేని వర్షం
  • వర్షం ధాటికి అర్ధరాత్రి లింగాలగట్టులో కూలిన రెండు ఇళ్లు
  • శ్రీశైలం: కోతకు గురైన నదీ పరివాహక ప్రాంతంలోని గృహాలు
  • శ్రీశైలం ఆనకట్ట ఘాట్‌రోడ్డులో విరిగిపడిన కొండచరియలు
  • హైదరాబాద్-శ్రీశైలం వైపు బస్సుల రాకపోకలకు అంతరాయం
  • దోర్నాల-శ్రీశైలం, దోర్నాల-ఆత్మకూరు నల్లమల రహదారుల్లో పొంగిన వాగులు
  • పెద్దదోర్నాల-మార్కాపురం మార్గంలో తీగలేరు వాగు ఉద్ధృతికి నిలిచిన రాకపోకలు

10:14 AM, 29 Oct 2025 (IST)

క్రమంగా బలహీనపడుతున్న 'మొంథా' తుపానుగా బలహీనపడిన తీవ్ర తుపాను

  • క్రమంగా బలహీనపడుతున్న 'మొంథా'
  • తుపానుగా బలహీనపడిన తీవ్ర తుపాను
  • 6 గంటల్లో తీవ్ర వాయుగుండంగా బలహీనపడే అవకాశం
  • రాష్ట్రంలో విస్తారంగా తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు
  • ఇవాళ శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు
  • అల్లూరి, విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం
  • ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం
  • బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం
  • కాకినాడ, కోనసీమ, ఉభయగోదావరి, ప్రకాశం జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీవర్ష సూచనలు
  • నెల్లూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచనలు

10:14 AM, 29 Oct 2025 (IST)

కామారెడ్డి జిల్లాలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు

  • కామారెడ్డి: బీబీపేట, దోమకొండ, బిక్కనూర్ మండలాల్లో వర్షం
  • మాచారెడ్డి, కామారెడ్డి, రాజాంపేట మండలాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షం

10:13 AM, 29 Oct 2025 (IST)

హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం, చిరుజల్లులు

  • హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం, చిరుజల్లులు
  • అమీర్‌పేట్, ఎస్‌ఆర్‌నగర్, సనత్‌నగర్, మధురానగర్‌లో వర్షం
  • కృష్ణానగర్, రహమత్‌నగర్, యూసుఫ్‌గూడ, ఎల్లారెడ్డిగూడలో వర్షం
  • ఎర్రగడ్డ, పంజాగుట్ట, జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్‌లో వర్షం
  • కూకట్‌పల్లి, హైదర్‌నగర్, జేఎన్టీయూ, మూసాపేటలో వర్షం
  • ప్రగతినగర్, బాచుపల్లి, కేపీహెచ్‌బీ, ఆల్విన్ కాలనీలో వర్షం

9:34 AM, 29 Oct 2025 (IST)

నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా: కొల్లాపూర్ నియోజక వర్గంలో భారీ వర్షం

  • నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా: కొల్లాపూర్ నియోజక వర్గంలో భారీ వర్షం
  • నార్లాపూర్, ముక్కడి గుండం వాగుల ఉద్ధృతి వల్ల నిలిచిన రాకపోకలు
  • కోడేరు మండలం పసుపుల- కోడేరు గ్రామాల మధ్య వాగు ఉద్ధృతి
  • బావాయిపల్లి- పెద్దకొత్తపల్లి గ్రామాల పరిధి ఉప్పొంగిన వాగులు
  • వాగుల ఉద్ధృతి వల్ల పలు గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు

9:34 AM, 29 Oct 2025 (IST)

సికింద్రాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం

  • సికింద్రాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం
  • ముషీరాబాద్, ఆర్టీసీ క్రాస్‌రోడ్, గాంధీనగర్ ప్రాంతాల్లో వర్షం
  • జవహర్‌నగర్, చిక్కడపల్లి, బాగ్‌లింగంపల్లి, దోమలగూడలో వర్షం
  • సికింద్రాబాద్‌: కవాడిగూడ, భోలక్‌పూర్‌ ప్రాంతాల్లో వర్షం

9:34 AM, 29 Oct 2025 (IST)

అచ్చంపేట-శ్రీశైలం ప్రధాన రహదారిపై చంద్రవాగు ఉద్ధృతి

  • అచ్చంపేట-శ్రీశైలం ప్రధాన రహదారిపై చంద్రవాగు ఉద్ధృతి
  • చంద్రవాగు బ్రిడ్జిపై నుంచి ప్రవహిస్తున్న వరదప్రవాహం
  • మిడ్జిల్ మండలం కొత్తూరు- వేలుగోముల మధ్య దుందుభి వాగు ఉద్ధృతి
  • దుందుభి వాగు ఉద్ధృతి వల్ల పలు గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు

9:33 AM, 29 Oct 2025 (IST)

సుల్తానాబాద్‌ వ్యవసాయ మార్కెట్‌లో తడిసిన ధాన్యం

  • పెద్దపల్లి: సుల్తానాబాద్ మండలంలో రాత్రి నుంచి ఉదయం వరకు వర్షం
  • పెద్దపల్లి: సుల్తానాబాద్‌ వ్యవసాయ మార్కెట్‌లో తడిసిన ధాన్యం
  • సరిపడా టార్పాలిన్లు లేకపోవడంతో తడిసిన ధాన్యం బస్తాలు
  • పెద్దపల్లి: సుల్తానాబాద్‌ మార్కెట్‌లో వాననీటిలో కొట్టుకుపోయిన ధాన్యం

9:33 AM, 29 Oct 2025 (IST)

హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం

  • హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం
  • గచ్చిబౌలి, ఖాజాగూడ, నానక్‌రాంగూడలో వర్షం
  • అంబర్‌పేట, కాచిగూడ, నల్లకుంట, బర్కత్‌పురాలో వర్షం
  • ఎల్బీనగర్‌, వనస్థలిపురం, హయత్‌నగర్‌, పెద్దఅంబర్‌పేటలో వర్షం
  • బీఎన్‌రెడ్డినగర్‌, మీర్‌పేట్, బాలాపూర్, బడంగ్‌పేట్ ప్రాంతాల్లో వర్షం
  • మన్సూరాబాద్‌, నాగోల్, అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్ ప్రాంతాల్లో వర్షం
  • మహేశ్వరం, తుక్కుగూడ, పహాడీషరీఫ్‌ ప్రాంతాల్లో వర్షం
  • రహదారిపై నీరు చేరడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం

9:32 AM, 29 Oct 2025 (IST)

పెద్దవూర మండలంలో రాత్రి నుంచి పలు గ్రామాలకు నిలిచిన విద్యుత్ సరఫరా

  • నల్గొండ: పెద్దవూర మం. పులిచర్ల సబ్‌స్టేషన్‌లోకి చేరిన వరదనీరు
  • పెద్దవూర మండలంలో రాత్రి నుంచి పలు గ్రామాలకు నిలిచిన విద్యుత్ సరఫరా

9:31 AM, 29 Oct 2025 (IST)

మొంథా తుపాను ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షం

  • మొంథా తుపాను ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షం
  • నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా ఉప్పునుంతలలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు
  • ఉప్పునుంతలలో అత్యధికంగా 20.8 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
  • నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా అమ్రాబాద్‌లో 19.7 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • నల్గొండ జిల్లా తెల్దేవరపల్లిలో 18.5 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
  • నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా వెల్టూరులో 18.3 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా ఐనోలులో 17.8 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • నల్గొండ జిల్లా ఎర్రారంలో 15.1 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
  • నల్గొండ జిల్లా పోలేపల్లిలో 13.3 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు

9:31 AM, 29 Oct 2025 (IST)

నాగర్‌కర్నూలు జిల్లాలో పలుమండలాల్లో ఎడతెరిపిలేని వర్షం

  • నాగర్‌కర్నూలు జిల్లాలో పలుమండలాల్లో ఎడతెరిపిలేని వర్షం
  • ఉరుకొండ, కల్వకుర్తి, వెల్దొండ, ఆమనగల్ మండలాల్లో వర్షం
  • వంగూర్, చారగొండ మండలాల్లో రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపిలేని వర్షం

9:31 AM, 29 Oct 2025 (IST)

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో పలు మండలాల్లో వర్షం

  • యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో పలు మండలాల్లో వర్షం
  • యాదగిరిగుట్ట, ఆలేరు, రాజపేట, మోటకొండూర్ మండలాల్లో మోస్తరు వర్షం
  • తుర్కపల్లి, బొమ్మలరామారం మండల్లాలో మోస్తరు వర్షం

9:31 AM, 29 Oct 2025 (IST)

మొంథా తుపాను, వర్షాల కారణంగా పలు జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవు

  • మొంథా తుపాను, వర్షాల కారణంగా పలు జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవు
  • ఖమ్మం, వరంగల్‌, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవు
  • యాదాద్రి, సూర్యాపేట, మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాల్లో అన్ని విద్యా సంస్థలకు సెలవు

9:30 AM, 29 Oct 2025 (IST)

కొమ్మపల్లి గురుకుల పాఠశాల ఆవరణలో భారీగా నిలిచిన వర్షపు నీరు

  • నల్లగొండ జిల్లా: దేవరకొండలో తెల్లవారుజాము నుంచి వర్షం
  • కొమ్మపల్లి గురుకుల పాఠశాల ఆవరణలో భారీగా నిలిచిన వర్షపు నీరు
  • కొమ్మపల్లి గురుకుల పాఠశాల చుట్టూ చేరిన వర్షపునీరు
  • పాఠశాలకు సమీపంలో వాగు ఉండటంతో భయపడుతున్న విద్యార్థులు
  • దేవరకొండ మం. కొమ్మపల్లి గురుకులంలో 300 మంది విద్యార్థులు
  • కొండమల్లేపల్లి మండలం గౌరికుంటతండా జలదిగ్బంధం
  • గౌరికుంటతండాలో ఇళ్లల్లోకి చేరిన వరద, ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలు

9:29 AM, 29 Oct 2025 (IST)

మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో నాగర్‌కర్నూలు జిల్లాలో వర్షాలు

  • మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో నాగర్‌కర్నూలు జిల్లాలో వర్షాలు
  • నాగర్‌కర్నూలు జిల్లాలో పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు, వంకలు
  • నాగర్‌కర్నూల్‌: ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న మందవాగు, నిలిచిన రాకపోకలు
  • నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా చారకొండ మండలంలో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు
  • వాగు ఉద్ధృతికి ఎర్రవల్లి- గోకారం గ్రామాల మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
  • నాగర్‌కర్నూల్: బైరాపూర్ వద్ద రహదారిపై వాగు ఉద్ధృతికి రాకపోకలకు అంతరాయం
  • కల్వకుర్తి మండలం రఘుపతిపేట వద్ద దుందుభి వాగు ఉద్ధృతి, నిలిచిన రాకపోకలు
  • గట్టుకాడిపల్లి కాజ్ వే వద్ద నీటి ప్రవాహంతో నిలిచిన రాకపోకలు

9:29 AM, 29 Oct 2025 (IST)

నాగర్‌కర్నూలు జిల్లాలో అత్యధికంగా ఉప్పునుంతల మండలంలో 18.3 సెం.మీ. వర్షపాతం

  • నాగర్‌కర్నూలు జిల్లాలో అత్యధికంగా ఉప్పునుంతల మండలంలో 18.3 సెం.మీ. వర్షపాతం
  • అచ్చంపేటలో 15.8 సెం.మీ., చారకొండలో 13.3 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
  • ఊర్కొండలో 12.4 సెం.మీ., తెల్కపల్లిలో 12.1 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
  • బల్మూరులో 12 సెం.మీ., వెల్దండలో 10.8 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు

9:28 AM, 29 Oct 2025 (IST)

మహబూబాబాద్ జిల్లాలో పలు మండలాల్లో వర్షం

  • మహబూబాబాద్ జిల్లాలో పలు మండలాల్లో వర్షం
  • మొంథా తుపాను ప్రభావంతో మహబూబాబాద్ జిల్లాలో వర్షం
  • మహబూబాబాద్, గార్ల, బయ్యారం, ఇనుగుర్తి మండలాల్లో వర్షం
  • కేసముద్రం, తొర్రూరు, పెద్దవంగర మండలాల్లో భారీ వర్షం

9:28 AM, 29 Oct 2025 (IST)

హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరువర్షం, చిరుజల్లులు

  • హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరువర్షం, చిరుజల్లులు
  • హైదరాబాద్‌: రాత్రి నుంచి పలు ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షం

9:28 AM, 29 Oct 2025 (IST)

ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లావ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాలు

  • ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లావ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాలు
  • మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో ఖమ్మం జిల్లావ్యాప్తంగా వర్షాలు
  • ఖమ్మం జిల్లావ్యాప్తంగా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు
  • ఖమ్మం, పాలేరు, వైరా, మధిర, సత్తుపల్లి నియోజకవర్గాల్లో వర్షం
  • అశ్వరావుపేట, దమ్మపేట మండలాల్లో వర్షం, చల్లని ఈదురుగాలులు
  • ఖమ్మం జిల్లాలో అన్ని విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించిన కలెక్టర్‌
  • ఖమ్మం జిల్లా పాలేరు జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద
  • ఖమ్మం: పాలేరు జలాశయం 23 గేట్లు ఎత్తి నీరు విడుదల
  • భదాద్రి కొత్తగూడెం: సింగరేణి గనుల్లో నిలిచిన బొగ్గు ఉత్పత్తి

9:27 AM, 29 Oct 2025 (IST)

నిజామాబాద్‌ జిల్లా శ్రీరామ్‌సాగర్ ప్రాజెక్టుకు వరద

  • నిజామాబాద్‌ జిల్లా శ్రీరామ్‌సాగర్ ప్రాజెక్టుకు వరద
  • శ్రీరామ్‌సాగర్‌ ప్రాజెక్టు 16 గేట్లు ఎత్తిన అధికారులు
  • శ్రీరామ్‌సాగర్‌ ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 59,654 క్యూసెక్కులు
  • శ్రీరామ్‌సాగర్‌ ప్రాజెక్టు ఔట్‌ఫ్లో 59,654 క్యూసెక్కులు
  • శ్రీరామ్‌సాగర్ ప్రధాన గేట్ల ద్వారా 50 వేల క్యూసెక్కులు విడుదల
  • శ్రీరామ్‌సాగర్‌లో పూర్తిస్థాయిలో 1091అడుగుల నీటిమట్టం

9:27 AM, 29 Oct 2025 (IST)

మెుంథా తీవ్రతుపాను ధాటికి రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు

  • మెుంథా తీవ్రతుపాను ధాటికి రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
  • ములుగు, భద్రాద్రి, ఖమ్మం జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు
  • ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వర్షాలు
  • నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్‌ జిల్లాల్లో వర్షాలు
  • హనుమకొండ, కరీంనగర్, జగిత్యాల, నిర్మల్‌ జిల్లాల్లో వర్షాలు
Last Updated : October 29, 2025 at 10:46 AM IST

RAINS LIVE UPDATES
తెలంగాణ వర్షాలు లైవ్​ అప్​డేట్స్​
మొంథా తుపాను ప్రభావం
TELANGANA RAINS LIVE UPDATES

