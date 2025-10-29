- మహబూబాబాద్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు
- డోర్నకల్ రైల్వేస్టేషన్లో రైలుపట్టాలపై చేరిన వరదనీరు
- పట్టాలు మునిగిపోవడంతో డోర్నకల్లో నిలిచిన గోల్కొండ ఎక్స్ప్రెస్
- మహబూబాబాద్ రైల్వేస్టేషన్లో కోణార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ నిలిపివేత
LIVE UPDATES : డోర్నకల్లో రైలు పట్టాలపైకి వరద నీరు - పలు రైళ్ల నిలిపివేత
Published : October 29, 2025 at 9:36 AM IST|
Updated : October 29, 2025 at 10:46 AM IST
Rain Lash Telangana Cyclone Montha Live Updates : మొంథా తీవ్ర తుపాను ధాటికి రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. సోమవారం నుంచే మేఘాలు కమ్ముకోగా, మంగళవారం సాయంత్రానికి హైదరాబాద్ సహా అనే జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు నమోదయ్యాయి.
హైదరాబాద్ జంట జలాశయాలకు పెరిగిన వరద ప్రవాహం
- హైదరాబాద్ జంట జలాశయాలకు పెరిగిన వరద ప్రవాహం
- ఉస్మాన్సాగర్ 10 గేట్లు ఎత్తి మూసీలోకి నీరు విడుదల
ఉస్మాన్సాగర్ నుంచి మూసీలోకి 2,630 క్యూసెక్కులు విడుదల
- నార్సింగి- మంచిరేవుల వద్ద లోలెవెల్ వంతెన పైనుంచి వరద ప్రవాహం
- మూసీకి వరద పోటెత్తడంతో నార్సింగి- మంచిరేవుల మధ్య రాకపోకలు నిలిపివేత
జంట జలాశయాల్లోకి వరద పెరగడంతోతో అప్రమత్తమైన అధికారులు
- మూసీ పరివాహక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న అధికారులు
- మూసీ వరదను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలని జలమండలి ఎండీ ఆదేశం
మూసీ ప్రాజెక్టుకు పెరిగిన వరద ప్రవాహం
- సూర్యాపేట: మూసీ ప్రాజెక్టుకు పెరిగిన వరద ప్రవాహం
- మూసీ ప్రాజెక్టు 7 గేట్లను 20 వేల క్యూసెక్కులు దిగువకు విడుదల
లంబసింగి ఘాట్ రోడ్డులో విరిగిపడిన కొండచరియలు
- అల్లూరి జిల్లా: లంబసింగి ఘాట్ రోడ్డులో విరిగిపడిన కొండచరియలు
- వట్టికాలు వద్ద ప్రమాదకరంగా ప్రవాహం.. పోలీసుల పహారా
- నర్సీపట్నం ఘాట్రోడ్డు బోడకొండమ్మ గుడి వద్ద రహదారిపై పడిన బండరాళ్లు
- కొర్రుబయలు వద్ద కాల్వలో పడిన కారు, ప్రయాణికులకు తప్పిన ప్రమాదం
- తురబాడు గెడ్డ వద్ద కల్వర్టు పైనుంచి పొంగుతున్న వాగు, విరిగిపడిన కొండచరియలు
శ్రీశైలంలో నిన్నటినుంచి ఎడతెరిపి లేని వర్షం
- శ్రీశైలంలో నిన్నటినుంచి ఎడతెరిపి లేని వర్షం
- వర్షం ధాటికి అర్ధరాత్రి లింగాలగట్టులో కూలిన రెండు ఇళ్లు
- శ్రీశైలం: కోతకు గురైన నదీ పరివాహక ప్రాంతంలోని గృహాలు
- శ్రీశైలం ఆనకట్ట ఘాట్రోడ్డులో విరిగిపడిన కొండచరియలు
- హైదరాబాద్-శ్రీశైలం వైపు బస్సుల రాకపోకలకు అంతరాయం
- దోర్నాల-శ్రీశైలం, దోర్నాల-ఆత్మకూరు నల్లమల రహదారుల్లో పొంగిన వాగులు
- పెద్దదోర్నాల-మార్కాపురం మార్గంలో తీగలేరు వాగు ఉద్ధృతికి నిలిచిన రాకపోకలు
క్రమంగా బలహీనపడుతున్న 'మొంథా' తుపానుగా బలహీనపడిన తీవ్ర తుపాను
- క్రమంగా బలహీనపడుతున్న 'మొంథా'
- తుపానుగా బలహీనపడిన తీవ్ర తుపాను
- 6 గంటల్లో తీవ్ర వాయుగుండంగా బలహీనపడే అవకాశం
- రాష్ట్రంలో విస్తారంగా తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు
- ఇవాళ శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు
- అల్లూరి, విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం
- ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం
- బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం
- కాకినాడ, కోనసీమ, ఉభయగోదావరి, ప్రకాశం జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీవర్ష సూచనలు
- నెల్లూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచనలు
కామారెడ్డి జిల్లాలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు
- కామారెడ్డి: బీబీపేట, దోమకొండ, బిక్కనూర్ మండలాల్లో వర్షం
- మాచారెడ్డి, కామారెడ్డి, రాజాంపేట మండలాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షం
హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం, చిరుజల్లులు
- హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం, చిరుజల్లులు
- అమీర్పేట్, ఎస్ఆర్నగర్, సనత్నగర్, మధురానగర్లో వర్షం
- కృష్ణానగర్, రహమత్నగర్, యూసుఫ్గూడ, ఎల్లారెడ్డిగూడలో వర్షం
- ఎర్రగడ్డ, పంజాగుట్ట, జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్లో వర్షం
- కూకట్పల్లి, హైదర్నగర్, జేఎన్టీయూ, మూసాపేటలో వర్షం
- ప్రగతినగర్, బాచుపల్లి, కేపీహెచ్బీ, ఆల్విన్ కాలనీలో వర్షం
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా: కొల్లాపూర్ నియోజక వర్గంలో భారీ వర్షం
- నాగర్కర్నూల్ జిల్లా: కొల్లాపూర్ నియోజక వర్గంలో భారీ వర్షం
- నార్లాపూర్, ముక్కడి గుండం వాగుల ఉద్ధృతి వల్ల నిలిచిన రాకపోకలు
- కోడేరు మండలం పసుపుల- కోడేరు గ్రామాల మధ్య వాగు ఉద్ధృతి
- బావాయిపల్లి- పెద్దకొత్తపల్లి గ్రామాల పరిధి ఉప్పొంగిన వాగులు
- వాగుల ఉద్ధృతి వల్ల పలు గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
సికింద్రాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం
- సికింద్రాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం
- ముషీరాబాద్, ఆర్టీసీ క్రాస్రోడ్, గాంధీనగర్ ప్రాంతాల్లో వర్షం
- జవహర్నగర్, చిక్కడపల్లి, బాగ్లింగంపల్లి, దోమలగూడలో వర్షం
- సికింద్రాబాద్: కవాడిగూడ, భోలక్పూర్ ప్రాంతాల్లో వర్షం
అచ్చంపేట-శ్రీశైలం ప్రధాన రహదారిపై చంద్రవాగు ఉద్ధృతి
- అచ్చంపేట-శ్రీశైలం ప్రధాన రహదారిపై చంద్రవాగు ఉద్ధృతి
- చంద్రవాగు బ్రిడ్జిపై నుంచి ప్రవహిస్తున్న వరదప్రవాహం
- మిడ్జిల్ మండలం కొత్తూరు- వేలుగోముల మధ్య దుందుభి వాగు ఉద్ధృతి
- దుందుభి వాగు ఉద్ధృతి వల్ల పలు గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
సుల్తానాబాద్ వ్యవసాయ మార్కెట్లో తడిసిన ధాన్యం
- పెద్దపల్లి: సుల్తానాబాద్ మండలంలో రాత్రి నుంచి ఉదయం వరకు వర్షం
- పెద్దపల్లి: సుల్తానాబాద్ వ్యవసాయ మార్కెట్లో తడిసిన ధాన్యం
- సరిపడా టార్పాలిన్లు లేకపోవడంతో తడిసిన ధాన్యం బస్తాలు
- పెద్దపల్లి: సుల్తానాబాద్ మార్కెట్లో వాననీటిలో కొట్టుకుపోయిన ధాన్యం
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం
- హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం
- గచ్చిబౌలి, ఖాజాగూడ, నానక్రాంగూడలో వర్షం
- అంబర్పేట, కాచిగూడ, నల్లకుంట, బర్కత్పురాలో వర్షం
- ఎల్బీనగర్, వనస్థలిపురం, హయత్నగర్, పెద్దఅంబర్పేటలో వర్షం
- బీఎన్రెడ్డినగర్, మీర్పేట్, బాలాపూర్, బడంగ్పేట్ ప్రాంతాల్లో వర్షం
- మన్సూరాబాద్, నాగోల్, అబ్దుల్లాపూర్మెట్ ప్రాంతాల్లో వర్షం
- మహేశ్వరం, తుక్కుగూడ, పహాడీషరీఫ్ ప్రాంతాల్లో వర్షం
- రహదారిపై నీరు చేరడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం
పెద్దవూర మండలంలో రాత్రి నుంచి పలు గ్రామాలకు నిలిచిన విద్యుత్ సరఫరా
- నల్గొండ: పెద్దవూర మం. పులిచర్ల సబ్స్టేషన్లోకి చేరిన వరదనీరు
- పెద్దవూర మండలంలో రాత్రి నుంచి పలు గ్రామాలకు నిలిచిన విద్యుత్ సరఫరా
మొంథా తుపాను ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షం
- మొంథా తుపాను ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షం
- నాగర్కర్నూల్ జిల్లా ఉప్పునుంతలలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు
- ఉప్పునుంతలలో అత్యధికంగా 20.8 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
- నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అమ్రాబాద్లో 19.7 సెం.మీ. వర్షపాతం
- నల్గొండ జిల్లా తెల్దేవరపల్లిలో 18.5 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
- నాగర్కర్నూల్ జిల్లా వెల్టూరులో 18.3 సెం.మీ. వర్షపాతం
- నాగర్కర్నూల్ జిల్లా ఐనోలులో 17.8 సెం.మీ. వర్షపాతం
- నల్గొండ జిల్లా ఎర్రారంలో 15.1 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
- నల్గొండ జిల్లా పోలేపల్లిలో 13.3 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
నాగర్కర్నూలు జిల్లాలో పలుమండలాల్లో ఎడతెరిపిలేని వర్షం
- నాగర్కర్నూలు జిల్లాలో పలుమండలాల్లో ఎడతెరిపిలేని వర్షం
- ఉరుకొండ, కల్వకుర్తి, వెల్దొండ, ఆమనగల్ మండలాల్లో వర్షం
- వంగూర్, చారగొండ మండలాల్లో రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపిలేని వర్షం
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో పలు మండలాల్లో వర్షం
- యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో పలు మండలాల్లో వర్షం
- యాదగిరిగుట్ట, ఆలేరు, రాజపేట, మోటకొండూర్ మండలాల్లో మోస్తరు వర్షం
- తుర్కపల్లి, బొమ్మలరామారం మండల్లాలో మోస్తరు వర్షం
మొంథా తుపాను, వర్షాల కారణంగా పలు జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవు
- మొంథా తుపాను, వర్షాల కారణంగా పలు జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవు
- ఖమ్మం, వరంగల్, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవు
- యాదాద్రి, సూర్యాపేట, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో అన్ని విద్యా సంస్థలకు సెలవు
కొమ్మపల్లి గురుకుల పాఠశాల ఆవరణలో భారీగా నిలిచిన వర్షపు నీరు
- నల్లగొండ జిల్లా: దేవరకొండలో తెల్లవారుజాము నుంచి వర్షం
- కొమ్మపల్లి గురుకుల పాఠశాల ఆవరణలో భారీగా నిలిచిన వర్షపు నీరు
- కొమ్మపల్లి గురుకుల పాఠశాల చుట్టూ చేరిన వర్షపునీరు
- పాఠశాలకు సమీపంలో వాగు ఉండటంతో భయపడుతున్న విద్యార్థులు
- దేవరకొండ మం. కొమ్మపల్లి గురుకులంలో 300 మంది విద్యార్థులు
- కొండమల్లేపల్లి మండలం గౌరికుంటతండా జలదిగ్బంధం
- గౌరికుంటతండాలో ఇళ్లల్లోకి చేరిన వరద, ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలు
మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో నాగర్కర్నూలు జిల్లాలో వర్షాలు
- మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో నాగర్కర్నూలు జిల్లాలో వర్షాలు
- నాగర్కర్నూలు జిల్లాలో పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు, వంకలు
- నాగర్కర్నూల్: ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న మందవాగు, నిలిచిన రాకపోకలు
- నాగర్కర్నూల్ జిల్లా చారకొండ మండలంలో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు
- వాగు ఉద్ధృతికి ఎర్రవల్లి- గోకారం గ్రామాల మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
- నాగర్కర్నూల్: బైరాపూర్ వద్ద రహదారిపై వాగు ఉద్ధృతికి రాకపోకలకు అంతరాయం
- కల్వకుర్తి మండలం రఘుపతిపేట వద్ద దుందుభి వాగు ఉద్ధృతి, నిలిచిన రాకపోకలు
- గట్టుకాడిపల్లి కాజ్ వే వద్ద నీటి ప్రవాహంతో నిలిచిన రాకపోకలు
నాగర్కర్నూలు జిల్లాలో అత్యధికంగా ఉప్పునుంతల మండలంలో 18.3 సెం.మీ. వర్షపాతం
- నాగర్కర్నూలు జిల్లాలో అత్యధికంగా ఉప్పునుంతల మండలంలో 18.3 సెం.మీ. వర్షపాతం
- అచ్చంపేటలో 15.8 సెం.మీ., చారకొండలో 13.3 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
- ఊర్కొండలో 12.4 సెం.మీ., తెల్కపల్లిలో 12.1 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
- బల్మూరులో 12 సెం.మీ., వెల్దండలో 10.8 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
మహబూబాబాద్ జిల్లాలో పలు మండలాల్లో వర్షం
- మహబూబాబాద్ జిల్లాలో పలు మండలాల్లో వర్షం
- మొంథా తుపాను ప్రభావంతో మహబూబాబాద్ జిల్లాలో వర్షం
- మహబూబాబాద్, గార్ల, బయ్యారం, ఇనుగుర్తి మండలాల్లో వర్షం
- కేసముద్రం, తొర్రూరు, పెద్దవంగర మండలాల్లో భారీ వర్షం
హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరువర్షం, చిరుజల్లులు
- హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరువర్షం, చిరుజల్లులు
- హైదరాబాద్: రాత్రి నుంచి పలు ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షం
ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లావ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాలు
- ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లావ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాలు
- మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో ఖమ్మం జిల్లావ్యాప్తంగా వర్షాలు
- ఖమ్మం జిల్లావ్యాప్తంగా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు
- ఖమ్మం, పాలేరు, వైరా, మధిర, సత్తుపల్లి నియోజకవర్గాల్లో వర్షం
- అశ్వరావుపేట, దమ్మపేట మండలాల్లో వర్షం, చల్లని ఈదురుగాలులు
- ఖమ్మం జిల్లాలో అన్ని విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించిన కలెక్టర్
- ఖమ్మం జిల్లా పాలేరు జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద
- ఖమ్మం: పాలేరు జలాశయం 23 గేట్లు ఎత్తి నీరు విడుదల
- భదాద్రి కొత్తగూడెం: సింగరేణి గనుల్లో నిలిచిన బొగ్గు ఉత్పత్తి
నిజామాబాద్ జిల్లా శ్రీరామ్సాగర్ ప్రాజెక్టుకు వరద
- నిజామాబాద్ జిల్లా శ్రీరామ్సాగర్ ప్రాజెక్టుకు వరద
- శ్రీరామ్సాగర్ ప్రాజెక్టు 16 గేట్లు ఎత్తిన అధికారులు
- శ్రీరామ్సాగర్ ప్రాజెక్టు ఇన్ఫ్లో 59,654 క్యూసెక్కులు
- శ్రీరామ్సాగర్ ప్రాజెక్టు ఔట్ఫ్లో 59,654 క్యూసెక్కులు
- శ్రీరామ్సాగర్ ప్రధాన గేట్ల ద్వారా 50 వేల క్యూసెక్కులు విడుదల
- శ్రీరామ్సాగర్లో పూర్తిస్థాయిలో 1091అడుగుల నీటిమట్టం
మెుంథా తీవ్రతుపాను ధాటికి రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
- మెుంథా తీవ్రతుపాను ధాటికి రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
- ములుగు, భద్రాద్రి, ఖమ్మం జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు
- ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో వర్షాలు
- నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్ జిల్లాల్లో వర్షాలు
- హనుమకొండ, కరీంనగర్, జగిత్యాల, నిర్మల్ జిల్లాల్లో వర్షాలు