LIVE UPDATES : మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌ ప్రారంభం

Panchayat Elections
Third Phase Panchayat Elections (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 17, 2025 at 6:53 AM IST

Updated : December 17, 2025 at 7:19 AM IST

Third Phase Panchayat Elections : చివరి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోరు కొనసాగుతోంది. ఇవాళ 3,752 గ్రామ పంచాయతీలు, 28,410 వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. సర్పంచి పదవి కోసం 12,652 మంది, వార్డు మెంబర్లుగా 75,725 మంది పోటీలో ఉన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మూడో విడతలో సుమారు 53 లక్షల మందికి పైగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. ఉప సర్పంచి ఎన్నికలూ ఇవాళే నిర్వహిచేందుకు ఎస్​ఈసీ సన్నాహాలు చేసింది. అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల నుంచి వెబ్‌కాస్టింగ్ ఏర్పాట్లు చేశారు.

LIVE FEED

7:00 AM, 17 Dec 2025 (IST)

మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌ ప్రారంభం

  • మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌ ప్రారంభం

6:48 AM, 17 Dec 2025 (IST)

కాసేపట్లో మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌

కాసేపట్లో పోలింగ్‌

  • కాసేపట్లో మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌
  • 182 మండలాల్లోని 3,752 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు
  • మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు కొనసాగనున్న పోలింగ్
  • అనంతరం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు
  • మూడో విడతలో 3,752 సర్పంచ్‌, 28,410 వార్డు స్థానాలకు పోలింగ్‌
  • మూడో విడత సర్పంచ్‌ స్థానాల బరిలో 12,652 మంది అభ్యర్థులు
  • మూడో విడత వార్డు స్థానాల పోటీలో ఉన్న 75,725 మంది అభ్యర్థులు
  • మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 394 సర్పంచ్‌ స్థానాలు ఏకగ్రీవం
  • మూడోవిడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 7,908 వార్డు స్థానాలు ఏకగ్రీవం
  • మూడో విడతలో 11 పంచాయతీల్లో దాఖలు కాని నామినేషన్లు
  • మూడో విడతలో 116 వార్డుల్లో దాఖలు కాని నామినేషన్లు
  • మూడో విడతలో 2 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు నిలిపివేత

6:47 AM, 17 Dec 2025 (IST)

మూడో విడత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం

పోలింగ్‌ సిద్ధం

  • మూడో విడత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం
  • నేడు 182 మండలాల్లోని 3,752 గ్రామపంచాయతీల్లో ఎన్నికలు
  • ఉదయం 7 నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు పోలింగ్
  • మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు
  • మూడోవిడతలో 28,410 వార్డుసభ్యుల స్థానాలకు పోలింగ్‌
  • మూడో విడతలో మొత్తం 4,159 సర్పంచ్‌ స్థానాలకు నోటిఫికేషన్
  • మూడో విడతో 4,159 సర్పంచ్‌ స్థానాలకు 394 స్థానాలు ఏకగ్రీవం
  • 3,752 సర్పంచ్‌ స్థానాలకు పోటీలో ఉన్న 12,652 మంది అభ్యర్థులు
    28,410 వార్డుసభ్యుల స్థానాలకు బరిలో ఉన్న 75,725 మంది అభ్యర్థులు
  • మూడోవిడతో 36,425 వార్డులకుగాను7,908 వార్డుసభ్యులు ఏకగ్రీవం
  • మూడోవిడతలో 11 గ్రామపంచాయతీల్లో దాఖలుకాని నామినేషన్లు
  • మూడో విడతలో 116 వార్డుల్లో దాఖలుకాని నామినేషన్లు
  • మూడోవిడతలో 2 గ్రామపంచాయతీల్లో ఎన్నికలు నిలిపివేత
TELANGANA ELECTIONS LIVE UPDATES
TELANGANA GRAM PANCHAYAT ELECTIONS
TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS 2025
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

