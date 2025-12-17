LIVE UPDATES : మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభం
Third Phase Panchayat Elections (EENADU)
Published : December 17, 2025 at 6:53 AM IST|
Updated : December 17, 2025 at 7:19 AM IST
Third Phase Panchayat Elections : చివరి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోరు కొనసాగుతోంది. ఇవాళ 3,752 గ్రామ పంచాయతీలు, 28,410 వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. సర్పంచి పదవి కోసం 12,652 మంది, వార్డు మెంబర్లుగా 75,725 మంది పోటీలో ఉన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మూడో విడతలో సుమారు 53 లక్షల మందికి పైగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. ఉప సర్పంచి ఎన్నికలూ ఇవాళే నిర్వహిచేందుకు ఎస్ఈసీ సన్నాహాలు చేసింది. అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల నుంచి వెబ్కాస్టింగ్ ఏర్పాట్లు చేశారు.
LIVE FEED
మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభం
- 182 మండలాల్లోని 3,752 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు
- మూడో విడతలో 3,752 సర్పంచ్, 28,410 వార్డు స్థానాలకు పోలింగ్
- మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 394 సర్పంచ్ స్థానాలు ఏకగ్రీవం
- మూడో విడతలో 11 పంచాయతీల్లో దాఖలు కాని నామినేషన్లు
- మూడో విడతలో 2 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు నిలిపివేత
- మూడో విడతలో మొత్తం 4,159 సర్పంచ్ స్థానాలకు నోటిఫికేషన్
28,410 వార్డుసభ్యుల స్థానాలకు బరిలో ఉన్న 75,725 మంది అభ్యర్థులు
- మూడోవిడతలో 11 గ్రామపంచాయతీల్లో దాఖలుకాని నామినేషన్లు
