ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : హార్ట్ స్ట్రోక్​తో అందె శ్రీ చనిపోయారు : గాంధీ వైద్యుడు సునీల్ కుమార్

Ande Sri Passed Away
Writer Ande Sri Passed Away (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 10, 2025 at 9:07 AM IST

|

Updated : November 10, 2025 at 10:35 AM IST

Choose ETV Bharat

Writer Ande Sri Passed Away : ప్రముఖ కవి, రచయిత అందె శ్రీ (64) కన్నుమూశారు. హైదరాబాద్‌ లాలాగూడలోని తన ఇంట్లో ఆదివారం రాత్రి అస్వస్థతకు గురి కాగా, కుటుంబసభ్యులు హుటాహుటిన ఆయనను గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరీక్షించిన వైద్యులు హాస్పిటల్​కు తీసుకొచ్చేలోపే అందెశ్రీ మృతి చెందినట్లుగా వెల్లడించారు. ఇంట్లోనే తుది శ్వాస విడిచారని స్పష్టం చేశారు. అందెశ్రీ మృతి పట్ల సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్​, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు సహా పలువురు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.

LIVE FEED

10:35 AM, 10 Nov 2025 (IST)

అందెశ్రీ భౌతికకాయాన్ని ఆస్పత్రి నుంచి ఇంటికి తరలించిన కుటుంబసభ్యులు

  • అందెశ్రీ భౌతికకాయాన్ని ఆస్పత్రి నుంచి ఇంటికి తరలించిన కుటుంబసభ్యులు
  • లాలాపేట జీహెచ్‌ఎంసీ ఇండోర్ స్టేడియంలో అందెశ్రీ భౌతికకాయం
  • అభిమానుల సందర్శనార్థం ఇండోర్ స్టేడియంలో ఉంచిన కుటుంబసభ్యులు

10:23 AM, 10 Nov 2025 (IST)

గాంధీ హాస్పిటల్​లో బ్రాండెడ్​గా డిక్లేర్ చేశారు

సునీల్ కుమార్, గాంధీ వైద్యుడు

  • ఈరోజు ఉదయం 7:20 కి గాంధీ ఆసుపత్రికి కుటుంబ సభ్యులు అందెశ్రీని తీసుకొచ్చారు..
  • గాంధీ హాస్పిటల్​లో బ్రాండెడ్​గా డిక్లేర్ చేశారు.
  • హార్ట్ స్ట్రోక్​తో అందె శ్రీ చనిపోయారు
  • దాదాపు నెలరోజుల నుంచి మెడిసిన్ వాడటం లేదని సమాచారం ఉంది..
  • రాత్రి భోజనం తర్వాత మామూలుగానే పడుకున్నారని కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు...
  • ఉదయం లేచి కుటుంబ సభ్యులు చూసేసరికి కింద పడిపోయి ఉన్నారని కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారు...
  • ఉదయం 6:20 ప్రాంతంలో కుటుంబ సభ్యులు అందెశ్రీ ని గమనించారు..

9:29 AM, 10 Nov 2025 (IST)

  • అందెశ్రీకి పోలీసు లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు జరపాలన్న సీఎం
  • ఈ మేరకు ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసిన సీఎం
  • అందెశ్రీ మృతదేహాన్ని లాలాపేట్ నివాసానికి తరలించిన కుటుంబసభ్యులు

9:18 AM, 10 Nov 2025 (IST)

కేసీఆర్ సంతాపం

  • అందెశ్రీ మరణం పట్ల బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ దిగ్భ్రాంతి
  • రాష్ట్ర సాధన సాంస్కృతిక ఉద్యమంలో అందెశ్రీ పాల్గొన్నారు: కేసీఆర్‌
  • తన పాటలతో రాష్ట్ర ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించారు: కేసీఆర్‌
  • అందెశ్రీ మరణం రాష్ట్రానికి తీరనిలోటు: కేసీఆర్‌
  • అందెశ్రీ మృతి పట్ల మాజీమంత్రి కేటీఆర్ దిగ్భ్రాంతి
  • అందెశ్రీ మృతి పట్ల మాజీమంత్రి హరీశ్‌రావు సంతాపం

9:17 AM, 10 Nov 2025 (IST)

అందెశ్రీ మృతి పట్ల సంతాపం వ్యక్తం చేసిన భట్టి విక్రమార్క

ఇతరుల సంతాపాలు

  • అందెశ్రీ మృతి పట్ల సంతాపం వ్యక్తం చేసిన భట్టి విక్రమార్క
  • సాహితీ వ‌నంలో మ‌హా వ‌ట‌వృక్షం కూలింది: భట్టి విక్రమార్క
  • అందెశ్రీ మృతి పట్ల మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సంతాపం
  • అందెశ్రీ మృతి పట్ల కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ దిగ్భ్రాంతి
  • అందెశ్రీ మృతి పట్ల మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి సంతాపం
  • అందెశ్రీ మృతి పట్ల విచారం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి జూపల్లి
  • అందెశ్రీ మృతి పట్ల సంతాపం ప్రకటించిన మంత్రి కొండా సురేఖ
  • అందెశ్రీ మృతి పట్ల దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి
  • అందెశ్రీ మృతి పట్ల సంతాపం ప్రకటించిన మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌
  • అందెశ్రీ మృతి పట్ల విచారం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి తుమ్మల
  • అందెశ్రీ మృతి పట్ల దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన స్పీకర్ ప్రసాద్‌కుమార్‌
  • అందెశ్రీ మృతి పట్ల విచారం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు

9:05 AM, 10 Nov 2025 (IST)

అందెశ్రీ మృతి పట్ల సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సంతాపం

  • అందెశ్రీ మృతి పట్ల సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సంతాపం
  • అందెశ్రీ మృతి.. సాహితీ లోకానికి తీరని లోటు: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • అందెశ్రీ మృతి పట్ల సంతాపం వ్యక్తం చేసిన భట్టి విక్రమార్క
  • సాహితీ వ‌నంలో మ‌హా వ‌ట‌వృక్షం కూలింది: భట్టి విక్రమార్క
  • అందెశ్రీ మృతి పట్ల మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సంతాపం
  • అందెశ్రీ మృతి పట్ల మాజీమంత్రి హరీశ్‌రావు దిగ్భ్రాంతి
  • అందెశ్రీ మృతి పట్ల కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ దిగ్భ్రాంతి

9:04 AM, 10 Nov 2025 (IST)

అందెశ్రీకి గౌరవ డాక్టరేట్ అందించిన కాకతీయ యూనివర్సిటీ

పురస్కారాలు

  • అందెశ్రీకి గౌరవ డాక్టరేట్ అందించిన కాకతీయ యూనివర్సిటీ
  • ఆశు కవిత్వం చెప్పడంలో అందెశ్రీ దిట్ట
  • 2006లో గంగ సినిమాకు అందెశ్రీకి నంది పురస్కారం
  • అందెశ్రీకి ముగ్గురు కుమార్తెలు, కుమారుడు
  • 2014లో అకాడమిఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్లోబల్ పీస్ డాక్టరేట్
  • 2015లో దాశరథి సాహితీ పురస్కారం అందుకున్న అందెశ్రీ
  • 2015లో రావూరి భరద్వాజ సాహితీ పురస్కారం
  • 2022లో అందెశ్రీకి జానకమ్మ జాతీయ పురస్కారం
  • 2024లో దాశరథీ కృష్ణమాచార్య సాహితీ పురస్కారం
  • లోక్‌ నాయక్‌ పురస్కారం అందుకున్న అందెశ్రీ

9:03 AM, 10 Nov 2025 (IST)

ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమంలో కీలకపాత్ర పోషించిన అందెశ్రీ

అందెశ్రీ జీవితం

  • ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమంలో కీలకపాత్ర పోషించిన అందెశ్రీ
  • రాష్ట్ర గీతం 'జయజయహే తెలంగాణ'ను రచించిన అందెశ్రీ
  • రాష్ట్ర ఉద్యమంలో మారుమోగిన జయజయహే తెలంగాణ గీతం
  • మాయమైపోతున్నడమ్మా.. పాటతో మంచిపేరు తెచ్చుకున్న అందెశ్రీ
  • పాఠశాలకు వెళ్లకుండానే కవిగా రాణించిన అందెశ్రీ
  • గొర్రెల కాపరిగా జీవన ప్రస్థానం ప్రారంభించిన అందెశ్రీ
  • భవన నిర్మాణ కూలీగా పనిచేసిన అందెశ్రీ
  • 1961 జులై 18న సిద్దిపేట జిల్లా రేబర్తిలో అందెశ్రీ జననం
  • అందెశ్రీ అసలుపేరు అందె ఎల్లయ్య
  • కాకతీయ వర్సిటీ నుంచి గౌరవ డాక్టరేట్‌ అందుకున్న అందెశ్రీ
  • అందెశ్రీకి ఇటీవల రూ.కోటి పురస్కారం అందించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
  • 2014లో అందెశ్రీకి పద్మశ్రీ ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
  • 2015లో దాశరథి సాహిత్య పురస్కారం అందుకున్న అందెశ్రీ
  • ఆర్‌.నారాయణమూర్తి సినిమాలకు పలు పాటలు రాసిన అందెశ్రీ
  • లోక్‌నాయక్‌ పురస్కారం అందుకున్న అందెశ్రీ
Last Updated : November 10, 2025 at 10:35 AM IST

TAGGED:

ANDE SRI PASSED AWAY
అందెశ్రీ కన్నుమూత
POET AND WRITER ANDESRI PASSES AWAY
WRITER ANDE SRI PASSED AWAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.