LIVE UPDATES : హార్ట్ స్ట్రోక్తో అందె శ్రీ చనిపోయారు : గాంధీ వైద్యుడు సునీల్ కుమార్
Published : November 10, 2025 at 9:07 AM IST|
Updated : November 10, 2025 at 10:35 AM IST
Writer Ande Sri Passed Away : ప్రముఖ కవి, రచయిత అందె శ్రీ (64) కన్నుమూశారు. హైదరాబాద్ లాలాగూడలోని తన ఇంట్లో ఆదివారం రాత్రి అస్వస్థతకు గురి కాగా, కుటుంబసభ్యులు హుటాహుటిన ఆయనను గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరీక్షించిన వైద్యులు హాస్పిటల్కు తీసుకొచ్చేలోపే అందెశ్రీ మృతి చెందినట్లుగా వెల్లడించారు. ఇంట్లోనే తుది శ్వాస విడిచారని స్పష్టం చేశారు. అందెశ్రీ మృతి పట్ల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు సహా పలువురు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
సునీల్ కుమార్, గాంధీ వైద్యుడు
- ఈరోజు ఉదయం 7:20 కి గాంధీ ఆసుపత్రికి కుటుంబ సభ్యులు అందెశ్రీని తీసుకొచ్చారు..
- గాంధీ హాస్పిటల్లో బ్రాండెడ్గా డిక్లేర్ చేశారు.
- హార్ట్ స్ట్రోక్తో అందె శ్రీ చనిపోయారు
- దాదాపు నెలరోజుల నుంచి మెడిసిన్ వాడటం లేదని సమాచారం ఉంది..
- రాత్రి భోజనం తర్వాత మామూలుగానే పడుకున్నారని కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు...
- ఉదయం లేచి కుటుంబ సభ్యులు చూసేసరికి కింద పడిపోయి ఉన్నారని కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారు...
- ఉదయం 6:20 ప్రాంతంలో కుటుంబ సభ్యులు అందెశ్రీ ని గమనించారు..
- అందెశ్రీకి పోలీసు లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు జరపాలన్న సీఎం
- ఈ మేరకు ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసిన సీఎం
- అందెశ్రీ మృతదేహాన్ని లాలాపేట్ నివాసానికి తరలించిన కుటుంబసభ్యులు
కేసీఆర్ సంతాపం
- అందెశ్రీ మరణం పట్ల బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ దిగ్భ్రాంతి
- రాష్ట్ర సాధన సాంస్కృతిక ఉద్యమంలో అందెశ్రీ పాల్గొన్నారు: కేసీఆర్
- తన పాటలతో రాష్ట్ర ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించారు: కేసీఆర్
- అందెశ్రీ మరణం రాష్ట్రానికి తీరనిలోటు: కేసీఆర్
- అందెశ్రీ మృతి పట్ల మాజీమంత్రి కేటీఆర్ దిగ్భ్రాంతి
- అందెశ్రీ మృతి పట్ల మాజీమంత్రి హరీశ్రావు సంతాపం
అందెశ్రీ మృతి పట్ల సీఎం రేవంత్రెడ్డి సంతాపం
- అందెశ్రీ మృతి పట్ల సీఎం రేవంత్రెడ్డి సంతాపం
- అందెశ్రీ మృతి.. సాహితీ లోకానికి తీరని లోటు: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
పురస్కారాలు
- ఆశు కవిత్వం చెప్పడంలో అందెశ్రీ దిట్ట
- 2006లో గంగ సినిమాకు అందెశ్రీకి నంది పురస్కారం
- అందెశ్రీకి ముగ్గురు కుమార్తెలు, కుమారుడు
- 2014లో అకాడమిఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్లోబల్ పీస్ డాక్టరేట్
- 2015లో దాశరథి సాహితీ పురస్కారం అందుకున్న అందెశ్రీ
- 2015లో రావూరి భరద్వాజ సాహితీ పురస్కారం
- 2022లో అందెశ్రీకి జానకమ్మ జాతీయ పురస్కారం
- 2024లో దాశరథీ కృష్ణమాచార్య సాహితీ పురస్కారం
- లోక్ నాయక్ పురస్కారం అందుకున్న అందెశ్రీ
ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమంలో కీలకపాత్ర పోషించిన అందెశ్రీ
అందెశ్రీ జీవితం
- ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమంలో కీలకపాత్ర పోషించిన అందెశ్రీ
- రాష్ట్ర గీతం 'జయజయహే తెలంగాణ'ను రచించిన అందెశ్రీ
- రాష్ట్ర ఉద్యమంలో మారుమోగిన జయజయహే తెలంగాణ గీతం
- మాయమైపోతున్నడమ్మా.. పాటతో మంచిపేరు తెచ్చుకున్న అందెశ్రీ
- పాఠశాలకు వెళ్లకుండానే కవిగా రాణించిన అందెశ్రీ
- గొర్రెల కాపరిగా జీవన ప్రస్థానం ప్రారంభించిన అందెశ్రీ
- భవన నిర్మాణ కూలీగా పనిచేసిన అందెశ్రీ
- 1961 జులై 18న సిద్దిపేట జిల్లా రేబర్తిలో అందెశ్రీ జననం
- అందెశ్రీ అసలుపేరు అందె ఎల్లయ్య
