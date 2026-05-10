PM Modi Tour Live updates : బేగంపేట విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, మంత్రులు
Published : May 10, 2026 at 1:31 PM IST|
Updated : May 10, 2026 at 2:12 PM IST
PM Modi Telangana Tour Live Updates : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పర్యటనతో తెలంగాణ రాజకీయం మరోసారి వేడెక్కనుంది. హైదరాబాద్ మహానగర పరిధిలోని మూడు కార్పొరేషన్ల ఎన్నికలే లక్ష్యంగా బీజేపీ వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతోంది. సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో నిర్వహించే భారీ బహిరంగ వేదికా హైదరాబాద్ ప్రజలను ఉద్దేశించి మోదీ ప్రసంగించనున్నారు. బల్దియా పరిధిలో పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశగా ఈ సభ అత్యంత కీలకం కానుంది. కాగా, గత జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ 48 స్థానాలను గెలిచింది. ఈసారి మూడు కార్పొరేషన్లుగా విభజించడంతో ఎన్నికలను అన్ని పార్టీలు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. గతంలో వచ్చిన స్థానాల కంటే ఎక్కువ సాధించి మూడు కార్పొరేషన్లలో కాషాయ జెండా ఎగురవేయాలని బీజేపీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ప్రధాని మోదీకి స్వాగతం పలకడానికి డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అజారుద్దీన్, ఎంపీలు ఈటల, ధర్మపురి అర్వింద్, రఘునందన్రావులు బేగంపేట విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు.
ప్రధాని మోదీ కాసేపట్లో బేగంపేట విమానాశ్రయానికి చేరుకోనున్నారు. హైదరాబాద్లో ప్రధాని పర్యటన దృష్ట్యా భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఎస్పీజీ వలయంలో బేగంపేట విమానాశ్రయం ఉండగా, పాసులు ఉన్నవారినే విమానాశ్రయానికి అనుమతిస్తున్నారు. ప్రధానికి స్వాగతం పలికేందుకు బీజేపీ నేతలు ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకున్నారు.
కర్ణాటక, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు పర్యటనలపై ప్రధాని మోదీ సోషల్ మీడియా మాధ్యమం ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు. తెలంగాణలో అభివృద్ధిలో భాగంగా ఆయన పలు పనులకు శంకుస్ఫాపన చేయనున్నారు. ఇవాళ రూ. 9,377 కోట్ల విలువైన పనులకు ప్రారంభోత్సవం, శంకుస్థాపనలు జరగనన్నాయి. రోడ్లు, లాజిస్టిక్స్, టెక్స్టైల్, రైల్వేలు వంటి పనులకు మోదీ శంకుస్థాపన చేయనున్నా రుసింధు ఆస్పత్రిని దేశానికి అంకితం చేసే కార్యక్రమంలో పాల్గొంటానని ఆయన వివరించారు
హైదరాబాద్: చంద్రబాబు, పవన్ నివాసాలకు వెళ్లనున్న ప్రధాని మోదీ
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ నివాసాలకు ప్రధాని మోదీ వెళ్లనున్నారు. చంద్రబాబును ప్రధాని మోదీ మద్యాద పూర్వకంగా కలుస్తారు. అదేవిధంగా ఇటీవల శస్త్రచికిత్స చేయించుకుని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ను ప్రధాని మోదీ పరామర్శించనున్నారు.
ఇవాళ రాష్ట్రానికి ప్రధాని నరేంద్రమోదీ రానున్నారు. మూడోసారి ప్రధాని అయ్యాక తొలిసారి తెలంగాణకు వస్తుండటంతో ఈ పర్యటన ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. బెంగళూరు నుంచి బేగంపేటకు మధ్యాహ్నం చేరుకుని అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో హెచ్ఐసీసీకి వెళతారు. మధ్యాహ్నం రూ.9,377 కోట్ల విలువైన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కేంద్రమంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్లతో కలిసి మోదీ శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు. పూర్తయిన ప్రాజెక్టులను జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. వరంగల్ పీఎం మిత్ర పార్కును ప్రధాని ప్రారంభించనున్నారు. జహీరాబాద్ పారిశ్రామిక ప్రాంతానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. నాలుగు వరుసల రోడ్డు పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తారు. ఇండియన్ ఆయిల్ గ్రీన్ఫీల్డ్ టెర్మినల్ను ప్రధాని జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. సాయంత్రం బీజేపీ పార్టీ ముఖ్య నేతలతో మోదీ భేటీ అవ్వనున్నారు. హైదరాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో జనాగ్రహ పేరుతో మోదీ సభ జరగనుంది.