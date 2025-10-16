ETV Bharat / state

Live Updates: శ్రీశైలం క్షేత్రాన్ని దర్శించుకోనున్న ప్రధాని నరేంద్రమోదీ

PM Modi Tour Live Updates
PM Modi Tour Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 9:47 AM IST

|

Updated : October 16, 2025 at 10:08 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi Kurnool Visit Live Updates: కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణల ద్వారా ప్రజలకు కలుగుతున్న ప్రయోజనాలను వివరించేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కర్నూలు రానున్నారు. ఆయన రాకతో నగరంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ‘సూపర్ జీఎస్టీ - సూపర్ సేవింగ్స్ పేరుతో జరగబోయే బహిరంగ సభకు సుమారు మూడు లక్షల మంది ప్రజలు హాజరవుతారని అంచనా. కర్నూలు శివారులోని నన్నూరు వద్ద 450 ఎకరాల్లో భారీ వేదికను సిద్ధం చేశారు. ఈ సభా వేదిక నుంచే రూ.13,429 కోట్ల విలువైన పలు అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని మోదీ వర్చువల్‌గా శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు.

LIVE FEED

10:08 AM, 16 Oct 2025 (IST)

శ్రీశైలం క్షేత్రాన్ని దర్శించుకోనున్న ప్రధాని నరేంద్రమోదీ

  • శ్రీశైలం క్షేత్రాన్ని దర్శించుకోనున్న ప్రధాని నరేంద్రమోదీ
  • భ్రమరాంబ, మల్లికార్జునస్వామిని దర్శించుకుని పూజలు చేయనున్న ప్రధాని
  • పూజల అనంతరం శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించనున్న ప్రధాని

9:56 AM, 16 Oct 2025 (IST)

ప్రధానికి స్వాగతం పలికిన గవర్నర్‌, చంద్రబాబు, పవన్‌, లోకేశ్

  • కర్నూలు విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ప్రధాని నరేంద్రమోదీ
  • విమానాశ్రయంలో ప్రధాని మోదీకి స్వాగతం పలికిన గవర్నర్‌
  • ప్రధానికి స్వాగతం పలికిన చంద్రబాబు, పవన్‌కల్యాణ్‌, లోకేశ్​
  • కర్నూలు నుంచి సైనిక హెలికాప్టర్‌లో శ్రీశైలం వెళ్లనున్న ప్రధాని

9:53 AM, 16 Oct 2025 (IST)

విమానాశ్రయంలో ప్రధానికి స్వాగతం పలకనున్న గవర్నర్‌, చంద్రబాబు, పవన్‌, లోకేశ్

  • కాసేపట్లో కర్నూలు చేరుకోనున్న ప్రధాని నరేంద్రమోదీ
  • విమానాశ్రయంలో ప్రధానికి స్వాగతం పలకనున్న గవర్నర్‌
  • ప్రధానికి స్వాగతం పలకనున్న చంద్రబాబు, పవన్‌, లోకేశ్
  • కర్నూలు విమానాశ్రయం చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
  • కర్నూలు విమానాశ్రయం చేరుకున్న ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్, మంత్రి లోకేశ్​

7:45 AM, 16 Oct 2025 (IST)

కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాలోని పాఠశాలలకు నేడు, రేపు సెలవు

  • కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాలోని పాఠశాలలకు నేడు, రేపు సెలవు
  • ప్రధాని పర్యటన సందర్భంగా సెలవు ప్రకటించిన జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి

7:45 AM, 16 Oct 2025 (IST)

ప్రధాని పర్యటన సందర్భంగా నేడు ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపు

  • కర్నూలు: ప్రధాని పర్యటన సందర్భంగా నేడు ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపు
  • కర్నూలు మీదుగా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన వాహనాలు మళ్లింపు
  • కడప నుంచి కర్నూలు మీదుగా హైదరాబాద్‌ వైపునకు వెళ్లే వాహనాలు మళ్లింపు
  • పాణ్యం, బ్రాహ్మణకొట్కూరు, అలంపూర్ చౌరస్తా నుంచి హైదరాబాద్‌కు మళ్లింపు
  • కడప నుంచి కర్నూలు వైపు వెళ్లే వాహనాలు దారిమళ్లింపు
  • పాణ్యం, పూడూరు, అలంపూర్ చౌరస్తా నుంచి కర్నూలుకు మళ్లింపు
  • నంద్యాల నుంచి బెంగళూరు వైపు వెళ్లే వాహనాలు దారిమళ్లింపు
  • పాణ్యం, బనగానపల్లె, డోన్ మీదుగా బెంగళూరుకు వాహనాల మళ్లింపు
  • పాణ్యం, తమ్మరాజుపల్లె, బేతంచెర్ల, డోన్ మీదుగా బెంగళూరుకు మళ్లింపు
  • సోమయాజులపల్లె, బేతంచెర్ల, డోన్ మీదుగా బెంగళూరుకు వాహనాల మళ్లింపు
  • శ్రీశైలం నుంచి అనంతపురం వైపు వెళ్లే వాహనాలు మళ్లింపు
  • ఆత్మకూరు, పాణ్యం, బనగానపల్లె, డోన్ మీదుగా అనంతపురానికి మళ్లింపు
  • ఆత్మకూరు నుంచి బళ్లారి వైపు వెళ్లే వాహనాలు దారిమళ్లింపు
  • ఆత్మకూరు, పూడూరు, అలంపూర్ చౌరస్తా మీదుగా వాహనాల మళ్లింపు
  • అనంతపురం నుంచి హైదరాబాద్‌ వైపు వెళ్లే వాహనాల మళ్లింపు
  • గుత్తి-జొన్నగిరి, ఆదోని, మంత్రాలయం, రాయచూర్‌ మీదుగా హైదరాబాద్‌కు మళ్లింపు
  • గుత్తి-జొన్నగిరి, తుగ్గలి, ఆదోని, ఐజ మీదుగా హైదరాబాద్‌కు వాహనాల మళ్లింపు
  • అనంతపురం నుంచి నంద్యాల వైపు వైపు వెళ్లే వాహనాలు మళ్లింపు
  • అనంతపురం నుంచి ప్యాపిలి, బనగానపల్లె, పాణ్యం మీదుగా నంద్యాలకు మళ్లింపు
  • నంద్యాల నుంచి కర్నూలు వైపు వెళ్లే వాహనాల దారిమళ్లింపు
  • తమ్మరాజుపల్లి, బేతంచెర్ల, డోన్ మీదుగా కర్నూలుకు మళ్లింపు

7:44 AM, 16 Oct 2025 (IST)

నన్నూరు సభ నుంచి రూ.13,430 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు ప్రధాని శ్రీకారం

  • నేడు కర్నూలు జిల్లాలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన
  • నన్నూరు సభ నుంచి రూ.13,430 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు ప్రధాని శ్రీకారం
  • రూ.9,449 కోట్ల విలువైన పనులకు శంకుస్థాపనలు చేయనున్న ప్రధాని మోదీ
  • రూ.1,704 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించనున్న ప్రధాని మోదీ
  • రూ. 2,276 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులను జాతికి అంకితం చేయనున్న ప్రధాని
  • కర్నూలులో రూ.2,880 కోట్లతో విద్యుత్ ట్రాన్స్‌మిషన్ వ్యవస్థకు ప్రధాని శంకుస్థాపన
  • రూ.4,920 కోట్లతో ఓర్వకల్లు, కొప్పర్తి పారిశ్రామిక కారిడార్‌లకు శంకుస్థాపన
  • రూ.493 కోట్లతో కొత్తవలస-విజయనగరం మధ్య 4వ లైన్‌కు ప్రధాని శంకుస్థాపన
  • రూ.184 కోట్లతో పెందుర్తి-సింహాచలం నార్త్ మధ్య రైల్ ఫ్లైఓవర్ లైన్‌కు శంకుస్థాపన
  • రూ.960 కోట్లతో సబ్బవరం-షీలానగర్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారికి శంకుస్థాపన
  • రూ.82 కోట్లతో నిర్మించిన రేణిగుంట-కడప-మదనపల్లె రోడ్డు ప్రారంభించనున్న ప్రధాని
  • రూ.286 కోట్లతో నిర్మించిన కడప-నెల్లూరు-చునియంపల్లి రోడ్లు ప్రారంభం
  • రూ.70 కోట్లతో నిర్మించిన కనిగిరి బైపాస్ రోడ్ ప్రారంభించనున్న ప్రధాని
  • రూ.98 కోట్లతో నిర్మించిన గుడివాడ-నూజెండ్ల వద్ద 4 లేన్ల రోడ్డు ఓవర్ బ్రిడ్జి ప్రారంభం
  • రూ.13 కోట్లతో నిర్మించిన కల్యాణదుర్గం-రాయదుర్గం-మొలకలమూరు రోడ్డు ప్రారంభం
  • రూ.593 కోట్లతో నిర్మించిన పీలేరు నుంచి కాలూర్ సెక్షన్ వరకు 4 లేన్ల రోడ్ ప్రారంభం
  • రూ.362 కోట్లతో నిమ్మకూరులోని బెల్‌లో ఏర్పాటు చేసిన అడ్వాన్స్‌డ్ నైట్ విజన్ ప్రారంభం
  • రూ.200 కోట్లతో నిర్మించిన చిత్తూరులోని ఇండేన్ బాట్లింగ్ ప్లాంట్ ప్రారంభోత్సవం
  • రూ.546 కోట్ల విలువైన కొత్తవలస-కొరాపుట్ రైల్వే డబ్లింగ్ పనులు జాతికి అంకితం
  • రూ.1,730 కోట్లతో నిర్మించిన శ్రీకాకుళం-అంగుల్ నాచురల్ గ్యాస్ పైప్‌లైన్ జాతికి అంకితం

7:44 AM, 16 Oct 2025 (IST)

నన్నూరు వద్ద 'సూపర్‌ జీఎస్టీ-సూపర్‌ సేవింగ్స్‌' పేరుతో భారీ బహిరంగ సభ

  • నేడు కర్నూలు జిల్లాలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన
  • నన్నూరు వద్ద 'సూపర్‌ జీఎస్టీ-సూపర్‌ సేవింగ్స్‌' పేరుతో భారీ బహిరంగ సభ
  • మధ్యాహ్నం బహిరంగ సభకు హాజరుకానున్న ప్రధాని మోదీ
  • ప్రధానితో పాటు పాల్గొననున్న సీఎం చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్
  • ప్రధానితో పాటు పాల్గొననున్న మంత్రి నారా లోకేష్, ఇతర నేతలు
  • సభా ప్రాంగణంలోనే టెంట్ల మధ్యలో నిర్మించిన రహదారిపైనే మోదీ రోడ్‌షో
  • వాహనం పైనుంచి ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ వేదిక వరకు ప్రధాని రోడ్‌షో
  • కర్నూలు: మధ్యాహ్నం 2.30 నుంచి సాయంత్రం 4.10 వరకు సభ
  • జీఎస్టీ సభలో ప్రసంగించిన తర్వాత దిల్లీ బయల్దేరనున్న ప్రధాని
  • 40 ఎకరాల్లో మూడు పెద్ద టెంట్లు సహా మొత్తం 450 ఎకరాల స్థలంలో సభ
  • ప్రధాని సభకు సుమారు 7 వేలమంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తు
  • ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా కర్నూలు మీదుగా వచ్చే వాహనాల దారిమళ్లింపు

7:44 AM, 16 Oct 2025 (IST)

నేడు కర్నూలు జిల్లాలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన

  • నేడు కర్నూలు జిల్లాలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన
  • ఉదయం 7.20 గంటలకు దిల్లీలో బయల్దేరనున్న ప్రధాని మోదీ
  • ఉదయం 9.50 గంటలకు కర్నూలు చేరుకోనున్న ప్రధాని మోదీ
  • కర్నూలు విమానాశ్రయంలో ప్రధానికి స్వాగతం పలకనున్న సీఎం
  • కర్నూలు నుంచి సైనిక హెలికాప్టర్‌లో శ్రీశైలం వెళ్లనున్న ప్రధాని
  • ఉదయం 10.55 గంటలకు శ్రీశైలం చేరుకోనున్న ప్రధాని మోదీ
  • ఉదయం 11.15 గం.కు శ్రీశైలం క్షేత్రాన్ని దర్శించుకోనున్న ప్రధాని
  • భ్రమరాంబ, మల్లికార్జునస్వామిని దర్శించుకుని పూజలు చేయనున్న ప్రధాని
  • పూజల అనంతరం శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించనున్న ప్రధాని
  • గతంలో ప్రధాని హోదాలో శ్రీశైల క్షేత్రాన్ని దర్శించుకున్న నెహ్రూ, ఇందిర, పీవీ
  • శ్రీశైల క్షేత్రాన్ని దర్శించుకోనున్న నాలుగో ప్రధాని మోదీ
Last Updated : October 16, 2025 at 10:08 AM IST

TAGGED:

MODI ANDHRA PRADESH TOUR
MODI KURNOOL PUBLIC MEETING
PM MODI SUPER GST RALLY
MODI SPEECH KURNOOL
PM MODI KURNOOL VISIT LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఓ వైపు వ్యవసాయం, మరోవైపు కోళ్ల పెంపకం- ఏటా రూ.20 కోట్ల టర్నోవర్

ఎర్రని పెదాల కోసం "లిప్​స్టిక్" వాడుతున్నారా? - రోజూ పెట్టుకుంటే ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా?

ఇండియా-యూఎస్​ ట్రేడ్ డీల్​- గడువులోగా ఒప్పందమే లక్ష్యంగా అమెరికాకు భారత బృందం

మంచి కెమెరా స్మార్ట్​ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా?- ఐతే వీటిపై ఓ లుక్కేయండి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.