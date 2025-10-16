Live Updates: శ్రీశైలం క్షేత్రాన్ని దర్శించుకోనున్న ప్రధాని నరేంద్రమోదీ

- శ్రీశైలం క్షేత్రాన్ని దర్శించుకోనున్న ప్రధాని నరేంద్రమోదీ
- భ్రమరాంబ, మల్లికార్జునస్వామిని దర్శించుకుని పూజలు చేయనున్న ప్రధాని
- పూజల అనంతరం శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించనున్న ప్రధాని
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 9:47 AM IST
Updated : October 16, 2025 at 10:08 AM IST
PM Modi Kurnool Visit Live Updates: కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణల ద్వారా ప్రజలకు కలుగుతున్న ప్రయోజనాలను వివరించేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కర్నూలు రానున్నారు. ఆయన రాకతో నగరంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ‘సూపర్ జీఎస్టీ - సూపర్ సేవింగ్స్ పేరుతో జరగబోయే బహిరంగ సభకు సుమారు మూడు లక్షల మంది ప్రజలు హాజరవుతారని అంచనా. కర్నూలు శివారులోని నన్నూరు వద్ద 450 ఎకరాల్లో భారీ వేదికను సిద్ధం చేశారు. ఈ సభా వేదిక నుంచే రూ.13,429 కోట్ల విలువైన పలు అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని మోదీ వర్చువల్గా శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు.
శ్రీశైలం క్షేత్రాన్ని దర్శించుకోనున్న ప్రధాని నరేంద్రమోదీ
ప్రధానికి స్వాగతం పలికిన గవర్నర్, చంద్రబాబు, పవన్, లోకేశ్
- కర్నూలు విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ప్రధాని నరేంద్రమోదీ
- విమానాశ్రయంలో ప్రధాని మోదీకి స్వాగతం పలికిన గవర్నర్
- ప్రధానికి స్వాగతం పలికిన చంద్రబాబు, పవన్కల్యాణ్, లోకేశ్
- కర్నూలు నుంచి సైనిక హెలికాప్టర్లో శ్రీశైలం వెళ్లనున్న ప్రధాని
- కాసేపట్లో కర్నూలు చేరుకోనున్న ప్రధాని నరేంద్రమోదీ
- విమానాశ్రయంలో ప్రధానికి స్వాగతం పలకనున్న గవర్నర్
- ప్రధానికి స్వాగతం పలకనున్న చంద్రబాబు, పవన్, లోకేశ్
- కర్నూలు విమానాశ్రయం చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
- కర్నూలు విమానాశ్రయం చేరుకున్న ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్, మంత్రి లోకేశ్
- కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాలోని పాఠశాలలకు నేడు, రేపు సెలవు
- ప్రధాని పర్యటన సందర్భంగా సెలవు ప్రకటించిన జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి
- కర్నూలు: ప్రధాని పర్యటన సందర్భంగా నేడు ట్రాఫిక్ మళ్లింపు
- కర్నూలు మీదుగా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన వాహనాలు మళ్లింపు
- కడప నుంచి కర్నూలు మీదుగా హైదరాబాద్ వైపునకు వెళ్లే వాహనాలు మళ్లింపు
- పాణ్యం, బ్రాహ్మణకొట్కూరు, అలంపూర్ చౌరస్తా నుంచి హైదరాబాద్కు మళ్లింపు
- కడప నుంచి కర్నూలు వైపు వెళ్లే వాహనాలు దారిమళ్లింపు
- పాణ్యం, పూడూరు, అలంపూర్ చౌరస్తా నుంచి కర్నూలుకు మళ్లింపు
- నంద్యాల నుంచి బెంగళూరు వైపు వెళ్లే వాహనాలు దారిమళ్లింపు
- పాణ్యం, బనగానపల్లె, డోన్ మీదుగా బెంగళూరుకు వాహనాల మళ్లింపు
- పాణ్యం, తమ్మరాజుపల్లె, బేతంచెర్ల, డోన్ మీదుగా బెంగళూరుకు మళ్లింపు
- సోమయాజులపల్లె, బేతంచెర్ల, డోన్ మీదుగా బెంగళూరుకు వాహనాల మళ్లింపు
- శ్రీశైలం నుంచి అనంతపురం వైపు వెళ్లే వాహనాలు మళ్లింపు
- ఆత్మకూరు, పాణ్యం, బనగానపల్లె, డోన్ మీదుగా అనంతపురానికి మళ్లింపు
- ఆత్మకూరు నుంచి బళ్లారి వైపు వెళ్లే వాహనాలు దారిమళ్లింపు
- ఆత్మకూరు, పూడూరు, అలంపూర్ చౌరస్తా మీదుగా వాహనాల మళ్లింపు
- అనంతపురం నుంచి హైదరాబాద్ వైపు వెళ్లే వాహనాల మళ్లింపు
- గుత్తి-జొన్నగిరి, ఆదోని, మంత్రాలయం, రాయచూర్ మీదుగా హైదరాబాద్కు మళ్లింపు
- గుత్తి-జొన్నగిరి, తుగ్గలి, ఆదోని, ఐజ మీదుగా హైదరాబాద్కు వాహనాల మళ్లింపు
- అనంతపురం నుంచి నంద్యాల వైపు వైపు వెళ్లే వాహనాలు మళ్లింపు
- అనంతపురం నుంచి ప్యాపిలి, బనగానపల్లె, పాణ్యం మీదుగా నంద్యాలకు మళ్లింపు
- నంద్యాల నుంచి కర్నూలు వైపు వెళ్లే వాహనాల దారిమళ్లింపు
- తమ్మరాజుపల్లి, బేతంచెర్ల, డోన్ మీదుగా కర్నూలుకు మళ్లింపు
- నేడు కర్నూలు జిల్లాలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన
- నన్నూరు సభ నుంచి రూ.13,430 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు ప్రధాని శ్రీకారం
- రూ.9,449 కోట్ల విలువైన పనులకు శంకుస్థాపనలు చేయనున్న ప్రధాని మోదీ
- రూ.1,704 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించనున్న ప్రధాని మోదీ
- రూ. 2,276 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులను జాతికి అంకితం చేయనున్న ప్రధాని
- కర్నూలులో రూ.2,880 కోట్లతో విద్యుత్ ట్రాన్స్మిషన్ వ్యవస్థకు ప్రధాని శంకుస్థాపన
- రూ.4,920 కోట్లతో ఓర్వకల్లు, కొప్పర్తి పారిశ్రామిక కారిడార్లకు శంకుస్థాపన
- రూ.493 కోట్లతో కొత్తవలస-విజయనగరం మధ్య 4వ లైన్కు ప్రధాని శంకుస్థాపన
- రూ.184 కోట్లతో పెందుర్తి-సింహాచలం నార్త్ మధ్య రైల్ ఫ్లైఓవర్ లైన్కు శంకుస్థాపన
- రూ.960 కోట్లతో సబ్బవరం-షీలానగర్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారికి శంకుస్థాపన
- రూ.82 కోట్లతో నిర్మించిన రేణిగుంట-కడప-మదనపల్లె రోడ్డు ప్రారంభించనున్న ప్రధాని
- రూ.286 కోట్లతో నిర్మించిన కడప-నెల్లూరు-చునియంపల్లి రోడ్లు ప్రారంభం
- రూ.70 కోట్లతో నిర్మించిన కనిగిరి బైపాస్ రోడ్ ప్రారంభించనున్న ప్రధాని
- రూ.98 కోట్లతో నిర్మించిన గుడివాడ-నూజెండ్ల వద్ద 4 లేన్ల రోడ్డు ఓవర్ బ్రిడ్జి ప్రారంభం
- రూ.13 కోట్లతో నిర్మించిన కల్యాణదుర్గం-రాయదుర్గం-మొలకలమూరు రోడ్డు ప్రారంభం
- రూ.593 కోట్లతో నిర్మించిన పీలేరు నుంచి కాలూర్ సెక్షన్ వరకు 4 లేన్ల రోడ్ ప్రారంభం
- రూ.362 కోట్లతో నిమ్మకూరులోని బెల్లో ఏర్పాటు చేసిన అడ్వాన్స్డ్ నైట్ విజన్ ప్రారంభం
- రూ.200 కోట్లతో నిర్మించిన చిత్తూరులోని ఇండేన్ బాట్లింగ్ ప్లాంట్ ప్రారంభోత్సవం
- రూ.546 కోట్ల విలువైన కొత్తవలస-కొరాపుట్ రైల్వే డబ్లింగ్ పనులు జాతికి అంకితం
- రూ.1,730 కోట్లతో నిర్మించిన శ్రీకాకుళం-అంగుల్ నాచురల్ గ్యాస్ పైప్లైన్ జాతికి అంకితం
- నేడు కర్నూలు జిల్లాలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన
- నన్నూరు వద్ద 'సూపర్ జీఎస్టీ-సూపర్ సేవింగ్స్' పేరుతో భారీ బహిరంగ సభ
- మధ్యాహ్నం బహిరంగ సభకు హాజరుకానున్న ప్రధాని మోదీ
- ప్రధానితో పాటు పాల్గొననున్న సీఎం చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్
- ప్రధానితో పాటు పాల్గొననున్న మంత్రి నారా లోకేష్, ఇతర నేతలు
- సభా ప్రాంగణంలోనే టెంట్ల మధ్యలో నిర్మించిన రహదారిపైనే మోదీ రోడ్షో
- వాహనం పైనుంచి ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ వేదిక వరకు ప్రధాని రోడ్షో
- కర్నూలు: మధ్యాహ్నం 2.30 నుంచి సాయంత్రం 4.10 వరకు సభ
- జీఎస్టీ సభలో ప్రసంగించిన తర్వాత దిల్లీ బయల్దేరనున్న ప్రధాని
- 40 ఎకరాల్లో మూడు పెద్ద టెంట్లు సహా మొత్తం 450 ఎకరాల స్థలంలో సభ
- ప్రధాని సభకు సుమారు 7 వేలమంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తు
- ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా కర్నూలు మీదుగా వచ్చే వాహనాల దారిమళ్లింపు
- నేడు కర్నూలు జిల్లాలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన
- ఉదయం 7.20 గంటలకు దిల్లీలో బయల్దేరనున్న ప్రధాని మోదీ
- ఉదయం 9.50 గంటలకు కర్నూలు చేరుకోనున్న ప్రధాని మోదీ
- కర్నూలు విమానాశ్రయంలో ప్రధానికి స్వాగతం పలకనున్న సీఎం
- కర్నూలు నుంచి సైనిక హెలికాప్టర్లో శ్రీశైలం వెళ్లనున్న ప్రధాని
- ఉదయం 10.55 గంటలకు శ్రీశైలం చేరుకోనున్న ప్రధాని మోదీ
- ఉదయం 11.15 గం.కు శ్రీశైలం క్షేత్రాన్ని దర్శించుకోనున్న ప్రధాని
- భ్రమరాంబ, మల్లికార్జునస్వామిని దర్శించుకుని పూజలు చేయనున్న ప్రధాని
- పూజల అనంతరం శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించనున్న ప్రధాని
- గతంలో ప్రధాని హోదాలో శ్రీశైల క్షేత్రాన్ని దర్శించుకున్న నెహ్రూ, ఇందిర, పీవీ
- శ్రీశైల క్షేత్రాన్ని దర్శించుకోనున్న నాలుగో ప్రధాని మోదీ